500 Mio. Euro schweres „Home Energy Upgrade Loan Scheme“ der Regierung fördert Investitionen in Energieeffizienz von Wohngebäuden

Haus- und Wohnungseigentümer erhalten zinsgünstige Kredite über 5 000 bis 75 000 Euro mit zehn Jahren Laufzeit ohne Sicherheiten

Irland und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, um den Weg für zinsgünstige Kredite zur energetischen Haussanierung zu ebnen. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein für das staatlich geförderte „Home Energy Upgrade Loan Scheme“ dar, das Irland mit finanzieller Hilfe der EIB-Gruppe auflegen will. Unterzeichner der Vereinbarung sind der irische Minister für Umwelt, Klima und Kommunikation Eamon Ryan, Finanzminister Michael McGrath und EIB-Präsident Werner Hoyer.

Sowohl für Irland als auch für die EIB-Gruppe ist das 500-Millionen-Euro-Programm eine Premiere. Es dürfte entscheidend zu geringeren Nebenkosten, weniger Emissionen und mehr Wohnkomfort beitragen. Ohne Sicherheiten stellen zu müssen, erhalten Immobilieneigentümer Kredite von 5 000 bis 75 000 Euro mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren – zu einem Zinssatz, der dank Zinszuschuss der Regierung und Kreditgarantie der EIB-Gruppe deutlich unter dem aktuellen Marktniveau liegt.

Mit den Förderkrediten können umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen und Investitionen in erneuerbare Energien finanziert werden; Voraussetzung ist, dass die irische Behörde für nachhaltige Energie SEAI einen Zuschuss bewilligt. Für viele Haus- und Wohnungseigentümer werden Investitionen in Strom und Wärme durch die finanzielle Entlastung bezahlbarer und umsetzbar.

Das Programm wird unter Federführung der Strategic Banking Corporation of Ireland (SCBI) durchgeführt, die Kreditgeber in Kürze über eine offene Ausschreibung zur Teilnahme einlädt. Früh im kommenden Jahr sollen Immobilieneigentümer die Kredite bei den teilnehmenden Banken beantragen können. Dann werden auch Details zu Förderkriterien und anderen praktischen Aspekten bekannt gegeben.

Die Förderkredite sind sowohl für umfassende Sanierungen als auch für Einzelmaßnahmen gedacht, etwa die Dämmung der Außenwände oder den Einbau einer Wärmepumpe. Besonders stark von Energiearmut bedrohten Haushalten steht weiter das „Warmer Homes Scheme“ zur Verfügung, das die kompletten Kosten einer energetischen Sanierung trägt. Für alle, die über der Förderschwelle liegen, eine Sanierung aber trotzdem nicht stemmen können, wird es durch die neuen Förderkredite leichter, ihr Haus energetisch fit zu machen.

Minister Ryan: „Das innovative Programm ist eine Premiere – für Irland und für die EIB-Gruppe. Die zinsgünstigen Förderkredite ergänzen unsere SEAI-Zuschüsse und sorgen dafür, dass die Modernisierung von Wohnimmobilien für Eigentümer im ganzen Land machbarer wird. Die Klimasanierung ist bereits im Gang. Dieses Jahr dürfte die Zahl der Baumaßnahmen unsere Ziele übertreffen und wir hoffen, dass es mit den neuen Krediten nur eine Richtung gibt – und zwar nach oben. Wir haben die Kredite auf die Bedürfnisse der Immobilieneigentümer zugeschnitten. Sie sind leicht und schnell erhältlich, und der bürokratische Aufwand für alle, die Kredit und Zuschuss beantragen, wurde klein gehalten. Denn wer weniger Zeit mit Formularen verbringt, hat mehr Zeit, um sein Haus wärmer und klimafreundlicher zu machen.“

Minister McGrath: „Die Häusersanierung spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir unsere ehrgeizigen Klimaziele erreichen wollen. Beim ‚Home Energy Upgrade Loan Scheme‘ setzt die Regierung mit öffentlichen und privaten Finanzinstituten ein neues Programm um, das einen Zinszuschuss und eine Kreditgarantie von 500 Millionen Euro umfasst. Es hat das Potenzial, über günstige Kredite für Wohneigentümer die nötigen Sanierungen anzuschieben. Ich freue mich, dass die Strategic Banking Corporation of Ireland das Programm über die teilnehmenden Kreditinstitute durchführt. Wir wollen damit den Erfolg früherer Programme, etwa für kleine und mittlere irische Unternehmen, fortsetzen.“

Der Finanzminister weiter: „Neben den Kolleginnen und Kollegen aus meinem Ministerium stecken viele weitere Köpfe hinter diesem Projekt. Mein Dank gilt dem Ministerium für Umwelt, Klima und Kommunikation, der Strategic Banking Corporation of Ireland, der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds. Sie alle haben mitgeholfen, dieses völlig neue Programm zu schaffen, das zeigt, wie sehr der EIB und dem EIF die Finanzierung innovativer Instrumente für den Klimaschutz am Herzen liegt. Die EIB hat sich mit viel Erfolg bereits in mehreren Bereichen engagiert, die für Irlands Wirtschaft und Zukunft von zentraler Bedeutung sind.“

Werner Hoyer, Präsident der EIB: „Gerne setzen sich die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds zusammen mit ihren irischen Partnern für die dringend nötigen Investitionen in die Gebäudeeffizienz ein, um nicht nur die Emissionen, sondern auch die Ausgaben der Haushalte für Heizung und Strom zu reduzieren. Das ist eine Win-Win-Situation für Haus- und Wohnungseigentümer und den Planeten.“

June Butler, CEO der SBCI: „Die heute unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Umwelt, Klima und Kommunikation und der EIB-Gruppe ist ein gemeinsamer Vorstoß unserer Regierung und der EIB für günstige, langfristige Kredite, die die energetische Sanierung von Wohngebäuden ermöglichen – ein wichtiger Schritt, damit Haushalte solche Investitionen in Angriff nehmen und ihre Klimaemissionen senken können. Wir freuen uns, die Kredite des Programms über ausgewählte Finanzinstitute an Hauseigentümer zu vergeben. Die Regierung und die EU stellen beträchtliche Mittel zur Verfügung. Aufgabe der SBCI ist es, dieses Geld an Wohneigentümer weiterzuleiten – in Form attraktiver, geeigneter Kredite, die ihnen ohne das Programm nicht zur Verfügung stünden.“

William Walsh, CEO der SEAI: „Die Sustainable Energy Authority of Ireland ist gerne bei dieser wichtigen Regierungsinitiative dabei. Das ‚Home Energy Upgrade Loan Scheme‘ ermöglicht günstige Kredite, die kombiniert mit den umfangreichen Sanierungszuschüssen der SEAI dafür sorgen, dass mehr Häuser klimafit gemacht werden können. Für Wohneigentümer bedeutet das neue Programm mehr Wohnkomfort und weniger Energiekosten und Emissionen. Das hilft uns, die Klimaziele zu erreichen und den Weg in eine Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas zu bereiten.“

Hintergrundinformationen

Strategic Banking Corporation of Ireland

Die Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) wurde im September 2014 vom Finanzministerium gegründet mit dem Auftrag, kleinen und mittleren irischen Unternehmen die Tür zu stabilen, günstigen und langfristigen Finanzierungen zu öffnen. Indem sie den Kreditmarkt für dieses Segment fördert und ausbaut, erleichtert die SBCI den Zugang zu Finanzierungen, die für den Geschäftserfolg dieser Unternehmen und die irische Wirtschaft gebraucht werden.

Sustainable Energy Authority of Ireland

Die Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) ist Irlands nationale Energiebehörde. Über Investitionen in effiziente und nachhaltige Lösungen unterstützt sie die Umstellung des Landes auf saubere Energie. Die SEAI arbeitet mit der Regierung, Hauseigentümerinnen und -eigentümern, Unternehmen und Kommunen zusammen, um das Land zukunftsfit zu machen – mit Know-how, Zuschüssen, Verbraucheraufklärung, Politikberatung, Forschung und der Entwicklung neuer Technologien.

Finanziert wird die SEAI von der irischen Regierung über das Ministerium für Umwelt, Klima und Kommunikation.