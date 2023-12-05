© Shutterstock

NordLB erhält EIB-Kredit von 250 Mio. Euro zur Förderung der Energiewende

Geld fließt in Bau und Betrieb kleiner bis mittelgroßer Erneuerbare-Energien-Anlagen in der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Norddeutsche Landesbank Girozentrale haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um Erneuerbare-Energien-Projekte in den EU-Ländern zu fördern. Mit dem Kredit von 250 Millionen Euro unterstützt die NordLB Fotovoltaik-Investitionen sowie Onshore-Windkraft- und Batterieprojekte in mehreren EU-Ländern, vor allem in Polen, Dänemark und Schweden.

Die Finanzierung trägt zu den Zielen des REPowerEU-Plans bei, weil sie saubere Erzeugungskapazitäten schafft und die Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit der EU stärkt. REPowerEU priorisiert unter anderem eine schnellere grüne Wende und Investitionen in Erneuerbare Energien – Bereiche, die auch von der EIB-Gruppe gefördert werden.

Eine größere Anzahl von Projekten dürfte in Kohäsionsregionen in Polen oder Ländern außerhalb des Euroraums entwickelt werden und hauptsächlich Onshore-Windparks, Fotovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher betrefffen. Die Investitionen unterstützen ein nachhaltiges Wachstum in EU-Regionen mit geringerem Pro-Kopf-Einkommen. Dies unterstreicht den entschlossenen Einsatz der EIB für den territorialen und sozialen Zusammenhalt.

Die Energiewende wird von der EU-Bank stark gefördert. Allein im vergangenen Jahr stellte die EIB 20,86 Milliarden Euro für nachhaltige Energieprojekte bereit, davon 996 Millionen Euro in Polen, 49 Millionen Euro in Dänemark und 389 Millionen Euro in Schweden. Die EIB-Gruppe will im Jahrzehnt bis 2030 Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und dafür mindestens die Hälfte ihres jährlichen Finanzierungsvolumens einsetzen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Transformation des Energiesektors in der EU hat für die EIB oberste Priorität. Wir begrüßen die neue Initiative der NordLB, Erneuerbare-Energien-Projekte im mehreren Ländern zu unterstützen. Diese Projekte werden zu einer diversifizierten, nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung in der EU beitragen.“

Heiko Ludwig, Global Head Structured Finance bei der NordLB: „Durch unsere Zusammenarbeit mit der EIB können wir unsere Refinanzierungsbasis diversifizieren und günstige Kredite zur Förderung der grünen Wende in Anspruch nehmen. Unsere Partnerschaft mit der EIB für die Energiewende unterstreicht auch unsere Rolle als eine der führenden Banken Europas im Bereich der erneuerbaren Energien.“

Die Landesbank NordLB gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Sie ist ein zuverlässiger Partner der EIB mit langjähriger Erfahrung in der Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Anlagen.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB hat als erste multilaterale Entwicklungsbank die Förderung für fossile Brennstoffe eingestellt und sich verpflichtet, bis 2030 mindestens eine Billion Euro für Investitionen in den Klimaschutz zu mobilisieren. Mehr als die Hälfte der Finanzierungen der EIB-Gruppe entfiel 2022 auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Gleichzeitig wurde fast die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU für Projekte in Kohäsionsregionen mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen unterzeichnet, was das Engagement der Bank für ein gerechtes Wachstum verdeutlicht.

EIB und Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren stellte die EIB-Gruppe über 100 Milliarden Euro für den Energiesektor der EU bereit. Diese Investitionen helfen Europa nun, die Krise zu bewältigen, die durch den abrupten Einbruch der russischen Gaslieferungen bedingt ist. 2022 unterzeichnete die EIB Finanzierungen von mehr als 20 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare, Strom und Speicherung in der Europäischen Union und förderte so die Krisenfestigkeit der europäischen Wirtschaft.

Im Juli beschloss der Verwaltungsrat der EIB, das Finanzierungsvolumen der Gruppe für saubere Energie auf ein Rekordniveau anzuheben, um zum REPowerEU-Ziel beizutragen, die Abhängigkeit Europas von russischem Öl und Gas durch eine schnellere Energiewende zu beenden. Weitere 45 Milliarden Euro werden in den nächsten fünf Jahren zusätzlich zu der bereits erheblichen Unterstützung der EIB für den Energiesektor in der EU investiert. Das REPowerEU-Paket dürfte bis 2027 zusätzliche Investitionen von 150 Milliarden Euro mobilisieren und so einen beträchtlichen Betrag zur Energieunabhängigkeit Europas und zum Ziel der EIB-Gruppe leisten, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für Klimafinanzierung zu mobilisieren.

Die NordLB/Norddeutsche Landesbank ist eine der führenden Geschäftsbanken Deutschlands. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor sowie für Flugzeuge, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NordLB mit einer Pfandbriefbank (NordLB Covered Bond Bank) in Luxemburg und Niederlassungen in London, New York und Singapur vertreten.