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MERMEC GROUP

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/06/2017 : 30.000.000 €
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04/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERMEC GROUP
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - MERMEC GROUP
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 30 Millionen Euro an MERMEC für Digitalisierung der Bahn
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2017
20160736
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERMEC GROUP
Mer Mec S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment programme of an innovative mid-cap company in the field of rail diagnostics and signalling systems in order to strengthen its competitive market position and support worldwide growth.

The project activities aim to develop innovative products and services for the rail sector, improving safety, availability, lifetime and efficiency of rail transportation. It thus contributes indirectly to the environment and to society due to its positive impact on sustainable transportation in Europe and worldwide.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
04/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERMEC GROUP
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 30 Millionen Euro an MERMEC für Digitalisierung der Bahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERMEC GROUP
Datum der Veröffentlichung
4 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72187087
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160736
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MERMEC GROUP
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152429035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160736
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übergeordnetes Projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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