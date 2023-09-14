© Enefit

Projekt ist die bis dato größte Einzelinvestition Estlands in Windkraft

Windpark trägt zum nationalen Energie- und Klimaplan und zu REPowerEU bei

Anlage soll 8,5 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Estland und 40 Prozent des Strombedarfs der Privathaushalte decken

Enefit Green und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Finanzierung über 180 Millionen Euro für den Bau des Onshore-Windparks Sopi-Tootsi in Estland unterzeichnet. Das Projekt soll Estland auf dem Weg in die Dekarbonisierung und Energieunabhängigkeit voranbringen. Der Kredit hat eine Laufzeit von zwölf Jahren.

Mit dem Darlehen fördert die Bank Planung, Bau und Betrieb des Windparks Sopi Tootsi – der modernsten und bislang größten Anlage in Estland mit einer Gesamtnennleistung von 255 Megawatt. Das Projekt umfasst 38 Windräder und die damit verbundene bauliche und elektrische Infrastruktur. Der Windpark soll im Südwesten Estlands entstehen, rund 30 Kilometer von Pärnu an der gleichnamigen Bucht.

Veiko Räim, Mitglied der Unternehmensleitung und Finanzchef von Enefit Green: „Wir freuen uns über den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit der EIB. Der heute unterzeichnete Kredit ist ein wichtiger Teil der Finanzierung unseres laufenden Investitionsprogramms.“

„Enefit Green hat einen klaren Fahrplan: Bis 2026 wollen wir die Produktionskapazitäten vervierfachen, um das Angebot an bezahlbarem grünem Strom zu erhöhen und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Wir sind dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung der EIB für unsere Wachstumsambitionen. Der Kredit gibt uns nicht nur die nötigen Mittel für unser Projekt, sondern unterstreicht auch unser gemeinsames Engagement für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft für nachfolgende Generationen.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über das Geschäft der Bank in Estland: „Der Windpark wird die nationale Stromerzeugung aus Wind um rund 80 Prozent erhöhen und die starke Abhängigkeit des Landes von Schieferöl reduzieren. Wir freuen uns, dass wir als Bank der EU diesen wichtigen Kredit vergeben können, der den Klimaschutz und die Kohäsion stärkt. Damit fördern wir die Transformation Estlands in eine CO 2 -arme Wirtschaft auf dem Weg in die Klimaneutralität.“

Der neue Windpark soll grüne Energie in einem Umfang erzeugen, der dem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von mehr als 197 000 Haushalten entspricht. Er wird größtenteils in Kohäsionsregionen entstehen, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Damit unterstreicht die EIB ihr Engagement für ein gerechtes Wachstum und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Die Investition wird Wachstum und Beschäftigung stärken und ist Teil des EIB-Pakets für REPowerEU – den Plan, mit dem sich die EU aus der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten lösen will.

Hintergrundinformationen

Enefit Green

Enefit Green ist ein führender regenerativer Energieerzeuger in der Ostseeregion. Das Unternehmen ist an der Nasdaq in Tallin notiert. Seine Aktien befinden sich im Besitz von über 63 000 Anlegern. Enefit Green unterhält Windparks in Estland und Litauen, Heizkraftwerke in Estland und Lettland, Solarparks in Estland und Polen, ein Pelletwerk in Lettland und ein Wasserkraftwerk in Estland. Aktuell baut das Unternehmen fünf Windparks und drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von 608 Megawatt in Litauen, Estland, Polen und Finnland.

Die EIB

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als die Hälfte der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB in Estland

Seit 1993 hat die Bank in Estland Projekte im Volumen von 3,95 Milliarden Euro finanziert. 2022 unterzeichnete die EIB-Gruppe fast 172 Millionen Euro für Projekte in Estland, hauptsächlich für öffentliche Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Innovation. Zu den Empfängern zählen Unternehmen wie die estnische Bahngesellschaft, E-Piim und Icosagen. Im Juni 2023 vergab die EIB 300 Millionen Euro für Investitionen des öffentlichen Sektors in die grüne Wende und die Digitalisierung.

Die EIB und Energiesicherheit, REPowerEU

2022 unterzeichnete die EIB-Gruppe neue Kredite im Umfang von mehr als 17 Milliarden Euro für die Energiewende in der Europäischen Union. Dieser Rekordwert belegt, wie sich die Bank der EU in Zeiten großer Unsicherheit für den Zugang zu nachhaltiger Energie stark macht. Unsere Finanzierungen helfen Europa, die Krise zu bewältigen, die der abrupte Einbruch der Gaslieferungen nach dem ungerechtfertigten russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat.

Im Mai 2022 legte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan vor. Damit will die EU sich rasch von russischem Öl und Gas lösen und die grüne Wende vorantreiben. Die EIB beteiligt sich an dem Plan und erhöht dafür ihr Finanzierungsvolumen für saubere Energie im Zeitraum 2022 bis 2027 auf ein beispielloses Niveau:

Für Projekte, die zu REPowerEU beitragen, hat sie 45 Milliarden Euro vorgemerkt. Diese Mittel kommen zur ohnehin schon beträchtlichen Förderung für den Energiesektor hinzu. Hier finden Sie weitere Informationen, wie die EIB den Energiesektor unterstützt, und eine Übersicht über unsere jüngsten Finanzierungen für Energieprojekte.