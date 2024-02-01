EIB-Gruppe unterzeichnete in den Niederlanden neue Finanzierungen von fast 2,7 Mrd. Euro für 31 neue Projekte und investierte weltweit knapp 88 Mrd. Euro

Weltweit floss ein Rekordbetrag von 49 Mrd. Euro in grüne Finanzierungen und mehr als 21 Mrd. Euro in Energiesicherheit; in den Niederlanden waren 52 Prozent aller Projekte grün

Neben KMU konzentrierte sich die EIB vor allem auf Energie, Gesundheit und innovative Projekte, etwa bei Agrarlebensmitteln

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe besiegelte 2023 in den Niederlanden neue Finanzierungen von fast 2,7 Milliarden Euro. Mit Krediten über 2,137 Milliarden Euro finanzierte die Europäische Investitionsbank (EIB) 16 Projekte, die zu EU-Prioritäten wie Klimaschutz, nachhaltiger Infrastruktur und Gesundheit beitragen. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) unterzeichnete 15 Eigenkapital- und Garantieprojekte für niederländische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) über insgesamt 547,8 Millionen Euro.

Auf Klimaprojekte entfielen im vergangenen Jahr 52,2 Prozent aller EIB-Finanzierungen in den Niederlanden. Dies entspricht dem Ziel der EIB-Gruppe, mindestens die Hälfte ihrer jährlichen Investitionen in klimarelevante Projekte zu investieren. Enexis erhielt etwa ein EIB-Darlehen von 0,5 Milliarden Euro, um sein Stromnetz zu verstärken und auszubauen. Außerdem setzte die EIB auf eine Reihe innovativer niederländischer Projekte wie die Laderoboter für E-Fahrzeuge von Rocsys, einen neuen Batterietyp von Battolyser und eine Erfindung von InOvo, die das Tierwohl in der Geflügelzucht erheblich verbessern kann. Der EIF unterstützte ebenfalls Zukunftstechnologien. Dazu investierte er in Fonds wie den Future Food Fund II und den ersten Circular Plastics Fund, der neue Techniken finanziert, um die ursprünglichen Eigenschaften verschiedener Kunststoffarten im Recyclingprozess zu erhalten.

Die heute veröffentlichte Investitionsumfrage der EIB bestätigt ebenfalls die Innovationskraft niederländischer Unternehmen. Über die Hälfte aller Befragten (56 Prozent) brachte im vergangenen Jahr ein neues Produkt, ein neues Verfahren oder eine neue Dienstleistung auf den Markt. Damit liegen die Niederlande weit über dem EU-Durchschnitt von 39 Prozent.

„Die Niederlande haben eine sehr dynamische Innovationslandschaft, und die EIB ist stolz darauf, zu ihrer Entwicklung beizutragen. Dabei erkennen wir auch einen Fokus auf Initiativen für mehr Nachhaltigkeit. Mit unsere Krediten haben wir zahlreiche Kunden und zukunftsgerichtete Projekte unterstützt – von bahnbrechender Batterietechnologie bis zu energieeffizienten Neubauten für das Gesundheitswesen, und von Innovationen bei Agrarlebensmitteln bis zu Nachhaltigkeitskrediten für niederländische kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem hat der EIF sein Volumen in den Niederlanden 2023 verdreifacht, damit die kleinen und mittleren Unternehmen leichter an Kredite kommen“, so der scheidende EIB-Vizepräsident Kris Peeters, der sein Amt am 1. Februar an den Niederländer Robert de Groot übergibt.

Seit 2021 hat die EIB-Gruppe mit ihren Finanzierungen grüne Investitionen von 349 Milliarden Euro gefördert. Damit ist sie auf dem besten Weg, ihr Ziel von 1 Billion Euro bis 2030 zu erreichen. Nach 38 Milliarden Euro 2022 wurden im Jahr 2023 rund 49 Milliarden Euro für Projekte im Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitgestellt.

2023 vergab die Bank über 21 Milliarden Euro im Rahmen der Initiative REPowerEU, mit der die EU ihre Abhängigkeit von fossiler Energie verringern und die grüne Wende vorantreiben will. Die finanzierte Stromerzeugungskapazität reicht aus, um 13,8 Millionen Haushalte zu versorgen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Projekte, die den Kernzielen der EU entsprechen, darunter der gerechte weltweite Übergang zur Klimaneutralität. Weitere Informationen über die Aktivitäten der EIB-Gruppe in den Niederlanden finden Sie auf unserer Website.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt er zu Kernzielen der EU bei wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

