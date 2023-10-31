© Government of Georgia

Eröffnung des Abschnitts Ubisa-Shorapani der Ost-West-Fernstraße in Georgien am 28. Oktober 2023

Einer von sieben Abschnitten, die die EU durch EIB-Darlehen von rund 1 Mrd. Euro und EU-Zuschüsse von insgesamt über 42 Mio. Euro unterstützt

Fernstraße ist wichtiger Bestandteil des georgischen Straßensystems, des erweiterten transeuropäischen Verkehrsnetzes und des Mittelkorridors

Am 28. Oktober 2023 wurde der Abschnitt Ubisa-Shorapani der Ost-West-Fernstraße in Georgien offiziell vom georgischen Premierminister Irakli Gharibaschwili, vom Minister für regionale Entwicklung und Infrastruktur Irakli Karseladze, vom Botschafter der Europäischen Union in Georgien Paweł Herczyński und vom Leiter der Regionalvertretung der EIB Global im Südkaukasus Maciej Czura eröffnet.

Die Fertigstellung dieses Fernstraßenabschnitts ist ein wichtiger Meilenstein, um die Verbindungen sowohl innerhalb des Landes als auch zu Georgiens Nachbarländern im Rahmen des erweiterten Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) zu verbessern. Die EIB unterstützt mit ihren Krediten auch weitere Abschnitte der Ost-West-Fernstraße, insgesamt finanziert sie den Bau von über 150 Kilometern Fernstraße in Georgien.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Georgien: „Wir begrüßen diesen Meilenstein in unserer langjährigen Zusammenarbeit im Verkehrssektor, durch den die EU und Georgien enger zusammenrücken. Über die Unterstützung der Ost-West-Fernstraße, die das Rückgrat des georgischen Straßenverkehrsnetzes bildet, trägt Team Europa zur globalen Vernetzung des Landes, zur lokalen Mobilität und zum Wirtschaftswachstum bei.“

Paweł Herczyński, EU-Botschafter in Georgien: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Georgiens verkehrstechnische Einbindung. Als zentraler Bestandteil des erweiterten Transeuropäischen Verkehrsnetzes treibt die neue eröffnete Ost-West-Fernstraße die regionale Integration voran. Wir danken der Europäischen Investitionsbank für die Finanzierung dieses Projekts und für ihren Beitrag zur Umsetzung des Wirtschafts- und Investitionsplans.“

Irakli Gharibaschwili, Premierminister von Georgien: „Wir feiern die Eröffnung eines neuen, 27 Kilometer langen vierspurigen Fernstraßenabschnitts mit 65 Brücken und 38 Tunneln. Wie wir alle wissen, ist der Autobahn- und Straßenbau von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung unseres Landes. Das gilt insbesondere für die Ost-West-Fernstraße. Seit Beginn unserer Regierungszeit im Jahr 2012 wurden 193 von insgesamt 261 Fernstraßenkilometern gebaut und für den Verkehr freigegeben.“

Irakli Karseladze, Minister für regionale Entwicklung und Infrastruktur: „Sowohl der heute eröffnete, 27 Kilometer lange Abschnitt als auch der Abschnitt am Rikotipass sind sehr wichtig. Sie gelten als die schwierigsten Abschnitte der gesamten Ost-West-Fernstraße, die zur Seidenstraße, zum europäischen Fernstraßennetz, zur E60-E70 gehört. Durch den Ausbau dieses Abschnitts und der Ost-West-Fernstraße insgesamt verdreifacht sich die Kapazität, was für die Entwicklung unseres Landes wichtig ist und einen bedeutsamen Beitrag auf internationaler und regionaler Ebene leistet. Und ein besonders wichtiger Punkt: Die Straße entspricht in vollem Umfang internationalen Sicherheitsstandards.“

Die EIB arbeitet seit Langem zusammen mit Georgien an der Verbesserung der Verkehrsverbindungen und unterstützt den Ausbau der Ost-West-Fernstraße mit etwa einer Milliarde Euro. Weil die Darlehen der EIB vollständig von der Europäischen Union garantiert werden, sind die Konditionen für Georgien äußerst günstig. Beim Global Gateway Forum haben die EU und die EIB kürzlich einen weiteren Zuschuss von 16 Millionen Euro für mehr Verkehrssicherheit in Georgien angekündigt, um die Anbindung über die Ost-West-Transitrouten besser und sicherer zu gestalten. Damit werden die EIB-Kredite nunmehr durch EU-Zuschüsse von insgesamt rund 42 Millionen Euro ergänzt.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Vorhaben, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Georgien

Die EIB arbeitet seit 2007 mit Georgien zusammen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes zu unterstützen. Mit über zwei Milliarden Euro ist sie in mehreren Sektoren engagiert, unter anderem Infrastruktur, erneuerbare Energien, Wasser- und Abwasserversorgung und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Bank arbeitet im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der Östlichen Partnerschaft und anderer bilateraler Vereinbarungen.