© VoltStorage

VoltStorage entwickelt ökologische Speichersysteme für erneuerbare Energien.

Mit den Batteriespeichern werden Solar- und Windkraft wetterunabhängig verfügbar

EIB vergibt Venture-Debt-Kredit über 30 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie ein neues Werk

Kreditgarantie aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Kommission

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die in München ansässige VoltStorage GmbH mit einem Venture-Debt-Kredit über 30 Millionen Euro. Sie kofinanziert damit die Entwicklung und kommerzielle Nutzung innovativer Vanadium-Redox-Flow-Batterien für Gewerbe und Landwirtschaft und den Ausbau der neuen Eisen-Salz-Batterietechnologie.

Mit dieser Technologie setzt VoltStorage Maßstäbe bei Langzeitspeichern. Wind- und Solarparkbetreiber haben damit die Möglichkeit, sehr kostengünstig und ressourcenschonend Versorgungslücken in wind- und sonnenarmen Zeiten zu überbrücken und die Grundlastabdeckung sicherzustellen. Regenerative Quellen könnten Energie dadurch künftig genauso wetterunabhängig liefern wie Öl und Gas.

Die Technologie könnte ein Gamechanger für die grüne Wende sein. Deshalb wird der EIB-Kredit durch die EU-Fazilität „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“ besichert.

VoltStorage will die Eisen-Salz-Batterietechnologie so ausbauen, dass sie ab 2025 im Großmaßstab eingesetzt werden kann. Seit der Gründung 2016 verfolgt das Unternehmen das Ziel, erneuerbare Energien mit nachhaltigen Batterien rund um die Uhr verfügbar zu machen. Eisen und Salz sind gängige Rohstoffe, die leicht gewonnen werden können – anders als Lithium oder Kobalt, die derzeit in Autobatterien verbaut werden. Autobatterien haben zudem kurze Ladezyklen. Langzeitspeicher sind dagegen speziell für lange Lade- und Entladeperioden ausgelegt, um Versorgungslücken von bis zu 100 Stunden zu überbrücken und die Grundlastabdeckung zu sichern.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Deutschland: „Die EIB fördert innovative und nachhaltige Fortschrittstechnologien, die in der Europäischen Union entwickelt und hergestellt werden, vor allem Speichertechnologien. Die Technologie von VoltStorage hat das Potenzial zum Gamechanger für erneuerbare Energien. Die Versorgung könnte damit so zuverlässig werden wie es früher mit Öl und Gas war – und das rund um die Uhr. Bei diesem vielversprechenden Start-up sind wir gerne mit dabei.“

Jakob Bitner, CEO und Mitgründer von VoltStorage: „Wir sind begeistert, dass die EIB uns bei unserer Mission unterstützt, kostengünstige und nachhaltige Energiespeicherlösungen für Unternehmen und Gemeinschaften weltweit bereitzustellen. Dank der Finanzierung können wir uns voll auf die Entwicklung und Kommerzialisierung unserer innovativen Lösungen konzentrieren und unsere Produktionskapazitäten ausweiten, um die wachsende Nachfrage zu decken. Das bringt uns näher an unser Ziel, erneuerbare Energie über nachhaltige Batterien rund um die Uhr nutzbar zu machen und zu einer nachhaltigeren und krisenfesteren Energiezukunft beizutragen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Ihre Schwerpunkte sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Fazilität InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor (EDP) bietet Darlehen, Darlehensgarantien oder eigenkapitalähnliche Finanzierungen, die sich in der Regel auf 7,5 Millionen bis 75 Millionen Euro belaufen. Gefördert werden innovative Demonstrationsprojekte, die zur Transformation der Energiesysteme beitragen, unter anderem für Erneuerbare-Energien-Technologien, intelligente Energiesysteme, Energiespeicherung sowie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung. Als Zielprojekte in Betracht kommen innovative Energieanlagen, Fertigungsprozesse oder Dienstleistungen sowie (auf Pilotbasis) andere Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die Finanzierungen werden vom EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 garantiert und von der EIB vergeben.

Die VoltStorage GmbH entwickelt und fertigt Batteriespeicher auf der Basis der umweltfreundlichen Redox-Flow-Technologie. Mit seinen nachhaltigen Speicherlösungen verfolgt VoltStorage die Vision, 100 Prozent erneuerbare Energien rund um die Uhr verfügbar zu machen. Mit der Redox-Flow-Technologie etabliert das Unternehmen eine Alternative zu lithiumbasierten Speichertechnologien im Massenmarkt, die ohne seltene Materialien und Konfliktrohstoffe auskommt, vollständig recycelbar ist und zudem eine hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit aufweist. Für eine fairere und saubere Welt für die kommenden Generationen.