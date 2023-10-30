EIB-Gruppe beteiligt sich mit 450 Mio. Euro an ABS-Emission der BNP Paribas Personal Finance

Erste True-Sale-Verbriefung in Frankreich mit Beteiligung der EIB-Gruppe seit 2007

Privatpersonen profitieren von zusätzlichen Mitteln für energieeffiziente Gebäudeausrüstung

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), hat mit der BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF) ihre erste True-Sale-Verbriefung unterzeichnet. Damit werden Energieeffizienzinvestitionen in Bestandsgebäuden finanziert und so letztlich der Übergang zur Klimaneutralität gefördert.

Die EIB-Gruppe hat Senior- und Mezzanine-Tranchen einer ABS-Emission der BNPP PF von insgesamt 450 Millionen Euro gezeichnet (EIB 400 Millionen Euro, EIF 50 Millionen Euro), der ein Portfolio von Verbraucherkrediten zugrunde liegt. Private Anleger investieren 24 Millionen Euro in die Juniortranchen. Die Transaktion basiert auf einem 500-Millionen-Euro-Portfolio aus Verbraucherkrediten der BNPP PF und wurde von der BNP Paribas CIB strukturiert und optimiert, um zusätzliche Kreditvergabe- und Mittelbeschaffungskapazitäten freizusetzen. Die BNP Paribas CIB fungierte dabei als strategischer Berater.

Die BNPP PF verpflichtet sich, in einem Zeitraum von drei Jahren neue Kredite von rund 627 Millionen Euro an Privatpersonen auszureichen. Die Mittel sind ausschließlich für Energieeffizienzausrüstung bestimmt, etwa hochleistungsfähige Wasserkessel, Isolierfenster und Solarmodule. Die geförderten Projekte senken den CO 2 -Ausstoß, bieten durch verbesserte Luftqualität einen gesundheitlichen Nutzen und tragen zum Klimaschutz bei.

Alain Papiasse, Vorstandsvorsitzender der BNP Paribas CIB: „Das Vertrauen, das die EIB in BNP Paribas, in unsere Expertenteams im Corporate and Institutional Banking sowie in die BNP Paribas Personal Finance setzt, zeigt, dass sie ihre Kunden bei Veränderungen unterstützt und bereichsübergreifend mit ihnen zusammenarbeitet und innovative Lösungen bietet.“

Charlotte Dennery, CEO der BNP Paribas Personal Finance: „Wer könnte die ökologische Wende von Privathaushalten besser finanzieren als die BNP Paribas Personal Finance? Unsere Teilnahme am Grüne-Anleihen-Programm der BNP Paribas-Gruppe ist der Beweis dafür, zumal bereits zehn Prozent des ausstehenden Kapitals der BNP Paribas Personal Finance auf die Energiewende im Wohnungsbau entfallen und 2023 2,4 Milliarden Euro für die Finanzierung der Energiewende vorgesehen sind.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB-Gruppe und die BNP Paribas erleichtern Privatpersonen gemeinsam den Zugang zu energieeffizienter Ausrüstung für ihre Häuser. Mit unseren Bankpartnern in Frankreich wollen wir die Kreditvergabe ankurbeln, um private Investitionen im Kampf gegen die Erderwärmung anzustoßen. Ich freue mich, dass die EIB-Gruppe mit dieser innovativen Finanzierung einen Beitrag dazu leistet.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Der Übergang zu einer grünen, nachhaltigen Zukunft hat für den EIF oberste Priorität. Das haben wir mit der BNP Paribas gemeinsam. Wir haben uns deshalb zusammengeschlossen, um mithilfe unserer Verbriefungsinstrumente Geld für Privatpersonen verfügbar zu machen, die ihr Zuhause energieeffizienter machen wollen. Diese Transaktion illustriert, wie innovative Finanzierungsmethoden dem Privatsektor helfen, sich an die Erderwärmung anzupassen oder sie zu bekämpfen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB hat die Aufgabe, Projekte zu finanzieren, die die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den EU-Zielen entsprechen. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und emissionsarmes Wachstum – zu meistern. 2022 investierte die EIB in Frankreich 5,9 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz. Das entspricht 70 Prozent ihrer Finanzierungen von insgesamt 8,4 Milliarden Euro in dem Land.

Der Europäische Investitionsfonds

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der EIB-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungsmitteln und Risikokapital zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt der EIF Investitionen von Klimafonds, die den Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit legen. Damit fördert er die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

Die BNP Paribas Personal Finance

Die BNP Paribas Personal Finance ist ein wichtiger Akteur bei Verbraucherfinanzierungen in Frankreich und Europa. Sie bietet eine breite Palette von Kreditprodukten an. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas-Gruppe bietet das Unternehmen mit seinen Marken Cetelem, Findomestic oder Alpha Credit ein vollständiges Spektrum von Krediten an Privatpersonen im Einzelhandel, bei Autohändlern oder direkt über Kundenzentren oder online.

Die BNP Paribas Personal Finance rundet ihr Angebot mit Versicherungs- und Sparprodukten in mehreren Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien ab.

Über die Jahre hat die BNP Paribas Personal Finance eine aktive Partnerschaftsstrategie mit Einzelhandelsketten, Autohändlern und -distributoren, E-Commerce-Websites und anderen Finanzinstituten (Bank- und Versicherungsdienstleistungen) entwickelt. Dabei stützt sie sich auf ihre Erfahrungen im Kreditmarkt und ihre Möglichkeit, integrierte Dienstleistungen passend zu den Geschäftsaktivitäten und den Geschäftsstrategien ihrer Partner anzubieten.

Um ihre Kunden und Partner zu unterstützen, will die BNP Paribas Personal Finance den Zugang zu einem verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Konsum fördern.

Die BNP Paribas

Die BNP Paribas ist die führende Bank in der EU und gehört zu den bedeutendsten internationalen Finanzinstituten. Mit fast 185 000 Beschäftigten, davon mehr als 145 000 in Europa, ist sie in 65 Ländern vertreten. Die Gruppe nimmt eine Schlüsselposition in ihren drei Hauptgeschäftsfeldern ein: Commercial, Personal Banking & Services, in dem die Commercial- und Retail-Banking-Netzwerke der Gruppe sowie mehrere Spezialbereiche zusammengefasst sind, darunter BNP Paribas Personal Finance und Arval; Investment & Protection Services für Spar-, Anlage- und Absicherungslösungen; Corporate & Institutional Banking für Firmenkunden und institutionelle Kunden. Mit ihrem diversifizierten und integrierten Geschäftsmodell unterstützt die Gruppe all ihre Kunden (Privatpersonen, Verbände, Unternehmen, KMU, Firmen- und institutionelle Kunden) bei der Realisierung ihrer Projekte mithilfe von Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investitionen, Sparen und Absicherung. In Europa hat die BNP Paribas vier Heimatmärkte: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Die Gruppe baut ihr integriertes Commercial-Banking- und Privatkundengeschäftsmodell in verschiedenen Mittelmeerländern aus, etwa der Türkei und in Osteuropa. Als international renommierter Bankdienstleister verfügt die Gruppe über führende Plattformen und Geschäftszweige in Europa, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie ein solides und wachstumsstarkes Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum. Bei all ihren Aktivitäten setzt die BNP Paribas auf die soziale Verantwortung von Unternehmen mit dem Ziel, am Aufbau einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Gruppe zu gewährleisten.