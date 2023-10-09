©juststock/ iStock

Die EIB erwirbt dafür Covered Bonds, die die Crédit Agricole Italia begibt

25 Prozent der neuen Mittel fließen in die Ökowende

Empfänger sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcap-Unternehmen und Betriebe der Agrar- und Ernährungswirtschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Crédit Agricole Italia haben eine Finanzierungsvereinbarung über 400 Millionen Euro unterzeichnet, um kleine und mittelgroße Unternehmen und den Agrarsektor zu unterstützen. Mehr als 25 Prozent der Mittel fließen in die Transformationsziele ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die beiden Institute unterstreichen damit ihr Engagement für die Kreislaufwirtschaft und den Bereich Umwelt, Soziales und Governance.

Die EIB kauft für 400 Millionen Euro Covered Bonds mit Premium-Label, die die Crédit Agricole Italia im Rahmen einer Privatplatzierung unter ihrem Covered-Bond-Programm begeben hat. Der Kapitalbetrag der fünfjährigen Bonds wird bei Fälligkeit zurückgezahlt, der Kupon ist an den 6-Monats-Euribor gekoppelt. Die Crédit Agricole Italia wird das gesamte Volumen an ihre Kunden ausreichen.

Die neuen Kredite richten sich an KMU (bis zu 250 Beschäftigte), Midcap-Unternehmen (250 bis 3 000 Beschäftigte) und Betriebe des Agrar- und Lebensmittelsektors und profitieren von den Vorzugskonditionen der EIB. Anträge werden direkt über das Filialnetz der Crédit Agricole Italia und ihrer Tochtergesellschaften abgewickelt. Mindestens 100 Millionen Euro (25 Prozent des vereinbarten Gesamtbetrags) helfen Kunden, mehr erneuerbare Energien zu nutzen und Energie-Effizienz-Initiativen umzusetzen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Angesichts anhaltend steigender Zinsen wird es für kleine und mittlere Firmen immer schwerer und teurer, an neue Kredite zu kommen. Diese Finanzierung zeigt: Die EIB hat den Finger am Puls der italienischen Wirtschaft und stellt Betrieben, die in eine nachhaltigere Zukunft investieren wollen, Mittel zu günstigen Konditionen bereit.“

Giampiero Maioli, CEO und Senior Country Officer der Crédit Agricole Italia: „Mit der heutigen Vereinbarung beweisen wir, wie wichtig es uns ist, die Unternehmen des Landes und die Agrarindustrie auf internationalen Märkten zum Erfolg zu führen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für alle Firmen, die – so wie wir – eine nachhaltige Energiewende wollen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Crédit Agricole Italia

Die Crédit Agricole-Gruppe ist eine der zehn weltweit führenden Bankengruppen. Sie hat 11,5 Millionen Mitglieder und operiert in 46 Ländern, darunter Italien, ihrem zweitgrößten Markt. In Italien ist sie mit allen Geschäftsbereichen präsent: vom Commercial Banking zu Privatkundenkrediten, vom Corporate und Investment Banking zum Private Banking und Asset Management, von Versicherungen zu sehr vermögenden Privatpersonen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Filialnetz und Geschäftsbereichen ist das Geschäft breit und integriert aufgestellt: 1 600 Zweigstellen und über 16 400 Beschäftigte betreuen 5,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Mit Finanzierungen von 97 Milliarden Euro wird die Wirtschaftsförderung immer wichtiger. Zum Konzern gehören neben der Crédit Agricole Italia Unternehmen für Corporate und Investment Banking (CACIB), spezialisierte Finanzdienstleistungen (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, Teil der Crédit Agricole Italia) und Factoring (Eurofactor), Asset Management und Asset Services (Amundi, CACEIS), Versicherungen (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) und Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italien und CA Indosuez Fiduciaria).