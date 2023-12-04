© Shutterstock

Bank der EU unterstützt Ørsted mit einem Rahmendarlehen über 400 Mio. Euro beim Bau neuer Windparks

Projekt zur Einspeisung von mehr Ökostrom ist auf REPowerEU-Initiative für die Energiewende in Europa abgestimmt

Finanzierung soll Bau neuer Windparks vor der polnischen Ostseeküste und der deutschen Nordseeküste fördern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ørsted haben ein Rahmendarlehen über 400 Millionen Euro für den Bau neuer Windkraftanlagen unterzeichnet. Die Finanzierung trägt zur Energiewende in Europa bei und entspricht damit den Zielen des REPowerEU-Plans.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Mit der Finanzierung knüpfen wir an unsere langjährige Zusammenarbeit mit Ørsted an. Das Darlehen ist schon unser fünfzehntes gemeinsames Projekt. Ørsted engagiert sich für die dringend notwendige Energiewende, die auch für uns zu den obersten Prioritäten gehört. Nur wenn es uns gelingt, in den kommenden Jahren die Erneuerbaren auszubauen, können wir unsere Klimaziele nachhaltig und sicher erreichen.“

Kasper Kiim Jensen, Vizepräsident und Head of Treasury & Capital Planning von Ørsted: „Wir freuen uns sehr, dass die EIB uns wieder beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa und bei der langfristigen Finanzierung unserer Aktivitäten unterstützt.“

Das Darlehen über 400 Millionen Euro ist die erste Tranche einer Finanzierung von bis zu 1,2 Milliarden Euro, die die EIB für weitere Ökostromprojekte von Ørsted in der Nord- und Ostsee genehmigt hat. Das Geld ist für den Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 in der deutschen Nordsee vorgesehen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Allein 2022 stellte die EIB mehr als 800 Millionen Euro für Projekte in Dänemark bereit, etwa für medizinische Forschung und die Energiewende.

Ørsted plant, baut und betreibt Onshore- und Offshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicher, Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff und grüne Brennstoffe sowie Bioenergieanlagen. Das Unternehmen ist ein vom Carbon Disclosure Project anerkannter Klimaschutz-Vorreiter und das erste Energieunternehmen weltweit, dessen Netto-Null-Emissionsziel von der „Science Based Targets“-Initiative (SBTi) als wissenschaftlich fundiert bestätigt wurden.