EIB-Delegation trifft auf G20-Veranstaltung führende Köpfe des Bankensektors

EIB besucht Metro Agra, eines von sechs geförderten Verkehrsprojekten – Indien ist der größte Empfänger von Verkehrsfinanzierungen der EIB außerhalb Europas

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Kris Peeters ist diese Woche für vier Tage zu Besuch in Indien, um die Zusammenarbeit mit indischen Partnern des öffentlichen und privaten Sektors zu intensivieren und zu diskutieren, wie die EIB Saubere-Energie- und Verkehrsprojekte in dem Land unterstützen kann.

Der Besuch unterstreicht den Rückhalt der EIB für künftige Investitionen im Rahmen der EU-Indien-Partnerschaft für Konnektivität, des europäischen Grünen Deals und der Global-Gateway-Strategie der EU. Mit ihren Finanzierungen unterstützt die EIB das Land auch bei seiner ehrgeizigen Agenda für Klimaschutz, erneuerbare Energien, Konnektivität und nachhaltige Finanzierungen. Dabei fördert die Bank vor allem Projekte, die gezielt dem Klimaschutz dienen.

Vizepräsident Peeters nimmt am Infrastructure Investors Dialogue (IID) der G20 teil und trifft dort führende Köpfe des Bankensektors. Der IID ist eine offizielle G20-Veranstaltung, die im Rahmen des dritten Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure in Gandhinagar im indischen Bundesstaat Gujarat stattfindet. Peeters vertritt die EIB, die den D20 Long-Term Investors Club leitet, bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Catalysing sustainable finance for cities of tomorrow“.

Der EIB-Vizepräsident: „Als Bank der EU unterstützt die Europäische Investitionsbank transformative Investitionen des privaten und des öffentlichen Sektors in ganz Indien. So erleichtert sie Firmen den Zugang zu Kapital und hilft dem Land, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Indien ein wichtiger Partner für die EIB und Sitz der EIB-Regionalvertretung für Südasien. Seit 30 Jahren fördert die Bank dort Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Fachressorts freue ich mich auf Gespräche, wie wir die Resilienz des Landes gegenüber aktuellen und künftigen Herausforderungen stärken und die Wirkung unserer Arbeit weiter steigern können.“

Vizepräsident Peeters wird das Interesse der EIB an der Nationalen Mission für grünen Wasserstoff bekräftigen, die Indien kürzlich verabschiedet hat. Die Bank will das im Aufbau befindliche Ökosystem für grünen Wasserstoff und Erneuerbare-Energien-Projekte mit bis zu einer Milliarde Euro unterstützen. Neben Anlagen zur Erzeugung von Ökostrom will die EIB in Indien auch grundlegende Technologien und Infrastrukturen für seine Speicherung, Übertragung und Verteilung finanzieren.

Die EIB-Delegation trifft außerdem den geschäftsführenden Direktor der Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRCL) Shri Sushil Kumar, um das Projekt Agra Metro zu besuchen, das die EIB mit 250 Millionen Euro unterstützt. Das Treffen dient auch dazu, die operative Partnerschaft weiter zu intensivieren.

Im indischen Verkehrssektor unterstützt die Bank seit 2016 U-Bahn-Projekte in Agra, Bengaluru, Bhopal, Kanpur und Lucknow mit insgesamt 2,45 Milliarden Euro. Damit ist Indien der größte Empfänger von Verkehrsfinanzierungen der EIB außerhalb Europas.

Bei der Förderung von Projekten für innerstädtische Mobilität und erneuerbare Energien baut die EIB auf ihrem umfangreichen Fachwissen in diesen Sektoren auf. Darüber hinaus analysiert sie, welche weiteren Bereiche für Indien und die EU strategische Bedeutung haben.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global in Indien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 26 Projekte unterstützt. Sie stellte fast 5 Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft sowie für kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Die EIB Global in Asien

Die EIB Global unterstützt Projekte in Asien seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Seit 25 Jahren fördert die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bengaluru, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals. In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Dabei achten wir auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen von unseren Projekten profitieren.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 65 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Indien und Asien – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.