Kredit hilft bulgarischen Firmen, die unter gestörten Lieferketten und hohen Preisen infolge des Ukrainekriegs leiden

Mindestens 20 Prozent der Mittel fließen in die grüne Wende, vor allem in Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte

Durch InvestEU-Garantien des EIF von bis zu 45,5 Millionen Euro kann die BDB außerdem Risiken bei Investitionen in Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung mindern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Bulgarische Entwicklungsbank (BDB) wollen mit einem Kredit über 175 Millionen Euro in Bulgarien den Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Midcaps zu Finanzierungen verbessern.

Die BDB gibt die günstigen EIB-Mittel direkt oder über Geschäftsbanken an KMU und Midcaps weiter. Diese sind das Rückgrat der bulgarischen Wirtschaft. KMU machen in Bulgarien 98 Prozent aller Unternehmen aus, generieren etwa 60 Prozent der wirtschaftlichen Wertschöpfung und stellen 75 Prozent aller Arbeitsplätze, was deutlich über dem EU-Durchschnitt liegt. Der Kredit ist durch staatliche Garantien Bulgariens besichert.

Mit der EIB-Finanzierung unterstützt die BDB Firmen, die unter gestörten Lieferketten und hohen Energiepreisen infolge des Ukrainekriegs leiden.

In Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals will die EIB mit ihrer Finanzierung auch die grüne Wende in der bulgarischen Wirtschaft voranbringen. Deshalb sind mindestens 20 Prozent des Kredits für Projekte vorgesehen, die dem Klimaschutz und der ökologischen Nachhaltigkeit dienen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Außerdem bietet die EIB im Rahmen ihrer Green-Gateway-Fazilität Beratung an. Das Angebot umfasst operative Empfehlungen sowie die Entwicklung von Tools, Handbüchern und Schulungen, die die Kapazitäten der BDB im Bereich grüne Finanzierungen weiterentwickeln.

Parallel dazu stellt der Europäische Investitionsfonds (EIF) im Rahmen von InvestEU Garantien von bis zu 45,5 Millionen Euro. Sie erleichtern Finanzierungen für risikoreichere KMU, die keine ausreichenden Sicherheiten stellen können. Auf diesem Weg verbessern die BDB und BDB Leasing die Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors. Die Vereinbarung soll in den nächsten zwei Jahren günstige Neukredite von rund 77 Millionen Euro generieren und damit zusätzliche Investitionen anstoßen, die die bulgarische Wirtschaft grüner und nachhaltiger machen. Unterstützt werden auch Unternehmen, die auf Innovations- und Digitalisierungskurs sind.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die EIB-Gruppe freut sich, die langjährige Zusammenarbeit mit der bulgarischen Entwicklungsbank weiter zu intensivieren. Gemeinsam wollen wir das Wirtschaftswachstum unterstützen und den grünen und digitalen Wandel der bulgarischen Wirtschaft beschleunigen. Dazu erleichtern wir Firmen den Zugang zu Krediten und fördern so Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und regionale Entwicklung.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „KMU sind ein Eckpfeiler der europäischen Wirtschaft. Sie liefern innovative Lösungen für Herausforderungen wie den Klimawandel. Durch diese Vereinbarung geben wir Unternehmen die notwendigen Ressourcen an die Hand, um zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaffen und so die bulgarische Wirtschaft weiter voranzubringen.“

Finanzminister Assen Vassilev: „Ich freue mich, dass diese Mittel wie beim JEREMIE-Programm 2013 nun als niedrig verzinste Projektdarlehen bei den kleinen und mittleren Unternehmen ankommen.“

Bulgariens Ministerin für Innovation und Wachstum Milena Stoycheva: „Die Unterzeichnung der Vereinbarung zeigt, dass Bulgarien immer mehr das Vertrauen der europäischen Institutionen gewinnt. Das verbessert unsere Zusammenarbeit. Die günstigen Konditionen der Finanzierung kommen unmittelbar den Unternehmen zugute und helfen ihnen angesichts global abnehmender Liquidität und steigender Finanzierungskosten, die Krise zu überwinden.“

Iliya Karanikolov, Vorstandsvorsitzender der BDB: „Dies ist der bisher größte Kredit von der EIB und ein weiterer Beweis dafür, dass die europäischen Einrichtungen die BDB als zuverlässigen, berechenbaren Partner ansehen. Durch den Kredit kann die BDB weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen, kleine und mittlere Unternehmen in Bulgarien zu unterstützen.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Mit den Garantien knüpft der EIF an seine Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner an. Wir freuen uns, bulgarischen Unternehmen beim grünen und digitalen Wandel unter die Arme zu greifen. Dank des Rückhalts aus dem InvestEU-Programm können wir die finanzielle und nichtfinanzielle Unterstützung der EIB flankieren, damit umfangreiche Mittel bei den kleinen Firmen ankommen, die sie am dringendsten benötigen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist seit 1992 in Bulgarien tätig. Mehr als sechs Milliarden Euro haben wir für Projekte vergeben, die das regionale Entwicklungsgefälle abbauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken. Außerdem bringen wir mit Beratung Projekte in Sektoren wie Verkehr, Wasser, Gesundheit und Umwelt auf den Weg.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Über eine Vielzahl ausgewählter Finanzintermediäre – von Banken, Garantieinstituten und Leasinggesellschaften über Anbieter von Mikrokrediten bis zu Private-Equity-Fonds – verbessert er den Finanzierungszugang kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa. Der EIF entwickelt Eigen- und Fremdkapitalinstrumente, mit denen er die Ziele der EU in den Bereichen Unternehmensgründung, Wachstum, Innovation, Forschung und Entwicklung, grüner und digitaler Wandel sowie Beschäftigung unterstützt. In Bulgarien hat der EIF mit rund 2,7 Milliarden Euro geholfen, bei Banken mehr als 9,1 Milliarden Euro für KMU und Midcaps zu mobilisieren. Das Geld kam etwa 29 000 Firmen zugute und sicherte über 450 000 Arbeitsplätze.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Bulgarische Entwicklungsbank (BDB) befindet sich vollständig in staatlicher Hand. Sie wurde 1999 als „Encouragement Bank“ gegründet, um kleine und mittlere Unternehmen zu fördern. Die BDB gehört mit einer Bonitätseinstufung von BBB (Ausblick stabil) von Fitch zu den vier wichtigsten Banken Bulgariens. Sie ist die einzige bulgarische Bank, die Finanzierungen direkt und über andere Kreditinstitute vergibt. In den vergangenen 24 Jahren hat sie über verschiedene Finanzierungsinstrumente mehr als 24 350 Unternehmen mit rund 7,3 Milliarden Lew unterstützt.