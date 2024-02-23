ETZ erhält 115 Millionen Euro von EIB und BNG Bank für Modernisierung des St. Elisabeth-Krankenhauses in Tilburg

Neubau von Akutzentrum und Klinikgebäuden verbessert Versorgung und Umweltbilanz

Zweite Finanzierungsvereinbarung der Vertragspartner; mit der ersten Finanzierung modernisierte das Krankenhaus 2017 seine Gebäude und Einrichtungen und führte eine neue elektronische Patientenakte ein

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die BNG Bank und das Krankenhaus ETZ haben Kreditverträge über 115 Millionen Euro für die erste Neubauphase des St. Elisabeth-Krankenhauses in Tilburg unterzeichnet. Das ETZ nimmt 100 Millionen Euro bei der EIB auf und weitere 15 Millionen Euro bei der BNG Bank. Damit will die Krankenhausgruppe nach und nach fast ihre gesamte Infrastruktur erneuern. Ziel sind eine bessere, wirtschaftlichere und nachhaltigere Versorgung sowie optimale Bedingungen für Patienten und Mitarbeitende. In den kommenden Jahren stellt die EIB voraussichtlich weitere 100 Millionen Euro für die zweite Bauphase bereit.

Für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb in der Bauzeit werden die Arbeiten in zwei Phasen durchgeführt. Die erste läuft bis 2026 und betrifft den Neubau eines Akutzentrums mit Notaufnahme, Herz-Notfallstation, Intensivversorgung, hausärztlichem Notdienst und Hubschrauberlandeplatz sowie des ersten Komplexes eines neuen Klinikgebäudes mit 80 Betten. In der zweiten Phase bis 2031 entsteht ein weiteres Klinikgebäude mit mindestens 120 Betten, Radiologieabteilung, Nuklearmedizin, einer Apotheke, neuen Operationssälen sowie einem Parkhaus.

Gerard van Berlo, Vorstandsmitglied des ETZ, zur Finanzierung von EIB und BNG: „Diese Finanzierung ist für unser Neubauprojekt enorm wichtig. Mit dem Geld können wir pünktlich anfangen und 2026 fertig werden. Die EIB und die BNG sind bei ihren Verträgen sorgfältig und professionell. Das schätzen wir sehr. Mit den beiden Banken haben wir zuverlässige und wertvolle Partner an unserer Seite.“

EIB-Vizepräsident Robert de Groot betont, wie wichtig Investitionen in die niederländische Gesundheitsversorgung sind, vor allem angesichts der alternden Bevölkerung: „Die EIB hat den Auftrag, mit günstigen langfristigen Krediten die Lebensbedingungen zu verbessern. Der Kredit an das ETZ ist ein gutes Beispiel dafür. Die EIB unterstützt das Krankenhaus dabei, das Leistungsangebot in seinem Versorgungsgebiet kontinuierlich zu verbessern. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, dass die Umweltbilanz der neuen Gebäude stimmt.“

Rob Schreppers, Head of Relationship Banking bei der BNG Bank: „Als wichtigster Geldgeber für den öffentlichen Sektor wollen wir die Niederlande sozialer und nachhaltiger gestalten. Der Kredit an das ETZ entspricht genau diesem Ziel, und deshalb freuen wir uns über diese Zusammenarbeit.“

Das ETZ hat sich verpflichtet, seinen CO 2 -Ausstoß bis 2030 um fast die Hälfte und bis 2050 um 95 Prozent gegenüber 2010 zu senken. Deshalb sollen die neuen Gebäude deutlich weniger Energie verbrauchen als nach den gesetzlichen Mindestanforderungen. Dazu werden sie nicht mehr mit Gas geheizt. Außerdem bekommen sie LED-Beleuchtung, eine bessere Wärme- und Kältedämmung und mehr Anlagen für die Regenwassersammlung.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. EIB-Projekte bringen Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, eine nachhaltige Entwicklung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und einen gerechten und schnellen Übergang zur Klimaneutralität voran.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Die BNG Bank fördert ausschließlich Einrichtungen des öffentlichen Sektors in den Niederlanden. Zu ihren Kunden gehören Kommunen, Wohnungsgesellschaften, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie Energieunternehmen. Die BNG Bank will der ideale Finanzierungspartner bei Projekten sein, mit denen die Kunden soziale Herausforderungen bewältigen und ihre Klimaziele erreichen.

Das ETZ ist ein renommiertes Lehrkrankenhaus in Midden-Brabant. Das Krankenhaus ist auf zahlreiche medizinische Gebiete spezialisiert und erfüllt in vielerlei Hinsicht eine überregionale Funktion. Es ist außerdem landesweit für sein Know-how in der Behandlung schwerer Traumata und in der Neurochirurgie bekannt. Das ETZ hat drei Standorte: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden (beide in Tilburg) und ETZ Waalwijk