EIB-Kredit an MERMEC für Forschung, Entwicklung und Innovation in den Bereichen Hightech-Signaltechnik, Diagnose, Instandhaltung und Verwaltung von Bahnanlagen

Der Vertrag wurde am Rand einer Veranstaltung in Matera unterzeichnet, bei der die EIB ihr Finanzierungsangebot für Unternehmen in den italienischen Regionen Apulien und Basilikata vorstellte

Dies ist der zweite EIB-Kredit an MERMEC

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die multinationale MERMEC-Gruppe mit 30 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation. Das italienische Unternehmen mit Sitz in Monopoli ist weltweit führend bei Lösungen in den Bereichen integrierte Diagnose, Signaltechnik und Instandhaltung von Eisenbahn-, U-Bahn- und Straßenbahninfrastruktur. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und MERMEC-Finanzchef Michele Costa am Rande einer gemeinsamen Veranstaltung der EIB und der Confindustria Puglia e Basilicata in Matera, auf der die EU-Bank ihr Finanzierungsangebot für Unternehmen in den Regionen Apulien und Basilikata vorstellte.

Die heute bekannt gegebene Vereinbarung betrifft die ersten 20 Millionen Euro eines Kredits über insgesamt 30 Millionen Euro, mit dem die EIB MERMEC bei der Entwicklung innovativer Signalplattformen für fahrerlose Züge und moderner Lösungen für eine effizientere Diagnose und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen und Eisenbahninfrastruktur unterstützt. Mit dem Geld der EIB will MERMEC außerdem Lösungen für die integrierte Verwaltung von Bahnanlagen per Datenfernübertragung entwickeln. Bei den neuen Lösungen setzt das Unternehmen auf modernste Konnektivität, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz, um die Diagnose und Instandhaltung effizienter und den Schienenverkehr sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten werden 2023 bis 2025 in Italien durchgeführt.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Mit dem Geld der EIB kann MERMEC innovative Hightech-Lösungen entwickeln, die das Schienennetz zuverlässiger, sicherer und effizienter machen.“

Michele Costa, Finanzchef der MERMEC-Gruppe: „Die Vereinbarung unterstreicht unser Engagement für Investitionen in Forschung und Entwicklung, die den Bahnsektor nachhaltig und innovativ machen und Wirtschaft, Gesellschaft und Umweltschutz voranbringen. Der Kredit bringt uns dieser Vision näher und zeigt zudem, wie wichtig internationale Finanzinstitute für einen positiven Wandel sind.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

MERMEC

Die MERMEC-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Entwicklern fortschrittlicher Schienenverkehrstechnik (Signaltechnik, Messfahrzeuge und ‑systeme, elektrische Traktion und Telekommunikation) und industrieller Anwendungen. Das Unternehmen mit Sitz in Italien betreibt Niederlassungen in 21 Ländern und bietet Kunden in aller Welt Projektmanagement, Vertriebssupport und technische Hilfe. Mit seinen rund 1 400 hoch qualifizierten Mitarbeitenden – darunter 1 000 Ingenieurinnen und Ingenieure – entwickelt und vermarktet MERMEC moderne Lösungen, die bereits in 71 Ländern eingesetzt werden.

Die 1970 gegründete MERMEC-Gruppe gehört zu ANGEL, einer italienischen Hightech-Holding mit hoch innovativen Unternehmen in den Bereichen Verkehr, Luft- und Raumfahrt und digitale Mechatronik.