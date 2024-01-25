© Cold Lake

EIB unterstützt innovative Fischfarm zur nachhaltigen landgestützten Zucht von Seesaiblingen

Finanzierung fällt unter das InvestEU-Programm, das 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro anschieben soll

Beitrag zum Bau und Betrieb der ersten Großanlage in Europa für die landgestützte Zucht und Verarbeitung von Seesaiblingen in Kall (Åre)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der schwedischen Cold Lake Invest AB einen Kreditvertrag über 28 Millionen Euro unterzeichnet. Cold Lake will die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigem, gesundem Fischprotein mit minimaler Umweltauswirkung bedienen. Eine Rolle spielt dabei auch, dass der natürliche Lebensraum der Saiblinge durch den Klimawandel bedroht wird. Die Finanzierung der EIB wird durch InvestEU besichert. Dieses Programm soll zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro für EU-Ziele anschieben.

Liisa Raasakka, Leiterin des Stockholmer EIB-Büros: „Cold Lake öffnet ein neues Kapitel in der nachhaltigen, landgestützten Fischzucht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Innovative Methoden mit minimalen Umweltauswirkungen liegen ganz auf der Linie der EIB als EU-Klimabank. Für uns stellt die grüne Wende eine klare Priorität dar, und die blaue Wirtschaft ist ein wichtiges Element.“

Andreas Ericson, CEO von Cold Lake Invest: „Wir sind hocherfreut über diese Kooperation mit der EIB. Der Kredit bringt uns dem Abschluss unserer Finanzierung und dem Baubeginn ein gutes Stück näher. Cold Lake hat ein klares Ziel: Wir wollen Teil einer modernen Wirtschaftsweise in Schweden sein, in deren Fokus die Nachhaltigkeit steht. Außerdem bringt das Projekt wieder neues Leben in ländliche Gemeinden. Auch das ist für uns sehr wichtig. Dass sich die EIB unseren Business Case und unsere Partner anschaut, ist sicher ein guter Indikator dafür, dass wir etwas richtig machen. Wir werden eine nachhaltige, moderne Lebensmittelindustrie mitgestalten.“

Die Anlage ist die erste in Schweden für eine vertikal integrierte landgestützte Saibling-Zucht in dieser Größenordnung. Dazu gehört ein Technologiepaket von der Planung bis zur Umsetzung. Es ermöglicht die Kontrolle des gesamten Prozesses, vom Brutbestand bis zur Schlachtung, Verarbeitung und Lieferung des Endprodukts.

In der geschlossenen Kreislaufanlage, betrieben mit erneuerbarer Energie, werden die Fische in Innentanks aufgezogen. Das minimiert den Verbrauch von Süßwasser, das dank fortschrittlicher Filtrationstechniken und einer automatisierten Kontrolle der Wasserparameter recycelt wird.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Cold Lake Invest AB ist ein Foodtech-Unternehmen, das zu 100 Prozent nachhaltige Seesaiblinge produzieren wird. Es wird eine Kreislaufproduktion aufbauen, in der sämtliche Abfälle wiederverwendet werden.