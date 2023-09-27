© Valmet

Mittel fließen in Forschung, Entwicklung und Innovation von Valmet, um fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen

Finanzierung fällt unter REPowerEU-Plan, der Europa unabhängig von Öl und Gas machen soll

Vierte Vereinbarung zwischen der Bank der EU und Valmet seit 2004

Die Europäische Investitionsbank hat mit Valmet, einem führenden finnischen Entwickler und Anbieter von Technologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie und den Energiesektor, ein Darlehen von 175 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten des Unternehmens.

Der Kredit soll Valmet helfen, Ressourcen und Energie effizienter zu nutzen und leistungsfähigere Technologien zu entwickeln. Er fördert außerdem die Nutzung wiederverwertbarer Rohstoffe, macht den Geschäftsbetrieb nachhaltiger und kurbelt Wirtschaft und Beschäftigung an. Die Investition ist Teil des EIB-Pakets für den REPowerEU-Plan, mit dem sich die EU aus der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten lösen will. Das Projekt wird zwischen 2023 und 2026 hauptsächlich in Finnland und Schweden durchgeführt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Valmet bei der Entwicklung von Technologien, die eine effizientere Nutzung von Rohstoffen, Wasser und Energie ermöglichen, Treibhausgasemissionen verringern und die Nutzung wiederverwertbarer Rohstoffe steigern. Der Kredit hilft, Öl und Gas durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das ist eines der wichtigsten Ziele von REPowerEU und eines der wirksamsten Mittel, um die Energiekrise anzugehen und den Klimawandel zu bekämpfen.“

Janne Pynnönen, Vizepräsident für FuE bei Valmet: „Mit seiner Forschung und Entwicklung will Valmet neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die auf die Kundenbedürfnisse eingehen und gleichzeitig auf einige der wichtigsten globalen Megatrends reagieren: höhere Rohstoff-, Wasser- und Energieeffizienz, verstärkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe und Verringerung der Emissionen. Wir freuen uns über die Kreditvereinbarung. Valmet kann damit noch besser die grüne Wende in seinen Abnehmerbranchen unterstützen.“

Die EIB vergab 2004 ein erstes Darlehen an Valmet. Die heutige Vereinbarung ist die vierte Finanzierung der EIB für das Unternehmen.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als die Hälfte der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB und Energiesicherheit – REPowerEU

2022 unterzeichnete die EIB-Gruppe neue Kredite im Umfang von mehr als 17 Milliarden Euro für die Energiewende in der Europäischen Union. Dieser Rekordwert belegt, wie sich die Bank der EU in Zeiten großer Unsicherheit für den Zugang zu nachhaltiger Energie stark macht. Unsere Finanzierungen helfen Europa, die Krise zu bewältigen, die der abrupte Einbruch der Gaslieferungen nach dem brutalen und ungerechtfertigten russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat.

Im Mai 2022 legte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan vor. Damit will die EU sich rasch von russischem Öl und Gas lösen und die grüne Wende vorantreiben. Die EIB beteiligt sich an dem Plan und erhöht dafür ihr Finanzierungsvolumen für saubere Energie im Zeitraum 2022 bis 2027 auf ein beispielloses Niveau:

Für Projekte, die zu REPowerEU beitragen, hat sie 45 Milliarden Euro vorgemerkt. Diese Mittel kommen zur ohnehin schon beträchtlichen Förderung für den Energiesektor hinzu. Hier finden Sie weitere Informationen, wie die EIB den Energiesektor unterstützt, und eine Übersicht über unsere zuletzt finanzierten Projekte.

Valmet

Valmet ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Prozesstechnologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie und den Energiesektor. Mit unseren Automatisierungssystemen und Lösungen für die Durchflussregelung bedienen wir eine noch breitere Palette verarbeitender Industriezweige. 17 500 Beschäftigte auf der ganzen Welt helfen Unternehmen tagtäglich, ihre Leistung zu steigern.

Das 220-jährige Unternehmen verbessert und erneuert sich laufend. 2022 erreichte es mit der Übernahme der Durchflussregelungsfirma Neles einen wichtigen Meilenstein. Valmets Umsatzerlöse beliefen sich 2022 auf rund 5,1 Milliarden Euro.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im finnischen Espoo ist an der Nasdaq Helsinki notiert.