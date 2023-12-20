© TBC Bank

Der EIB-Kredit von 70 Mio. Euro erleichtert Unternehmen den Zugang zu günstigen Finanzierungen

40 Mio. Euro sollen in grüne Projekte fließen, 30 Mio. Euro in Wachstum und Innovation

Mindestens 30 Prozent sind für Initiativen bestimmt, die Gendergerechtigkeit und die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fördern

Komplettiert wird der Kredit durch das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem, das die Bundesregierung unter der Internationalen Klimaschutzinitiative finanziert

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, hat einen Kreditvertrag über 70 Millionen Euro mit der TBC Bank unterzeichnet, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in Georgien zu unterstützen.

40 Millionen Euro sollen in grüne Projekte fließen, die anderen 30 Millionen Euro in Wachstum und Innovation. Mindestens 30 Prozent sind für Initiativen bestimmt, die die Geschlechtergleichstellung und die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen im Sinne der 2X-Kriterien für Investitionen mit Genderfokus fördern.

Ausgereicht wird der Kredit von der EIB Global, dem Geschäftsbereich der EIB für Projekte außerhalb der EU. Er soll über 230 Firmen zugutekommen und mehr als 15 000 Arbeitsplätze sichern. Ergänzt wird er durch das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem, das die Bundesregierung unter der Internationalen Klimaschutzinitiative finanziert.

Der Kredit in verschiedenen Währungen verbessert den Zugang zu günstigen langfristigen Finanzierungen. Die Möglichkeit, Mittel in Landeswährung abzurufen, schützt Firmen vor Wechselkursrisiken. Der Kredit sichert viele Arbeitsplätze und kurbelt Wachstum und Beschäftigung an. Er trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung unter dem Wirtschafts- und Investitionsplan der EU für die Östliche Partnerschaft bei. Diese Flaggschiff-Initiative soll 80 000 KMU unter die Arme greifen. Die Finanzierung ist Teil des Beitrags, den die EIB auf eigenes Risiko zu den Zielen des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+) leistet.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Georgien: „Die EIB unterstützt gerne georgische KMU mit diesem innovativen Kredit, den mit der TBC Bank eines der führenden Institute Georgiens weiterleitet. Innovativ ist er deshalb, weil ein wesentlicher Teil in grüne und inklusive Projekte mit Schwerpunkt auf Gendergerechtigkeit fließt. Der Einsatz für kleine Betriebe zusammen mit einem starken Fokus auf grüne und integrative Finanzierungen in sehr enger Abstimmung mit der Kommission passt perfekt zu den Prioritäten der EIB.“

Paweł Herczyński, EU-Botschafter in Georgien: „Der Wirtschafts- und Investitionsplan der EU für die Östliche Partnerschaft ist das Herzstück der Zusammenarbeit zwischen der EU und Georgien in den kommenden Jahren. Er setzt ehrgeizige Ziele und benennt wichtige Flaggschiff-Initiativen wie unsere Hilfe für 80 000 georgische KMU. Die EU freut sich über den heutigen Kreditvertrag, der den Zugang zu Finanzierungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen mit einem nachhaltigen und inklusiven Ansatz in Angriff nimmt. Ein grünerer und chancengerechterer Mittelstand ist ausschlaggebend für die Entwicklung und die Krisenfestigkeit der Wirtschaft und Gesellschaft Georgiens. Mit diesen Prioritäten als Leitplanken weisen wir Georgien den Weg in die EU.“

Vakhtang Butskhrikidze, CEO der TBC Bank: „Wir haben eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB aufgebaut, die bereits über zehn Jahre zurückreicht. Darauf sind wir stolz. Diese wegweisende Vereinbarung ist ein weiteres Zeugnis der fest verankerten, starken Partnerschaft zwischen unseren Häusern und unserer gemeinsamen Werte, um eine nachhaltige Entwicklung der georgischen Wirtschaft zu fördern. Mit dem Geld kann TBC weiter georgische KMU fördern, ihnen bezahlbare langfristige Finanzierungen bereitstellen und so das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung ankurbeln. Der Schwerpunkt auf Klimainvestitionen und Unternehmerinnen wird außerdem das nachhaltige Geschäftsumfeld im Land verbessern.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt sie die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Georgien

Die EIB fördert seit 2007 die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Georgien. Mit über zwei Milliarden Euro ist sie in mehreren Sektoren engagiert, unter anderem Infrastruktur, grüne Energie, Wasser- und Abwasserversorgung und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Bank arbeitet im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der Östlichen Partnerschaft und anderer bilateraler Vereinbarungen.

Die Bank der EU ist einer der wichtigsten institutionellen Geldgeber für den georgischen Finanzsektor bei der KMU-Förderung. Über 400 Millionen Euro stehen für die Finanzierung von KMU im Land bereit. Dabei arbeitet die EIB mit derzeit sieben Partnerbanken zusammen. Die Bank hat Unternehmen da, wo der Bedarf am dringendsten war, verstärkt unterstützt und mehr als 160 Millionen Euro zu vergünstigten Bedingungen vergeben, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzufedern. Die EIB fährt auch zwei Portfolioteilgarantie-Programme in Georgien, um in Partnerschaft mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) die Risiken bei Finanzierungen für förderfähige KMU mit Partnerinstituten zu teilen. Die Portfoliogarantien der EIB-Gruppe sichern KMU-Kredite von über 380 Millionen Euro ab. In den vergangenen zwei Jahren wurden fünf Technische-Hilfe-Projekte durchgeführt, um die Kapazität der Partnerbanken zu verbessern. Eine neue Generation von Technische-Hilfe-Projekten steht schon in den Startlöchern.

Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem der EIB

Die technische Hilfe, die den Kredit ergänzt, wird unter dem Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem der EIB geleistet. Finanziert wird das Programm von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Es ist ein gemeinsamer Beitrag des BMWK und der EIB zur Arbeit der NDC-Partnerschaft, insbesondere der Initiative Readiness Support For Greening Central Banks.