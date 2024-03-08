Ukraine Recovery Programme finanziert 2024 Wiederaufbau von Krankenhäusern, Sozialwohnungen, Schulen, Wasserversorgung und Abfallanlagen

155 Projekte für Wiederaufbau beschädigter oder veralteter Infrastruktur

EIB hat Ukraine seit Beginn der russischen Invasion mit 2 Mrd. Euro unterstützt

Die ukrainische Regierung hat 161 Millionen Euro aus zwei Wiederaufbauprogrammen der Europäischen Investitionsbank (EIB) an kommunale Haushalte weitergeleitet. Diese Mittel helfen über 100 ukrainischen Städten und Gemeinden, kritische Infrastruktur wiederaufzubauen:

155 Projekte unter dem Ukraine Recovery Programme (URP), der Bau einer Bildungseinrichtung in Winnyzja macht den Anfang

66 Projekte unter dem Ukraine Early Recovery Programme (UERP)

Die Initiativen sollen im Zeitraum 2024–2025 umgesetzt werden. In befreiten und an Konfliktzonen angrenzenden Gebieten wie Kyjiw, Odessa, Sumy, Charkiw, Mykolajiw und Saporischschja wird soziale Infrastruktur von Krankenhäusern über Wohnungen, Schulen und Wasserversorgung bis Abfallanlagen wiederaufgebaut.

Oleksandr Kubrakow, stellvertretender Ministerpräsident für den Wiederaufbau und Minister für Kommunen und Infrastruktur: „Unter der Initiative des Ministeriums für Kommunen und Infrastruktur hat das Ministerkabinett die Weiterleitung der Finanzhilfen aus den EIB-Wiederaufbauprogrammen vom nationalen an die kommunalen Haushalte für 2024 genehmigt. Dadurch können Gemeinden Programme für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Zentren für Verwaltungsdienste und wichtige Versorgungsbetriebe schneller umsetzen. Trotz des Krieges müssen wir unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen am Laufen halten und kritische Infrastruktur wiederaufbauen, damit das Leben der Menschen weitergeht. Wir danken der EIB und unseren europäischen Partnern für die Unterstützung.“

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über Finanzierungen in der Ukraine: „Die Unterstützung der Ukraine hat für die EIB höchste Priorität. Trotz täglicher Raketenangriffe, getöteter und verletzter Zivilisten und massiver Vertreibungen ist die ukrainische Bevölkerung fest entschlossen, zu einem Leben wie vor dem Krieg zurückzukehren. Die EIB wird sie dabei weiterhin unterstützen. Zusammen mit der ukrainischen Regierung und der Europäischen Kommission haben wir diese Wiederaufbauprogramme entwickelt. Dadurch gelangen unsere Mittel zu den ukrainischen Gemeinden, die unter dem Krieg leiden, und fördern den Wiederaufbau von Krankenhäusern, Schulen, Kitas, Wohnungen und Wasser- und Abwassernetzen. Kurzum: Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird ermöglicht. Wir stehen bereit, diese Hilfe weiter auszubauen.”

Katarína Mathernová, Botschafterin der EU in der Ukraine: „Die Unterstützung der EU für die Ukraine hat politische, finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Dimensionen. Und sie ist unerschütterlich. Wir freuen uns über den Fortschritt der Wiederaufbauprogramme der EIB. Zusammen mit EU-Zuschüssen sorgen diese Programme dafür, dass die Menschen in der Ukraine weiter Wohnungen, Krankenhäuser und Basisdienste wie Wasserversorgung haben. Dadurch bleibt die Lebensqualität auch in schwierigen Zeiten erhalten.“

Hintergrundinformationen

Wiederaufbauprogramme der EIB

Das Ukraine Early Recovery Programme (UERP) mit 200 Millionen Euro und das Ukraine Recovery Programme (URP) mit 340 Millionen Euro sind zwei Darlehensverträge zwischen der EIB und der Ukraine, die 2014 und 2020 unterzeichnet wurden. Sie werden durch EU-Zuschüsse unterstützt und geben Kommunen die Möglichkeit, soziale Infrastruktur instand zu setzen, um den Lebensstandard von Binnenflüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften zu verbessern. Unter dem UERP wurden bis März 2024 bereits 97 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Diese umfassen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Sozialwohnungen. 2024–2025 sollen 66 weitere Projekte folgen. Der Bau einer Bildungseinrichtung in Winnyzja ist das erste Projekt unter dem URP, 155 weitere soziale Infrastrukturprojekte sind für 2024–2025 geplant. Die Programme werden vom ukrainischen Ministerium für Kommunen und Infrastruktur zusammen mit dem Finanzministerium koordiniert. Die Wiederaufbauprojekte liegen in der Hand der Kommunen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in der Ukraine unterstützt die Initiative mit technischer Hilfe und gewährleistet damit, dass die Projekte erfolgreich durchgeführt werden.

Die EIB in der Ukraine

Die EIB ist seit 2007 in der Ukraine tätig und steht fest hinter der EU-Integration des Landes, die seit dem russischen Einmarsch noch weiter an Bedeutung gewonnen hat. Die Bank fördert mit einem Projektportfolio von 7,3 Milliarden Euro kommunale Infrastruktur, Energie, Verkehrsprojekte und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), um das tägliche Leben zu erleichtern, Wachstum und Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken und den Wiederaufbau voranzubringen.

Seit Beginn der russischen Invasion 2022 hat die EIB aus ihrem Soforthilfe-Paket für die Ukraine insgesamt zwei Milliarden Euro für Notreparaturen von zerstörter Infrastruktur bereitgestellt. Die Bank ist fest entschlossen, ihre Aktivitäten im Land durch die „EU für die Ukraine“-Initiative und ihren Fonds zu verstärken – in Übereinstimmung mit dem Mandat der EU-Spitzen und in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, EU-Ländern und internationalen Partnern.