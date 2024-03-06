Metro von Agra reduziert Luftverschmutzung und CO 2 -Emissionen und bietet Frauen mehr Sicherheit

Indien ist größter Empfänger von EIB-Verkehrsfinanzierungen außerhalb Europas

EIB hat in Indien seit 2016 insgesamt 3 Mrd. Euro für Verkehr bereitgestellt

Der erste, sechs Kilometer lange Abschnitt der Metro von Agra wurde heute feierlich eingeweiht. Anwesend waren der indische Premierminister Narendra Modi (virtuell zugeschaltet) sowie der Regierungschef des Bundesstaates Uttar Pradesh Yogi Adityanath, der Geschäftsführer der Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Sushil Kumar und die Leiterin der EIB-Regionalvertretung für Südasien Nina Fenton.

Das Projekt, das die Europäische Investitionsbank (EIB) mit einem Kredit von 450 Millionen Euro unterstützt, betrifft den Bau von zwei miteinander verbundenen, insgesamt 30 Kilometer langen städtischen U-Bahn-Linien mit 27 Stationen in der historischen Stadt Agra im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Metro wird Staus, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Treibhausgasemissionen reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen. Gleichzeitig bietet sie eine erschwingliche Mobilitätslösung, die den Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten erleichtert. Und sie sorgt mit bestimmten Komponenten dafür, dass die U-Bahn vor allem für Frauen und Mädchen besser zugänglich und sicherer wird.

Die Streckenabschnitte entstehen unweit bedeutender antiker Denkmäler, darunter das Taj Mahal und das Rote Fort von Agra, beide Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Das Projekt macht nicht nur die verschiedenen Denkmäler besser zugänglich, sondern dürfte auch maßgeblich zur Reduzierung der hohen Luftverschmutzung in diesen Gebieten und damit zum Schutz des kulturellen Erbes beitragen. Die Metro-Stationen in der Nähe des Taj Mahal und des Roten Forts sind unterirdisch gelegen, damit die neue Infrastruktur nicht die majestätische Schönheit dieser Weltkulturerbestätten beeinträchtigt.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Als Klimabank der EU sind wir stolz, die Metro von Agra zu finanzieren. Das Projekt reduziert Staus, Luftverschmutzung und Lärmbelastung, verbessert die Zugänglichkeit von Bildungs- und Arbeitsstätten und schafft gleichzeitig einen besseren Zugang und mehr Sicherheit für Frauen und Mädchen. In Indien unterstützt die Bank seit 2016 U-Bahn-Projekte in Agra, Bengaluru, Bhopal, Kanpur, Lucknow und Pune mit insgesamt 3 Milliarden Euro. Damit ist Indien der größte Empfänger von Verkehrsfinanzierungen der EIB außerhalb Europas.“

Sushil Kumar, Geschäftsführer der Uttar Pradesh Metro Rail Corporation: „Wir danken der EIB für die kontinuierliche Unterstützung unserer Projekte. Dank Ihres Beitrags konnten wir ein nachhaltiges und zuverlässiges öffentliches Verkehrsnetz aufbauen, das die Anbindung, die Luft und auch die Lebensqualität signifikant verbessert. Wir wollen ein modernes öffentliches Verkehrsangebot schaffen, das nachhaltig, sicher, wirtschaftlich und für alle zugänglich ist.“

Hervé Delphin, EU-Botschafter in Indien und Bhutan: „Die neue Metro von Agra bietet der Bevölkerung der Stadt und den vielen Touristen, die ihre einzigartigen historischen Stätten besuchen, ein nachhaltiges, umweltfreundliches und sicheres Verkehrsmittel. U-Bahn-Projekte sind gute Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Indien. Sie bringen spürbare Vorteile für Mensch, Klima und die lokale Wirtschaft.“

Die Metro von Agra steht für nachhaltigen Verkehr und Klimaschutz und fällt unter die Global-Gateway-Initiative der Europäischen Union. Diese Initiative unterstützt Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern.

Die EIB-Finanzierung für den Bau der neuen Metro von Agra belegt die transformative Wirkung des Projekts: Es verbessert den städtischen Verkehr und reduziert Luftverschmutzung, Fahrzeiten und Emissionen. Mit der Finanzierung erfüllt die EIB ihre Zusage gegenüber Premierminister Modi, technische und finanzielle Hilfe für den visionären Stadtverkehr in den größten Städten Indiens bereitzustellen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Mit ihrer wirtschaftlichen und technischen Erfahrung und Kompetenz hilft sie, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bietet sie attraktive Kredite zu günstigen Zinsen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Indien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2023 vergab sie über die EIB Global rund 8,4 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde 2022 als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 24 Projekte unterstützt. Sie stellte mehr als 5 Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr und Energie sowie für kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps bereit.

Die EIB Global in Asien

Die EIB Global unterstützt Projekte in Asien seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Seit 25 Jahren fördert die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bengaluru, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals. In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Dabei achten wir auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen von unseren Projekten profitieren.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Dabei schöpft sie aus der 65-jährigen Erfahrung der Bank in diesem Bereich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Indien und Asien – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.