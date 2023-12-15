EU-Zuschuss von 12 Mio. Euro ergänzt EIB-Kredit für bessere Konnektivität im Land und langfristige Stärkung der regionalen Wirtschaft

128 Kilometer des Nord-Süd-Korridors werden instand gesetzt, damit der Güter- und Personenverkehr zwischen Moldau, Ukraine und EU besonders auf den Solidaritätskorridoren besser fließt

Projekt entlastet Straßen, stärkt die ökologische Nachhaltigkeit und trägt zu Global-Gateway-Zielen bei

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklungsfinanzierung, hat mit Moldau einen Kredit über 41,2 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld soll die Schieneninfrastruktur des Landes instand gesetzt werden. Zusammen mit einem Investitionszuschuss von zwölf Millionen Euro, der auf dem Global Gateway Forum im Oktober angekündigt wurde, stärkt der Kredit die Konnektivität im Land. Gleichzeitig eröffnet er der Ukraine eine wichtige Exportroute und fördert die Stabilität und wirtschaftliche Resilienz in der Region.

Kernstück des Projekts ist die Instandsetzung des Nord-Süd-Schienenkorridors in Moldau. Rund 128 der insgesamt 370 Kilometer sollen modernisiert und 50 Weichen in Bahnhöfen ersetzt werden. Für die Westukraine ist dieser Korridor eine wichtige Verbindung zu den großen Flusshäfen an Donau und Pruth und damit zu internationalen Gewässern. Die Ertüchtigung der bestehenden Schienenverbindung zwischen Moldau und der Ukraine soll den Handel, ukrainische Exporte und die moldauische Wirtschaft ankurbeln. Die Strecke ist Teil der Solidaritätskorridore zwischen der EU und der Ukraine.

Das Projekt wird von der moldauischen Bahngesellschaft Calea Ferată din Moldova durchgeführt und umfasst die Instandsetzung von Infrastruktur auf der Strecke Vălcineț–Ungheni–Chişinău–Căinari. Es ist Teil eines nationalen Reformprogramms, das die bestehende Bahninfrastruktur verbessern und das moldauische Schienennetz längerfristig auf EU-Standard bringen soll.

Mit der Güterverlagerung vom Lkw auf die Schiene reduziert das Projekt den Verkehr auf den Straßen und an der Grenze. Das fördert die Mobilität und entlastet die Umwelt. Diese grünere, effizientere Logistik entspricht ganz dem Global-Gateway-Fokus auf nachhaltigen Verkehr.

Petru Rotaru, moldauischer Finanzminister: „Das Projekt bringt viele Vorteile: Es verkürzt die Fahrtdauer auf der Strecke, steigert den Marktanteil der Bahn bei großen und schweren Gütern, entlastet und schont die Straßen und macht den Verkehr sicherer.“

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Moldau: „Moldau muss seine Verkehrsinfrastruktur ausbauen, um der Aufgabe als zentrale Drehscheibe für Handel und Transitverkehr gewachsen zu sein. Mit unserem Kredit verbessern wir die Resilienz des Schienennetzes und die Anbindung in Richtung Ukraine und Europa. Das freut mich, weil es wichtige wirtschaftliche Vorteile bringt. Bei der angestrebten Integration in die EU stehen wir dem Land zur Seite, indem wir seinen Weg zum EU-Beitritt zu begleiten und helfen, Systeme und Infrastruktur für eine tiefere Integration in den Markt der Union an EU-Standards anzupassen. Moldau kann bei hochwertigen Infrastrukturprojekten auf die finanzielle und technische Unterstützung der Bank der EU zählen.“

Jānis Mažeiks, Botschafter der EU in Moldau: „Diese Investition macht die Bahninfrastruktur widerstandsfähiger, stärkt Moldaus Anbindung an die Ukraine und Europa und kommt der Wirtschaft zugute. Das Land wird zu einem wichtigen Bindeglied des transeuropäischen Verkehrssystems für Waren, Personen und Dienstleistungen. Das geht nur mit einer modernen Verkehrsinfrastruktur. Moldau strebt den EU-Beitritt an, deshalb werden wir das Land weiter unterstützen und alle notwendigen Verkehrsverbindungen ausbauen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb der EU. Sie arbeitet als Teil von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der EU eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global und Moldau: Die EIB ist seit 2007 in Moldau aktiv und hat dort bislang mehr als 1,19 Milliarden Euro für 33 Projekte bereitgestellt. Damit unterstützt sie die EU-Ziele für Verkehr, Energie, KMU, Landwirtschaft und kommunale Infrastruktur. 2022 war ein Rekordjahr, in dem die EIB neue Darlehen von 250 Millionen Euro für den öffentlichen Sektor unterzeichnete. 2023 vergab sie ihren ersten Unternehmenskredit in Moldau: 30 Millionen US-Dollar gingen an Premier Energy Distribution, den privaten Stromverteilnetzbetreiber des Landes, der die Qualität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes verbessern will.

Global Gateway ist eine Strategie der EU, die die weltweite Investitionslücke verringern, intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Über Team Europa bringt Global Gateway die EU, ihre Mitgliedstaaten und europäische Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammen. Die Initiative soll im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Investitionen von 300 Milliarden Euro mobilisieren, um die globale Investitionslücke zu schließen. Dabei setzt sie auf partnerschaftliche Beziehungen statt auf Abhängigkeiten.

Die Initiative Solidaritätskorridore zwischen der EU und der Ukraine ist eine Antwort auf die Blockade ukrainischer Schwarzmeer-Häfen und weitere Herausforderungen, mit denen die Ukraine angesichts der russischen Invasion konfrontiert ist. Um die Ukraine an die EU anzubinden, werden über verschiedene Verkehrsträger alternative Logistikrouten aufgebaut, auch durch Moldau. Die Initiative der Europäischen Kommission ging im Mai 2022 an den Start und soll die Agrarexporte der Ukraine und den bilateralen Handel mit der EU erleichtern. Beide sind durch den Krieg stark beeinträchtigt.