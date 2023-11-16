Litauischer Wasserversorger erhält EIB-Kredit über 25 Mio. Euro für Ausbau und Sanierung der kommunalen Wasserversorgung

Modernisierung der Regen- und Abwassersammlung und ‑behandlung nach aktuellen Qualitäts-, Umwelt- und Gesundheitsstandards

EU-Kohäsionsregion Klaipėda soll ein klimafestes Regenwassernetz und ein effizienteres Wasser- und Abwassersystem bekommen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem kommunalen Wasserversorger der litauischen Stadt Klaipėda einen Kreditvertrag über 25 Millionen Euro für sein Investitionsprogramm 2023–2026 unterzeichnet. Klaipėdos Vanduo will damit die Wasserversorgung und die Regen- und Abwassernetze zukunftssicher machen. Das Finanzierungspaket umfasst den Bau und die Sanierung der Wasserversorgungs-, Regen- und Abwassernetze, den Ausbau und die Modernisierung der zugehörigen Behandlungsanlagen, die Beschaffung von Wasserzählern, Betriebs- und Wartungsausrüstung sowie Investitionen zur Verbesserung der IKT-Prozesse.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Investitionen von Klaipėdos Vanduo sind dringend notwendig. Denn weltweit steigt durch extreme Wetterereignisse das Risiko, dass die Menschen keinen angemessenen Zugang mehr zu Wasser haben, auch in der EU. Deshalb knüpfen wir mit dem neuen Kredit an unsere Zusammenarbeit mit Klaipėdas Wasserversorger an. Wie wir mit unseren Wasserressourcen umgehen, kann erhebliche Auswirkungen haben – in erster Linie für unsere Gesundheit, aber auch für die einheimische Wirtschaft.“

Benitas Jonikas, CEO von Klaipėdos Vanduo: „Mit dem EIB-Kredit können wir unsere Ziele umsetzen und Umweltstandards einhalten. Unsere Projekte sind nachhaltig, langfristig und zugleich eine Investition in die Zukunft. Und sie machen unser Unternehmen effizienter und leistungsfähiger. Mit den Investitionen verhindern wir Überflutungen bei Starkregen, wir verbessern die Trinkwasserqualität und verringern die Umweltverschmutzung. Der Kredit ist eine wichtige Finanzspritze.“

Durch das Projekt sollen die Wasserversorgungs- und Abwasserdienste für die Menschen im Versorgungsgebiet Klaipėda zuverlässiger und günstiger werden. Außerdem will Klaipėdos Vanduo auf diesem Weg klimafest und ökologisch nachhaltig werden – mit Ökostromerzeugung, Energieeinsparungen, Vorkehrungen gegen klimabedingte Starkregen sowie Maßnahmen gegen die Verschmutzung von Grundwasser und Oberflächengewässern. Die Investitionen in die Wasserinfrastruktur haben positive Auswirkungen auf die Umwelt und öffentliche Gesundheit und verbessern dadurch die Lebensqualität der Menschen vor Ort.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB mehr als 1,6 Milliarden Euro für Projekte in Litauen bereitgestellt.

Klaipėdos Vanduo ist der drittgrößte Wasserversorger Litauens. Sein Versorgungsgebiet umfasst die Stadt und die Stadtgemeinde Klaipėda im gleichnamigen Bezirk mit rund 185 000 Kunden.