Gelder sollen direkt den am heftigsten von den Fluten Betroffenen helfen, darunter Kindern und Jugendlichen

200 000-Euro-Spende geht an den Verein Freunde der Jugend in Slowenien

Vereinbarung wurde heute am Rande des Strategieforums in Bled unterzeichnet

Die Europäische Investitionsbank spendet über das EIB-Institut 200 000 Euro für rund 500 Familien, die von den jüngsten Überschwemmungen in Slowenien betroffen sind. Das verheerende Hochwasser, bei dem Menschen starben und Häuser und Existenzgrundlagen zerstört wurden, war die schlimmste Naturkatastrophe im Land seit 1991.

Die Spende geht an den Verein Freunde der Jugend in Slowenien (Zveza Prijateljev Mladine Slovenije), eine nichtstaatliche Organisation, die Sozial-, Bildungs- und Lobbyarbeit leistet.

Der EIB-Beitrag wird für Soforthilfen verwendet, aber auch für längerfristige Zwecke, etwa die Vorbereitung auf den Winter und außerschulische Angebote für Kinder. Das Geld soll Menschen in den Regionen Gorenjska und Štajerska zugutekommen, die es am heftigsten getroffen hat.

Anfang August fiel in Slowenien binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Es kam zu Sturzfluten und Erdrutschen – Straßen und Brücken rissen ab, unzählige Gebäude liefen voll. Mindestens sechs Menschen starben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Der Schaden wird auf mehrere Milliarden Euro beziffert.

Die Spende der EIB-Gruppe kommt zusätzlich zu 400 Millionen Euro, die die Europäische Kommission aus dem EU-Solidaritätsfonds und aus dem Katastrophenschutzverfahren der Union bereitstellt.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova sagte vor der Unterzeichnung: „Die Überschwemmungen diesen Sommer haben in Slowenien großes Unheil angerichtet – mit verheerenden Folgen für Familien, die ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage verloren. Mit unserer Spende von 200 000 Euro an Freunde der Jugend in Slowenien leisten wir Soforthilfe für die am schwersten betroffenen Familien und helfen ihnen, den kommenden Winter zu überstehen.“

Und weiter: „Gleich in den Tagen nach der Katastrophe versicherte Präsident Hoyer dem Land, dass die EIB zu jeder erdenklichen Hilfe bereit ist. Ich habe hier auf dem Strategieforum in Bled die Gelegenheit genutzt, erneut unsere Solidarität zu bekunden. Wir stehen den slowenischen Behörden mit finanzieller Hilfe und Beratung zur Seite, wo und wann immer dies nötig ist.“

Shiva Dustdar, Dekanin des EIB-Instituts: „Das Institut ist die philanthropische Einrichtung der EIB-Gruppe. Wir helfen Menschen bei Katastrophen und leiten EIB-Spenden dorthin, wo sie am effizientesten eingesetzt werden können. Dazu arbeiten wir eng mit Organisationen vor Ort zusammen. So stellen wir sicher, dass die Gelder gut verwaltet werden und bei denen ankommen, die sie am dringendsten brauchen. Deshalb freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Freunde der Jugend in Slowenien, um in einigen Gemeinden zu helfen, die nach den schlimmen Fluten und Erdrutschen besonders in Not sind.“

Breda Krašna, Generalsekretärin des slowenischen Vereins Freunde der Jugend:

„Wir danken der Europäischen Investitionsbank von Herzen für die große Hilfe in diesen schwierigen Zeiten. Seit über 70 Jahren kämpft unser Verein Freunde der Jugend in Slowenien unermüdlich für eine bessere Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Als das verheerende Hochwasser kam, sind wir sofort aktiv geworden. Unsere Hilfe hat bereits mehr als 75 Familien in Not erreicht. Mit den Spendengeldern können wir diesen Familien weiter helfen – vor allem den Kindern und Jugendlichen, die jetzt mit viel Mühe ihr Leben neu ordnen und wieder lernen wollen. Durch Ihre wertvolle Unterstützung können wir an einer besseren Zukunft arbeiten, für die nächste Generation und die vom Hochwasser betroffenen Familien. Solidarität und Hilfe sind unbezahlbar. Wir sind zutiefst dankbar für Ihre grenzenlose Großzügigkeit.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Ihre Schwerpunkte sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Das EIB-Institut ist für das philanthropische Engagement der EIB-Gruppe zuständig. Es hilft regelmäßig mit Spenden bei Katastrophen und stellt ausgemusterte IT-Geräte der EIB zur Verfügung. 2023 spendete die EIB über das Institut für Betroffene des Kriegs in der Ukraine und für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.