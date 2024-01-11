© Shutterstock

Erste EIB-Finanzierung dieser Art in Frankreich: Leasingsparte der BPCE-Gruppe fördert damit Mobilität, Energieeffizienz und Strom aus erneuerbaren Energien für den Eigenverbrauch; die Mittel werden über die BPCE Lease, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Coopératif und Banque Palatine vergeben

Die Partnerschaft beschleunigt die Energiewende bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen sowie Angehörigen der freien Berufe

Die für den ökologischen Wandel von kleinen und mittelgroßen Firmen bereitgestellten 300 Millionen Euro ermöglichen Leasinglösungen, die dank der EIB-Beteiligung grünen Kriterien entsprechen. Für Projekte in den Bereichen Mobilität, Energieeffizienz und erneuerbare Energien werden Finanzierungen von bis zu 16 Millionen Euro mit Laufzeiten von höchstens 15 Jahren vergeben.

Sie umfassen Mobilien-, Finanzierungs- und Immobilienleasing sowie Langzeitmiete zu attraktiven finanziellen Bedingungen und mit Laufzeiten, die auf die Nutzungsdauer grüner Vermögenswerte in Frankreich (Kontinentaleuropa und Übersee), Spanien und Italien abgestimmt sind.

Eine breite Palette von Projekten kommt für eine Finanzierung infrage. Dazu gehören Elektrofahrzeuge und sonstige elektrisch betriebene Transportmittel, Ladeinfrastruktur, Gabelstapler, der Austausch von Elektromotoren oder drehzahlgeregelten Antrieben in der Industrie sowie Fotovoltaikanlagen.

Die Partnerschaft mit der EIB steht in Einklang mit der 2019 von BPCE Lease eingeführten Strategie „Lease Impact“, die Umweltaspekte in alle Aktivitäten und Prozesse integriert.

Damit konnte sich die BPCE Lease mit einer breiten Produkt- und Beratungspalette als Lösungsanbieter in den drei für Unternehmen besonders wichtigen Bereichen Mobilität, Energieeffizienz und Stromerzeugung positionieren.

Bei Gewerbeimmobilien besteht die Möglichkeit, energetische Sanierungen, LED-Beleuchtung, den Austausch von Heizkesseln und Neubauten zu finanzieren.

Didier Trupin, Generaldirektor der BPCE Lease: „Der Vertrag mit der EIB ist eine echte Anerkennung unserer langjährigen guten Arbeit bei der BPCE Lease. Wir haben den ökologischen Wandel in den Mittelpunkt unseres Entwicklungsmodells gestellt. Die Energiewende ist zu einem gemeinsamen Anliegen der Unternehmen, Kommunen und Einrichtungen der Sozial- und Solidarwirtschaft geworden. Die BPCE Lease begleitet ihre Kundinnen und Kunden bei der Suche nach den besten Lösungen für Elektrofahrzeugflotten und Ladeinfrastruktur, energieeffiziente und umweltfreundliche Gebäude und Ausrüstung sowie Erneuerbare-Energien-Anlagen.“

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident: „Wir freuen uns, kleine und mittlere Unternehmen weiter gemeinsam mit langjährigen Partnern wie der BPCE-Gruppe bei der Energiewende zu unterstützen. Die Finanzierung dieser Unternehmen ist ein vorrangiges Ziel Europas und seiner Klimabank. Gemeinsam mit unseren Bankpartnern stellen wir attraktive Kreditlösungen bereit, um Firmen bei Investitionen und ihrer Geschäftsentwicklung zu unterstützen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. 2019 hat sie sich mit der Verabschiedung eines ehrgeizigen Fahrplans als europäische Klimabank positioniert. Insbesondere will sie bis 2030 Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen und bis 2025 mehr als die Hälfte ihrer Finanzierungen für den Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen bereitzustellen. In Frankreich erreichte sie dieses Ziel bereits 2022: Mehr als 70 Prozent ihrer Darlehen von insgesamt 8,4 Milliarden Euro flossen in Klimafinanzierungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz von Gebäuden und nachhaltige Mobilität.

Die BPCE Lease

Die BPCE Lease ist eine Leasingtochter der BPCE-Gruppe. Als einer der Hauptakteure im Leasinggeschäft in Frankreich begleitet sie Unternehmen und Angehörige der freien Berufe beim Mobilien- und Immobilienleasing. Sie entwickelt und vertreibt Gesamtlösungen, die zu den umfangreichsten am Markt gehören: Mobilien- und Immobilienleasing, Finanzierungsleasing, Langzeitmiete von Fahrzeugen, Finanzierung erneuerbarer Energien, IT- und Schiffsleasing. Die BPCE Lease wendet sich an alle Marktsegmente: Großunternehmen, KMU, öffentliche Einrichtungen, Akteure der Sozialwirtschaft, Angehörige der freien Berufe und Privatpersonen.