EIB vergibt 7,5 Mio. Euro für FuE-Investitionen bei Tylko

Finanzierung mit Garantie aus dem InvestEU-Programm, das kleine innovative Unternehmen fördert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Finanzierungsvertrag mit der innovativen polnischen Möbelfirma Tylko unterzeichnet. Tylko modernisiert die Branche und stützt sich dabei auf das Fertigungs-Know-how in Polen, dem weltweit zweitgrößten Möbelexporteur (nach China). Mit dem Kredit über 7,5 Millionen Euro stärkt das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in der innovativen Produktentwicklung. Tylko will seine Softwareplattform weiterentwickeln, wettbewerbsfähiger werden und weltweit expandieren. Die EIB-Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission im Förderbereich „Zukunftstechnologien“ abgesichert.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Mit dem Kredit an Tylko unterstützen wir ein innovatives Unternehmen, das Polens strategisch wichtige Möbelindustrie voranbringt. Durch unsere langfristige Finanzierung kann Tylko verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren. Das hilft der Firma bei der internationalen Expansion, festigt ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt und sorgt für Beschäftigung und Qualifikation.“

Tylko digitalisiert die Möbelindustrie und bietet seinen Kunden über eine neu gestaltete, skalierbare Customer Journey maßgeschneiderte Möbel in Premium-Qualität. Dabei setzt das Unternehmen auf seine neue Technologie „Furniture as Software“ mit Augmented-Reality-Visualisierung in 3D. Tylko hat die volle Integration mit seinen Herstellern erreicht und kann dadurch einen hochwertigen Service und eine pünktliche Lieferung seiner Qualitätsprodukte garantieren.

Mikołaj Molenda, CEO und Mitgründer von Tylko: „Der Kredit ist ein Meilenstein für Tylko. Durch die langfristige Zusammenarbeit mit der EIB können wir uns global aufstellen und dabei unsere Werte leben, mit Europas größtem Geldgeber an unserer Seite.“

Die EIB gehört zu den weltweit größten Geldgebern für kleine und mittlere Unternehmen. In Polen unterstützte sie dieses Marktsegment 2022 mit insgesamt 695 Millionen Euro. Die Mittel kommen 69 192 Firmen zugute und sichern 650 888 Arbeitsplätze. Von 2018 bis 2022 vergab die EIB-Gruppe 7,03 Milliarden Euro für polnische Unternehmen.

Hintergrundinformationen

Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Prioritäten der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen. InvestEU vereint alle EU-Instrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 legt Tylko den Fokus auf einen nahtlosen Online-Einkauf maßgeschneiderter, nachhaltiger Möbel. Mit seinem Team aus mehr als 200 Fachkräften engagiert sich das Unternehmen für einen bewussteren Konsum. Dazu bietet es maßgeschneiderte Aufbewahrungsmöbel aus umweltfreundlichen Materialien, die in Polen hergestellt werden.

Tylko will neue Branchenstandards setzen und hat sich deshalb auf moderne, personalisierte Möbel spezialisiert, die die Käuferinnen und Käufer über den Online-Konfigurator oder die AR-App leicht und bis ins letzte Detail anpassen können.

Durch die individuelle Personalisierung lassen sich die Möbel von Tylko an die jeweiligen Wohngegebenheiten anpassen. Sie schaffen geeigneten, optisch ansprechenden Stauraum und sorgen für ein harmonisches, nachhaltiges Wohnen.

Tylko zählt weltweit bereits rund 140 000 zufriedene Kundinnen und Kunden.