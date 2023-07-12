Die Europäische Investitionsbank (EIB) und ENDA Tamweel haben am 10. Juli einen neuen Kredit in tunesischen Dinar im Gegenwert von 12 Millionen Euro zur Unterstützung von Kleinstunternehmen unterzeichnet. Die EIB Global, der neue Geschäftsbereich der EIB für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung, vergibt die Mittel unter der Mikrofinanzfazilität für die südliche Nachbarschaft, die gemeinsam mit der Europäischen Union eingerichtet wurde.

Der Kredit hat einen erheblichen Mehrwert: Das Mikrofinanzinstitut kann über einen Zeitraum von fünf Jahren langfristige Mittel zu besonders günstigen Konditionen bereitstellen. Dank eines EU-Zuschusses trägt ENDA kein Wechselkursrisiko. Mit diesem Kredit erhöht sich der Gesamtbetrag der unterzeichneten EIB-Finanzierungen zugunsten des Mikrofinanzinstituts auf 36 Millionen Euro.

Unterzeichnet wurde der Vertrag am Rande der EIB-Mittelmeer-Konferenz in Barcelona im Beisein von Ricardo Mourinho Felix, EIB-Vizepräsident, Mohamed Zmander, Generaldirektor von ENDA Tamweel, Lionel Rapaille, EIB-Direktor für Finanzierungen in der EU-Nachbarschaft, und von Jean-Luc Revéreault, Leiter des EIB-Regionalbüros in Tunesien.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix nach der Vertragsunterzeichnung mit ENDA Tamweel: „Wir sind überzeugt, dass der Privatsektor und insbesondere kleine und Kleinstunternehmen in Tunesien Garanten für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sind. Daher greifen wir ENDA Tamweel gerne unter die Arme und bekräftigen unser Engagement für Kleinstunternehmer sowie insbesondere für Unternehmerinnen und junge Menschen, indem wir ihnen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern. In Tunesien unterstützen wir weiterhin die finanzielle Teilhabe, die ein wichtiges Element des wirtschaftlichen Fortschritts mit großer sozialer Wirkung ist.“

Mohamed Zmander, Generaldirektor von ENDA Tamweel: „Die neue EIB-Finanzierung ist eine weitere Etappe in unserer langjährigen privilegierten Partnerschaft. Sie zeigt unsere Entschlossenheit und unser Engagement für die finanzielle und soziale Teilhabe von Menschen in benachteiligten Regionen. Der Kredit wird Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Finanzwirtschaft fördern. Dieses Ziel und Engagement teilen wir mit der EIB.“

Mit den bisherigen Krediten an ENDA Tamweel konnten 36 000 Projekte von Frauen und jungen Menschen finanziert werden.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.