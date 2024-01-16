© Northvolt

Die Mittel sind Teil einer Projektfinanzierung von 5 Mrd. US-Dollar – des bisher größten grünen Kredits in Europa – und dienen dem Ausbau von Northvolt Ett, der ersten zirkulären Giga-Batteriefabrik in Skellefteå, Schweden

Die EIB-Finanzierung ist durch eine Garantie der schwedischen Schuldenverwaltung und des InvestEU-Programms der Kommission besichert; sie wird zum Teil über beteiligte Geschäftsbanken weitergeleitet

Zuvor hatte die EIB mit Unterstützung der Kommission bereits die Demonstrationsanlage von Northvolt in Västerås und die erste Ausbaustufe der Gigafabrik Skellefteå begleitet

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert die Gigafabrik von Northvolt in Nordschweden mit einem Kredit von etwas über 1,038 Milliarden US-Dollar (942,6 Millionen Euro). Die EIB-Mittel sind ein wichtiger Teil des Kreditpakets von fünf Milliarden US-Dollar für die Erweiterung der Gigafabrik in Skellefteå. Durch den Ausbau soll die Produktionskapazität der Batteriefabrik auf jährlich bis zu 60 GWh steigen. Der bislang größte grüne Kredit in Europa ermöglicht den Bau der ersten vollständig integrierten zirkulären Batteriefabrik außerhalb Asiens.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB hat Northvolt gemeinsam mit der Kommission von Anfang an unterstützt. Das begann 2018 mit der Demonstrationsanlage in Västerås und ging mit der ersten Ausbaustufe der Gigafabrik in Skellefteå weiter. Als Klimabank der EU haben wir das Potenzial und die Bedeutung von Northvolt für die Energiewende erkannt und das Unternehmen unterstützt. Wir sollten die Bedeutung solcher Vorhaben für die Klimaneutralität in Europa nicht unterschätzen. Deshalb freuen wir uns, auch die Erweiterung der Fabrik begleiten zu können.“

Maroš Šefčovič, Exekutiv-Vizepräsident der Kommission für den europäischen Grünen Deal und die Europäische Batterieallianz: „Für uns hat die europäische Batterieindustrie einen hohen Stellenwert. Sie ist strategisch wichtig und entscheidend für die globale Wettbewerbsfähigkeit. Unser Batteriepionier Northvolt zeigt, dass die EU das Zeug dazu hat, ein innovatives, nachhaltiges und weltweit wettbewerbsfähiges Batterie-Ökosystem aufzubauen. Ich bin stolz auf die Erfolgsgeschichte von Northvolt und auf die weiteren 160 Industrieprojekte, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Startlöchern stehen und von der Europäischen Batterieallianz unterstützt werden. Die EIB ist dabei unverzichtbar. Gefragt sind strategisches Handeln, Mut und Agilität.“

500 Millionen US-Dollar (453,6 Millionen Euro) des EIB-Finanzierungspakets sind mit einer Garantie der schwedischen Schuldenverwaltung (Riksgälden) versehen, und weitere 400 Millionen US-Dollar (362,9 Millionen Euro) sind über das InvestEU-Programm der Kommission besichert. Die restlichen 138,7 Millionen US-Dollar (126,1 Millionen Euro) des Pakets von etwas über 1,038 Milliarden US-Dollar fließen über teilnehmende Geschäftsbanken an Northvolt.

Peter Carlsson, Mitgründer und CEO von Northvolt: „Die Finanzierung ist ein Meilenstein für die europäische Energiewende. Mit ihr können wir das volle Potenzial von Northvolt Ett ausschöpfen und zeigen, dass kreislauforientiertes, nachhaltiges Handeln für den Erfolg unserer Industrie entscheidend ist.“

Die EIB förderte die Demonstrationsanlage von Northvolt 2018 mit einem Darlehen von 52,5 Millionen Euro unter dem InnovFin-Programm der EU. Danach vergab sie ein Darlehen von 350 Millionen US-Dollar (319 Millionen Euro) für die erste Ausbaustufe der Gigafabrik Northvolt Ett, das unter dem EFSI, dem Vorgängerprogramm von InvestEU, besichert wurde. Die Finanzierung steht in Einklang mit dem Industrieplan für den Grünen Deal, der den Ausbau der Produktionskapazitäten für Netto-Null-Technologien in der EU unterstützen soll, die für die ehrgeizigen europäischen Klimaziele benötigt werden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die EIB fördert die europäische Batterieproduktion in allen Phasen der Lieferkette von Forschung und Entwicklung bis hin zum Recycling. Weitere Informationen zur bisherigen Unterstützung der EIB für Northvolt finden Sie hier.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Northvolt wurde 2016 in Stockholm, Schweden, gegründet. Als Pionier einer nachhaltigen Batterieherstellung hat das Unternehmen Aufträge im Wert von 55 Milliarden US-Dollar von wichtigen Kunden erhalten, darunter BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars und die Volkswagen-Gruppe. Das Unternehmen liefert derzeit Batterien aus seiner ersten Gigafabrik Northvolt Ett in Skellefteå, Schweden, und aus seinem Forschungs- und Entwicklungscampus Northvolt Labs in Västerås, Schweden. Es beschäftigt über 5 000 Mitarbeitende in Schweden, Deutschland, Norwegen, Polen, Portugal, den USA und Kanada.