Garantievereinbarung zwischen ZABA und EIB ermöglicht neue Kredite für kroatische Midcap-Unternehmen und öffentlichen Sektor von bis zu 300 Millionen Euro

Durch Investitionen der Kreditempfänger in den nächsten Jahren Effekt für die Wirtschaft von bis zu 420 Millionen Euro erwartet

Rund 20 Prozent des Kreditvolumens für Investitionen in alternative nachhaltige Energiequellen und Energieeffizienz von Bestandsgebäuden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Zagrebačka banka d.d. (ZABA) haben eine Garantievereinbarung unterzeichnet, um neue Kredite von bis zu 300 Millionen Euro auf den Weg zu bringen. Damit sollen kroatische Midcap-Unternehmen und der öffentliche Sektor versorgt werden. 20 Prozent des neuen Portfolios sind Investitionen in alternative nachhaltige Energiequellen und die Energieeffizienz öffentlicher und gewerblicher Bestandsgebäude vorbehalten.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Dies ist nicht unser erstes Projekt mit der ZABA. Sie kennt den lokalen Markt und wir freuen uns, auf diesem Weg wichtige Kredittüren zu öffnen. Im Laufe unserer Partnerschaft haben wir schon Kredite von insgesamt mehr als einer halben Milliarde Euro für kleine und mittlere Unternehmen im Land ermöglicht. Gerne führen wir dies für Midcap-Unternehmen und den öffentlichen Sektor fort.“

Ivan Vlaho, CEO der Zagrebačka banka d.d. und Stellvertretender Leiter Mittel- und Osteuropa der UniCredit Group: „Mit dieser Vereinbarung ist die ZABA die erste und bislang einzige kroatische Bank im LRS-Programm der EIB für Risikoteilung bei neuen Portfolios. Diese Zusammenarbeit ist zentral für das künftige Wachstum der kroatischen Wirtschaft, weil wir unseren Kunden aus dem Midcap-Segment und dem öffentlichen Sektor noch bessere Konditionen anbieten können. Zudem unterstützen wir dadurch aktiv nachhaltige Projekte, vor allem in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Das ist für uns ein wichtiger strategischer Faktor.“

Die EIB stellt der ZABA eine Teilgarantie für Einzeldarlehen im Wert von 150 Millionen Euro mit Delegierung. Damit kann die kroatische Bank bei einer Garantiequote von 50 Prozent ein neues Kreditportfolio von bis zu 300 Millionen Euro aufbauen. Wenn die Garantie voll genutzt wird, dürfte sich für Kroatiens Wirtschaft über die Investitionen der Kreditnehmer ein Effekt von bis zu schätzungsweise 420 Millionen Euro ergeben.

Mit Blick auf nachhaltige Investitionen kann die ZABA durch die EIB-Garantie risikoreichere grüne Projekte finanzieren. Es handelt sich um die erste Risikoteilungsoperation der EIB für ein neues Portfolio zur Förderung des Übergangs von Midcap-Unternehmen in Kroatien ohne Unterstützung der Europäischen Kommission und die zweite mit einer Gesellschaft der Unicredit Group. Die Entscheidung über Kreditanträge verbleibt bei der ZABA.

Hintergrundinformationen

In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB über 1,6 Milliarden Euro für Projekte in Kroatien bereitgestellt.

Die 1977 gegründete Zagrebačka banka d.d. ist die größte Bank des Landes und gehört heute zur Unicredit Group. 1995 ging sie als erste kroatische Bank an die Zagreber Börse. Zu ihren Kunden zählen 80 000 Unternehmen und über eine Millionen Privatpersonen.