Kredit ist für Investitionen in Flugsicherungssysteme bestimmt

Geplante Initiativen entsprechen dem europäischen Masterplan für das Flugverkehrsmanagement und der Strategie der Europäischen Kommission für eine nachhaltige und intelligente Mobilität

Infrastruktur und Systeme für das Flugverkehrsmanagement in Italien erneuern und digitalisieren – das sind die Hauptziele des 160-Millionen-Euro-Kredits der Europäischen Investitionsbank (EIB) an den italienischen Flugsicherungsdienstleister ENAV. Das Unternehmen überwacht mit den Kontrolltürmen von 45 Flughäfen und 4 Luftraumkontrollzentren für den Streckendienst den Flugverkehr in Italien.

Mit dem Kredit der EIB kann die ENAV Investitionen angehen, die im Geschäftsplan für den Zeitraum 2023–2028 vorgesehen sind.

Konkret geht es um die Modernisierung und Digitalisierung von Infrastruktur und Systemen, wie etwa Radaranlagen und Kommunikations-, Navigations- und Überwachungssysteme. Außerdem sollen an einigen Flughäfen des Landes Systeme zur digitalen Fernüberwachung installiert werden.

Die geplanten Initiativen entsprechen dem europäischen Masterplan für das Flugverkehrsmanagement und der Strategie der Europäischen Kommission für eine nachhaltige und intelligente Mobilität (2020/789).

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Dank der Unterstützung durch die EIB kann die ENAV auch künftig erstklassige Flugsicherungsdienste in Italien anbieten. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren und effizienten Flugverkehr – zwei Hauptsäulen der neuen EIB-Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen.“

Pasqualino Monti, CEO der ENAV-Gruppe: „Der Vertrag mit der EIB bestätigt das internationale Ansehen unserer Gruppe. Wir stehen für technologische und operative Exzellenz. Was wir mit dem Kredit finanzieren, ist Teil eines größeren Plans zur Erneuerung der Infrastruktur und des operativen Modells der ENAV. Damit können wir unsere Leistungen weiter verbessern, für die Fluglinien, die Passagiere und die italienischen Regionen.“

Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 16 Jahren und kann von der ENAV je nach Bedarf in einem Betrag oder mehreren Tranchen abgerufen werden. Für jede Tranche kann die ENAV zwischen einem festen oder variablen Zins wählen. Der Zinssatz wird dann mitgeteilt, wenn das Unternehmen die Auszahlung beantragt.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

ENAV SpA

Die ENAV ist der italienische Flugsicherungsdienstleister. Sie sorgt dafür, dass die zwei Millionen Flüge pro Jahr, die rund um die Uhr von 4 Luftraumkontrollzentren und den Kontrolltürmen von 45 Flughäfen überwacht werden, sicher und zuverlässig ans Ziel kommen. Mit seinen 4 200 Beschäftigten übernimmt das Unternehmen die Flugsicherung für die zahlreichen Fluglinien, die durch den italienischen Luftraum fliegen. Die an der Mailänder Börse notierte ENAV zählt in puncto operative Leistung und Innovation seit Langem zu den „Big Five“ in Europa und ist ein wichtiger Akteur im Management des internationalen Flugverkehrs. Dazu arbeitet sie bei der Forschung und Entwicklung mit nationalen und internationalen Kontrollstellen im Luftverkehr zusammen. Die ENAV beteiligt sich auch maßgeblich an der Initiative für einen einheitlichen europäischen Luftraum.