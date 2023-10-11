Kredite von 1 Mrd. Euro über die nächsten drei Jahre für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Marokko

Schwerpunkte sind widerstandsfähige und nachhaltige Infrastruktur, Wohnungsbau und Klimaschutz

Bekanntgabe nach Treffen zwischen EIB-Vizepräsident Mourinho Felix und Marokkos Vizeminister Lekjaa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 1 Milliarde Euro für das 12 Milliarden Euro schwere Wiederaufbauprogramm Marokkos nach dem Erdbeben zugesagt. Die Mittel für das bis 2028 laufende Programm werden auf drei Jahre verteilt. Dabei ist die Finanzierung auf das ehrgeizige nationale Programm und die Prioritäten der marokkanischen Behörden abgestimmt.

Bekannt gegeben wurde die Vereinbarung von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix im Anschluss an ein Treffen mit Fouzi Lekjaa, dem stellvertretenden Haushaltsminister Marokkos, am Rande der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Marrakesch. Ebenfalls anwesend waren Lionel Rapaille, EIB-Direktor für EU-Nachbarländer, und Adrien de Bassompierre, Vertreter der EIB in Marokko.

Mit ihrem Beitrag will die EIB die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Landes stärken. Aus den Mitteln werden Erdbebenschäden behoben und Infrastruktur robuster und nachhaltiger wiederaufgebaut – unter Nutzung der Erfahrung und Ressourcen der Bank.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix mit Aufsicht über Finanzierungen in Marokko: „Als langjähriger Partner Marokkos wollen wir nicht nur die Schäden beheben, sondern auch die Grundlagen für eine bessere, stärkere und widerstandsfähigere Zukunft der vom Erdbeben im September betroffenen Regionen schaffen. Als Bank der EU haben wir nicht nur die Aufgabe, Finanzierungen bereitzustellen. Am Herzen liegt uns auch, die Entwicklung zu fördern und Hand in Hand mit unseren Partnern die Resilienz und den Klimaschutz zu fördern.“

Die EIB engagiert sich seit 1979 in Marokko für bessere Lebensbedingungen. Unsere Projekte reichen von der Wasser- und Energieversorgung über Kredite für kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu nachhaltiger Mobilität, Gesundheit und Bildung. Die EIB unterstützt die Grüne Partnerschaft EU–Marokko, mit der die EU und das Land ihre Zusammenarbeit beim Umweltschutz, der Förderung einer grünen Wirtschaft, dem Erhalt der Biodiversität (einschließlich der Meere) und dem Kampf gegen den Klimawandel weiter festigen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.