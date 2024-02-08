EIB sagt 24,7 Mio. Euro aus dem EU4U-Fonds für den Horizon Capital Growth Fund IV zu, der in KMU in der Ukraine und in Moldau investiert

EIB-Beitrag soll im anhaltenden Krieg Wachstumskapital für rund 20 Unternehmen bereitstellen

EU4U-Fonds mobilisiert mit Beiträgen von bislang über 300 Mio. Euro zusätzliches Kapital für die Ukraine und Moldau

Bei einer förmlichen Unterzeichnung auf dem Forum der EIB-Gruppe in Luxemburg hat die Europäische Investitionsbank (EIB) heute ihre Zusage von 24,7 Millionen Euro für den Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) bestätigt. Mit der Beteiligung, die aus dem EIB-Fonds „EU für die Ukraine“ (EU4U) finanziert wird, unterstreicht die Bank ihr entschlossenes Engagement für visionäre Technologiefirmen und exportorientierte Unternehmen in der Ukraine und Moldau.

Die Finanzierung soll das Wachstum und die Entwicklung von rund 20 Unternehmen fördern. Drei Investments hat der HCGF IV bereits getätigt, mit Beteiligungen an innovativen Technologiefirmen, die ihre Forschungs- und Entwicklungsplattformen in der Ukraine ausbauen und international expandieren wollen. Besonders wichtig ist dies, weil der IT-Sektor wachsende Bedeutung für die Wirtschaft und Devisenzuflüsse der Ukraine gewinnt. Die Investments betreffen:

Preply, eine Sprachlern-Plattform, die Lernende online mit Lehrkräften verbindet

GoIT, einen Anbieter von IT-Bildungsprogrammen, die den Fachkräftemangel im Technologiesektor adressieren

Viseven, ein Unternehmen, das Pharmaunternehmen bei der Digitalisierung unterstützt

Die Beteiligungen unterstreichen das Engagement der EIB für Innovation, gendersmarte Unternehmen und das Wirtschaftswachstum in der Region. Dank der Mittel aus dem EIB-Fonds EU4U kann der HCGF IV sofort mehr investieren und frisches Kapital einsammeln.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Moldau und der Ukraine: „Ich freue mich, dass unser erstes Projekt unter dem Fonds „EU für die Ukraine“ rasch Fahrt aufnimmt. Die EIB-Beteiligung am HCGF IV ist eine bedeutende, konkrete Hilfe für den ukrainischen Privatsektor. Das ist besonders wichtig, weil die IT-Branche ein zentraler Exportsektor der Ukraine ist und dem Land dringend benötigte Devisen bringt. Da ist es gut, dass wir mit Horizon Capital zusammenarbeiten – einer Firma, die in diesen schwierigen Zeiten Wachstumskapital für visionäre Unternehmen in der Ukraine und in Moldau bereitstellt.“

Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und CEO von Horizon Capital: „Die EIB-Beteiligung am HCGF IV, dem ersten und größten Fonds für die Ukraine seit über zwei Jahren, ist mehr als ein finanzielles Engagement. Sie ist ein Vertrauensvotum für visionäre Gründerinnen und Gründer in der Ukraine und Moldau, die wachstumsstarke exportorientierte Firmen in der Region leiten. Wir müssen dafür sorgen, dass talentierte Leute in Moldau und der Ukraine Zugang zu Kapital und den nötigen Tools erhalten, um ihr Geschäft aufzubauen. Sie verdienen es, denn sie schieben die digitale Transformation und eine nachhaltige Entwicklung an, schaffen Jobs und stärken die wirtschaftliche Resilienz der Länder. Das bestätigt die EIB mit ihrer Beteiligung.“

Der HCGF IV ist das erste Projekt unter dem EU4U-Fonds. Der Fonds ist Teil der breiteren Initiative „EU für die Ukraine“, die dringende Bedarfe decken und zur wirtschaftlichen Stabilität des Landes beitragen soll. Bislang wurden rund 420 Millionen Euro an Beiträgen von EU-Ländern zugesagt, die sich an dem EU4U-Fonds beteiligen wollen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Polen, die Slowakei, Spanien und Zypern. Weitere Beiträge sollen folgen. Hauptziel des Fonds ist es, die Wirtschaft und den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Dazu fördert er Projekte im öffentlichen und privaten Sektor, darunter gezielte Initiativen, die ukrainischen KMU den Zugang zu Krediten erleichtern, damit sie in diesen schwierigen Zeiten wachsen und ihr Geschäft ausbauen können.

Hintergrundinformationen

EIB

Seit Beginn der russischen Invasion 2022 hat die EIB aus ihrem Soforthilfe-Paket für die Ukraine insgesamt zwei Milliarden Euro für die Notreparatur von zerstörter Infrastruktur bereitgestellt. Außerdem vergab die Bank vier Milliarden Euro für die Integration ukrainischer Flüchtlinge in EU-Ländern. Mit der „EU für die Ukraine“-Initiative, dem zugehörigen Fonds und ihrer Ukraine-Fazilität will die Bank künftig noch mehr tun – entsprechend dem Mandat, das ihr die Führungsspitzen Europas gegeben haben, und in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, EU-Ländern und internationalen Partnern.

Horizon Capital

Horizon Capital ist die führende Private-Equity-Gesellschaft in der Ukraine. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar von Investoren mit einer Kapitalbasis von mehr als 630 Milliarden US-Dollar hat sie Wachstumskapital von über 750 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Gesellschaft unterstützt visionäre, wachstumsstarke Unternehmen, vor allem Technologie- und exportorientierte Firmen in der Ukraine und in Moldau. Über seine Fonds hat sich Horizon Capital bislang an über 170 Unternehmen beteiligt, die zusammen rund 80 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.