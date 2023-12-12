RINGKJOEBING LANDBOBANK (RLB) LOAN FOR SMES CA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a loan to RLB bank to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps mainly in Denmark. It includes a dedicated Climate Action & Environmental Sustainability window of at least 25%.
The aim is to enhance access to finance for SMEs and mid-caps in Denmark. The operation features a sizeable climate action component of at least 25%.
The proposed MBIL operation will increase RLB's new lending capacity, essentially translating into new SME and MidCap loans in Denmark. The blending of EIB funding at attractive pricing with RLB's own resources will enable the Borrower to offer more favourable financing (longer maturities, lower and/or more flexible interest rate options) conditions to the final beneficiaries. Furthermore, the operation would contribute to the diversification of the funding sources for the Borrower and provide funding in local currency (DKK). It will also support the green transition of the Danish economy given its min. 25% contribution to CA&ES targets, also potentially extending the green financing to the public sector and private customers.
Through the Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) window the operation is expected to contribute to investments in renewables (wind, solar and biogas) as well as energy efficiency in buildings thus reducing GHG emissions. Potential allocations to investments in green mobility are to be considered.
Approximatively 10% of the finance unlocked by EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, help to reduce economic disparities as per the EU Cohesion policy.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.