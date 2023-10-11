© Shutterstock

Das Projekt ermöglicht den Anschluss neuer Nutzer und macht das Netz digitaler und die Stromversorgung zuverlässiger

Es fördert den Netzanschluss weiterer Erneuerbare-Energien-Anlagen und trägt so zur Dekarbonisierung des Energiemixes in Spanien bei

Mehr als 75 Prozent der Investitionen betreffen Regionen mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das unter dem EU-Durchschnitt liegt; das fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt

Die Finanzierung entspricht dem Ziel von REPowerEU, durch eine höhere Versorgungssicherheit die Abhängigkeit der EU von Öl- und Gasimporten zu verringern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 700 Millionen Euro an Naturgy. Mit dem Geld will das Unternehmen sein Stromverteilnetz in Spanien ausbauen und modernisieren. Die erste Tranche von 500 Millionen Euro wurde in Madrid unterzeichnet. Das modernisierte und erweiterte Stromverteilnetz macht die Versorgung sicherer und zuverlässiger.

Durch das Projekt können neue Nutzer und weitere Erneuerbare-Energien-Anlagen ans Netz angeschlossen werden. Das beschleunigt die Energiewende und fördert die Dekarbonisierung des spanischen Stromsektors. Mit dem Geld der EIB soll das Netz auch digitaler und somit flexibler und operativ effizienter werden. Darüber hinaus dürfte ein modernes, effizientes Verteilnetz zu den Klimazielen des Landes und der EU beitragen.

Mit der Finanzierung unterstreicht die EIB ihr Engagement für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Mehr als 75 Prozent der Investitionen des Projekts werden in Regionen mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 75 Prozent des EU-Durchschnitts durchgeführt – Kastilien-La Mancha, Kastilien und León, Galicien und Andalusien. Dort sollen in der Durchführungsphase zudem 5 000 Vollzeitjobs entstehen.

Der Kredit über 700 Millionen Euro ist Teil des Beitrags der EIB zur REPowerEU-Initiative, die durch die Integration von Erneuerbaren die Versorgungssicherheit stärken und die EU weniger abhängig von Öl- und Gasimporten machen soll. Das Projekt entspricht außerdem den EIB-Zielen für nachhaltige Energie, die sich die Bank in ihrem Klimabank-Fahrplan gesteckt hat, und den Energiezielen in Spaniens Nationalem Energie- und Klimaplan 2030.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Nur mit effizienten, belastbaren Stromnetzen schafft Europa den Übergang zu einer nachhaltigen, zuverlässigen Stromversorgung. Deshalb wollen wir Naturgy beim Ausbau des spanischen Stromverteilnetzes noch stärker unterstützen. Durch den Anschluss weiterer Ökoenergieanlagen können Haushalte und Firmen in Spanien künftig noch besser mit grünem Strom versorgt werden. Der Ausbau und die Modernisierung unserer Verteilnetze sind enorm wichtig für die strategische Autonomie der EU im kritischen Energiesektor.“

Die EIB und die Energiesicherheit

Im Jahr 2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 17 Milliarden Euro für die Energiewende in Europa. In Spanien förderte sie Projekte für nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen mit einem Rekordbetrag von 3,1 Milliarden Euro, wodurch das Land zum zweitgrößten Empfänger von Finanzierungen in der EU wurde. Diese Zahlen belegen, wie sich die Bank der EU in Zeiten großer Unsicherheit für den Zugang zu nachhaltiger Energie stark macht. Unsere Investitionen helfen Europa, die Krise zu bewältigen, die der abrupte Gasstopp nach Russlands ungerechtfertigtem Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat.

In seiner Sitzung vom Juli 2023 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, die Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Der Plan soll die europäische Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten beenden. Mit den zusätzlichen Mitteln ergänzt die EIB ihr bereits starkes Engagement für saubere Energien und erhöht das im Oktober 2022 angekündigte 30-Milliarden-Euro-Paket um 50 Prozent.

Außerdem beschloss der Verwaltungsrat der EIB, den Kreis förderfähiger Sektoren zu erweitern, um die moderne Produktion strategischer Netto-Null-Technologien in der EU sowie die Gewinnung, die Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe besser finanzieren zu können. Die Gelder werden bis 2027 eingesetzt und mobilisieren voraussichtlich Investitionen von insgesamt mehr als 150 Milliarden Euro für die Zielsektoren.

Weitere Informationen über die Unterstützung der EIB für den Energiesektor

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2022 in Spanien Finanzierungen von mehr als 9,9 Milliarden Euro. Davon entfiel ein Rekordbetrag auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.