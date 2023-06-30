Die EIB-Irland-Finanzierungsgruppe ist heute im University College Cork (UCC) zusammengekommen, um über die künftige Unterstützung der EIB für Irland zu sprechen. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und der Weg des Landes in eine CO 2 -arme, nachhaltige Zukunft.

Die EIB engagiert sich seit vielen Jahren für Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und Innovation in Irland. Bei diesem ersten Treffen der Gruppe außerhalb Dublins sondiert die Europäische Investitionsbank (EIB) gemeinsam mit der Ministerebene potenzielle Bereiche für Investitionen und Best Practices der Zusammenarbeit.

Irlands Ambitionen im Hochschulbereich

Bei dem Treffen wurde ein Kredit der EIB über 50 Millionen Euro für die neue Cork University Business School (CUBS) des UCC angekündigt, die im Stadtzentrum entstehen soll. Damit fördert die EIB in Irland erstmals explizit Investitionen in eine Business School. Die feierliche Unterzeichnung findet auf dem Campus der Universität statt.

Michael McGrath, Finanzminister und Gouverneur der EIB: „Die globalen Ambitionen des UCC werden Irland reale Vorteile bringen. Das Vertrauen der EIB in das UCC und die erstmalige Förderung von Investitionen in eine irische Business School lassen im Herzen von Cork eine Einrichtung von Weltklasse entstehen.“

Gespräche über künftige EIB-Finanzierungen

Michael McGrath, der das Treffen leitete, begrüßte die Ernennung von Kevin McKeon als neuen Leiter des Büros der EIB in Dublin. Dabei unterstrich er auch das umfangreiche Engagement der EIB-Gruppe in Irland, das sich 2022 auf eine Milliarde Euro belief.

„Die EIB hat langfristige Investitionen in irische Hochschul-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen ermöglicht, nachhaltiges Wachstum gefördert und Schlüsselsektoren unterstützt. Quer durch Irland profitieren die Menschen von besseren Diensten und neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten“, so McGrath.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho: „Ich habe den Ministerinnen und Ministern hier in Cork versichert, dass die EIB-Gruppe auch künftig fest hinter Irland steht. Unsere Finanzierungen im Jahr 2022 sprechen mit einer Milliarde Euro für sich. Wir vertrauen in Irlands Zukunft und wollen zum Wohlstand des Landes beitragen.“

Die Gruppe diskutierte künftige Investitionen, auch für Klimaschutz und Unternehmen. Außerdem kündigte die EIB den Kredit für ein neues Gebäude der University College Cork Business School an. Irlands Exzellenz im Bildungsbereich und seine Führungskräfte von morgen sind der EIB ein wichtiges Anliegen.

1 Milliarde Euro für Gesundheit, Bildung, Energie, Innovation und Unternehmen

2023 stellten die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) in Irland über eine Milliarde Euro für Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors bereit – in das Gesundheitswesen, Cybersicherheit oder etwa den Celtic Interconnector zwischen Irland und Frankreich. Auch für den Bau, die Erweiterung und die Modernisierung von 30 Schulen und energieeffizientere Schulgebäude sagte die EIB Kredite zu.

Kevin McKeon neuer Leiter des Büros der EIB-Gruppe in Dublin

Der neue Leiter des EIB-Büros in Dublin Kevin McKeon wird die Aktivitäten von EIB und EIF in Irland koordinieren. Seine reiche Erfahrung und Expertise stärken die Partnerschaft der EIB mit irischen Institutionen und helfen, Projekte mit großem wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem Potenzial zum Erfolg zu führen.