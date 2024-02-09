Deutsche Leasing vergibt günstige Leasingfinanzierungen an kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland, Bulgarien, Ungarn und weiteren EU-Ländern

Erste Tranche von 50 Mio. Euro unterzeichnet

Zwei Schwerpunkte: Kohäsion mit 50 Prozent der Projekte und grüne Investitionen mit 30 Prozent grünem Leasing

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Deutsche Leasing haben ein Leasingprogramm für kleine und mittlere Unternehmen sowie mittelgroße Firmen bekannt gegeben. Das Volumen beträgt 560 Millionen Euro, davon sind 200 Millionen Euro genehmigt.

Im Fokus des Programms steht die Finanzierung von Maschinen und Technologien, die Energieeinsparungen, CO 2 -arme Mobilität oder andere Umweltlösungen ermöglichen und so die grüne Wende unterstützen.

Die Deutsche Leasing vergibt die EIB-Mittel an kleine und mittlere Unternehmen (KMU, unter 250 Beschäftigte) und Midcaps (bis zu 3 000 Beschäftigte) in den genannten EU-Ländern.

Damit finanzieren die Firmen langfristige Investitionsprojekte. Da die EIB mit AAA über das bestmögliche Kreditrating verfügt, kann sie an den Kapitalmärkten Mittel zu günstigen Konditionen aufnehmen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: sagte: „Unser Projekt mit der Deutsche Leasing fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU und trägt dazu bei, Marktversagen auszugleichen. Mit der Unterstützung kleiner und mittelgroßer Unternehmen sendet die EIB ein positives Signal an private Investoren und schafft Anreize für weitere Finanzierungen.“

Jörn van Rossum, Direktor Division Group Treasury, Deutsche Leasing: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit mit der EIB, vor allem bei der Finanzierung weiteren Wachstums in unserem europäischen Netz. Refinanziert über die EIB schaffen wir Nutzen für unsere Kunden: mit positiven Effekten für die Beschäftigung, innovative Produkte oder Dienste, Kompetenzentwicklung und digitale Modernisierung.“

Die EIB setzt mit dem Kredit eine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutsche Leasing fort und schafft Synergien mit den synthetischen Verbriefungen, die sie 2020 und 2023 mit der Tochter Deutsche Leasing Romania durchgeführt hat. Dabei waren Garantien für KMU- und Midcap-Kredite vergeben worden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Kernzielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 160 Ländern weltweit zu fördern.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt der EIF zu Kernzielen der EU bei, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Die Deutsche Leasing Gruppe ist der führende Asset-Finance-Partner des deutschen Mittelstands und einer der führenden Leasinganbieter in Europa. Sie bietet ein breites Spektrum an Finanzierungslösungen für Investitionsvorhaben sowie ergänzende Services an. Die Deutsche Leasing ist innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe das Kompetenzcenter für Leasing, Factoring sowie weitere Asset-Finance-Lösungen und Services für den Mittelstand in Deutschland und anderen Ländern. Im internationalen Geschäft begleitet die Deutsche Leasing ihre Kunden aus Deutschland in über 20 Länder, darunter die wichtigsten Exportmärkte Europas sowie China, USA, Kanada und Brasilien.