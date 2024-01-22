EIB unterzeichnet mit Protix Finanzierungsvereinbarung über 37 Mio. Euro

InvestEU unterstützt Bau einer neuen Produktionsanlage in Polen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Protix beim Ausbau seiner nachhaltigen Proteinproduktion. Für Protix ist der Kredit über 37 Millionen Euro ein bedeutender Meilenstein für seine internationale Expansion. Das Unternehmen produziert nachhaltiges Proteinmehl, das als Futtermittel für Haus- und Nutztiere verwendet wird. Die Finanzierung entspricht dem InvestEU-Ziel „Nachhaltige Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft“ und wird durch das InvestEU-Programm abgesichert, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Förderung innovativer Lösungen gehört zu den Prioritäten der Europäischen Investitionsbank. Deshalb arbeiten wir nun auch mit Protix zusammen. Dank dieser Finanzierung mit InvestEU-Garantie kann das Unternehmen expandieren und Technologien anwenden, die zu nachhaltigen bioökonomischen Lösungen beitragen.“

Lynn De Proft, CFO von Protix: „Wir freuen uns über diese Vereinbarung mit der EIB, die uns weitere Expansionsmöglichkeiten bietet und beweist, dass wir das Richtige tun. Die Unterstützung ist ein Beleg dafür, dass unsere Branche fest etabliert ist und einem rasanten Wachstum entgegensieht. Nach unserer Expansion in die Vereinigten Staaten können wir unser Geschäft nun auch nach Polen ausweiten und unserem Auftrag gerecht werden, das Nahrungsmittelsystem mit der Natur ins Gleichgewicht zu bringen. Mit ihrem Kredit unterstreicht die EIB, dass sie in unsere Fähigkeiten vertraut. Er bringt uns auf unserem Weg zum Gamechanger in der Proteinherstellung einen großen Schritt voran.“

Protix ist Marktführer für alternative Proteinquellen, die für gesunde und nachhaltige Futtermittel für Haus- und Nutztiere, Aquakulturen und organischen Dünger eingesetzt werden. Das Unternehmen ist Wegbereiter der Industrie für insektenbasierte Inhaltsstoffe und möchte im Zuge seiner internationalen Expansion seine Lösungen nun auch auf globaler Ebene anbieten. Protix setzt auf kontrolliertes Wachstum. Die neue Anlage wird drei- bis viermal größer sein als die bestehende Produktionsstätte. Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Standorte in Polen.

Die EIB sieht Investitionen in Innovation, Forschung, Entwicklung und Humankapital als grundlegend für die wirtschaftliche Entwicklung. 2022 förderte die Bank der EU diese Sektoren weltweit mit 17,93 Milliarden Euro. In Polen vergab sie dafür im Zeitraum 2018 bis 2022 rund 4,65 Milliarden Euro. Protix zeigt beispielhaft, wie gezielt eingesetzte Mittel der Europäischen Kommission innovative europäische Unternehmen in wichtigen Politikbereichen der EU unterstützen und damit zur grünen Wende in Europa beitragen können.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Die Gruppe finanziert Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, wie sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Protix ist das führende Unternehmen für insektenbasierte Inhaltsstoffe, die zur Herstellung gesunder und nachhaltiger Futtermittel für Haus- und Nutztiere, Aquakulturen sowie für organischen Dünger eingesetzt werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inhaltsstoffe mit geringem ökologischen Fußabdruck zu produzieren, um die Probleme unseres derzeitigen Nahrungsmittelsystems zu lösen. Protix verwendet Abfälle der Nahrungsmittelindustrie als Futtermittel für Insekten und trägt damit zu einer zirkulären Nahrungskette bei. Die Insekten werden zu wertvollen Nährstoffen wie Proteinen und Lipiden weiterverarbeitet, die dann als hochwertige Zutaten für Tierfutter dienen. Restströme aus der Insektenproduktion werden zudem als organische Düngemittel verwertet. Auf diese Weise schließen die Insekten den Kreislauf und bringen das Nahrungsmittelsystem wieder ins Gleichgewicht mit der Natur. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat Protix modernste, skalierbare Verfahren entwickelt, die eine effiziente Nutzung von Ressourcen ermöglichen und die Lieferketten optimieren. Dazu gehören auch die Reduzierung und Wiederverwertung von Reststoffen und Abfällen. Protix betreibt seit 2019 die weltweit erste industrielle Insektenproduktionsanlage. Das Unternehmen verfolgt einen maßvollen Wachstumsansatz im Sinne eines rentablen und kosteneffizienten Betriebs. Protix setzt auf die Kraft von Partnerschaften und kooperiert aktiv mit zukunftsorientierten Unternehmen, um das volle Potenzial insektenbasierter Inhaltsstoffe für die Welt auszuschöpfen.