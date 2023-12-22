© Shutterstock

EU-Bank stellt A2A einen Kredit für die Elektrifizierung und eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien bereit; Finanzierung fällt unter REPowerEU und unterstützt Italiens Dekarbonisierung

Der Kredit fließt in den Ausbau und die Modernisierung der Stromverteilungsinfrastruktur in der Lombardei. Er ermöglicht eine schnellere Elektrifizierung und trägt damit zu den Dekarbonisierungszielen Italiens und der EU bei. Die Finanzierung von 200 Millionen Euro steht in Einklang mit den Zielen von REPowerEU: Senkung der Energienachfrage, stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und Erhöhung der Energiesicherheit.

A2A will seine Stromnetze modernisieren und ausbauen, um einen effizienteren Service anzubieten. Zudem sollen bis 2027 etwa 40 000 neue Kunden angeschlossen werden. Für die Gruppe sind diese Maßnahmen unerlässlich, um ihre Elektrifizierung zu beschleunigen und mehr grüne Energie zu nutzen.

Mit dem Geld wird das Unternehmen sein Mittelspannungsnetz um mehr als 200 Kilometer ausbauen und 247 Kilometer bestehende Stromleitungen modernisieren sowie 86 Kilometer neue Niederspannungsleitungen bauen und 152 Kilometer Niederspannungsleitungen ersetzen. Geplant sind auch ein neues Umspannwerk für die primäre Verteilebene sowie 286 neue Umspannwerke für die sekundäre Verteilebene, die Sanierung und der Ausbau von 12 bereits in Betrieb befindlichen Umspannwerken für die primäre Verteilebene sowie die Modernisierung von 423 Umspannwerken für die sekundäre Verteilebene.

Der Kredit unterstreicht das Engagement der EIB für die Ziele des nationalen Energie- und Klimaplans Italiens und die Ziele von REPowerEU, für die die EIB zwischen 2022 und 2027 zusätzlich 45 Milliarden Euro bereitstellen will. Die zu finanzierenden Maßnahmen entsprechen der im Geschäftsplan von A2A dargelegten Strategie und helfen dem Unternehmen bei seinem Bestreben, einen echten Beitrag zur Energiewende und zur Dekarbonisierung Italiens zu leisten.

Gilles Badot, Direktor für Finanzierungen der EIB in Italien: „Diese Finanzierung unterstützt die Ziele von REPowerEU, erhöht die europäische Energiesicherheit und unterstreicht das Engagement der EIB als Klimabank der EU. Mit dem Kredit an A2A wollen wir zu nachhaltigem Wachstum, Emissionsreduktionen und zur Entwicklung eines Stromnetzes der nächsten Generation in Italien beitragen.“

Luca Moroni, CFO von A2A: „Dank der Unterstützung der EIB können wir unser Investitionsprogramm zum Ausbau und zur Modernisierung unserer Stromverteilungsinfrastruktur in Angriff nehmen. Diese Initiative zeigt, dass die Gruppe sich für eine nachhaltige Entwicklung in unseren Geschäftsbereichen einsetzt und die Umsetzung unserer Strategie für die Energiewende unterstützt.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

A2A

A2A notiert an der Börse und hat mehr als 13 000 Beschäftigte. Das Geschäft des Unternehmens umfasst die Erzeugung, den Verkauf und die Verteilung von Strom, den Verkauf und die Verteilung von Gas sowie die Bereiche Fernwärme, Abfallsammlung und -entsorgung, E-Mobilität und intelligente Dienstleistungen für Städte, öffentliche Beleuchtung und integrierte Wasserdienste. Die Strategie von A2A ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: Um ein nachhaltiges Wachstum in Italien zu unterstützen und einen echten Beitrag zur Energiewende und zur Kreislaufwirtschaft zu leisten, will die Gruppe bis 2030 rund 16 Milliarden Euro in Projekte investieren, die den Entwicklungszielen der UN-Agenda 2030 entsprechen.