EIB-Vizepräsidentin Vigliotti und PIB-Verwaltungsratsvorsitzender Dayeh haben eine erneute Unterstützung für Investitionen einheimischer Firmen von 19 Millionen Euro vereinbart

Die Unterstützung schließt an eine Finanzierung über 20 Millionen US-Dollar für Betriebe im Jahr 2021 an

Die neue Vereinbarung soll die Widerstandsfähigkeit der palästinensischen Wirtschaft stärken und Investitionen in Landschaft, verarbeitendem Gewerbe, Dienstleistungen, Handel, Gesundheit und Bildung anschieben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Palestine Investment Bank (PIB) bauen ihre gezielte Förderung palästinensischer Firmen aus, damit diese ihr Geschäft erweitern und neue Arbeitsplätze schaffen können.

Die erneute Zusammenarbeit wurde heute in Ramallah offiziell vereinbart. Gefördert werden insbesondere Entrepreneure und kleine Betriebe, die aufgrund fehlender Sicherheiten nur schwer an Kredite kommen. Außerdem wird der Zugang von Firmen zu Finanzierungen in verschiedenen Währungen verbessert.

Die neue Initiative der EIB ermöglicht der PIB, insgesamt 19 Millionen Euro für Entrepreneure und Firmen bereitzustellen. Die PIB nutzt dafür 19 Niederlassungen vor Ort.

Die Zusammenarbeit mit Absicherung durch die EU ergänzt ein Durchleitungsdarlehen über 20 Millionen US-Dollar, das die Bank 2021 an die PIB vergab, um besonders durch Corona betroffenen palästinensischen KMU beizuspringen.

Die erstmalige Kooperation für Finanzierungen mit Portfoliogarantie der EIB wurde von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und dem Verwaltungsratsvorsitzenden der PIB Abed Dayeh offiziell am Sitz der PIB in Ramallah vereinbart.

Abed Dayeh: „Die Palestine Investment Bank setzt sich dafür ein, dass palästinensische Unternehmen mehr investieren. Die Unterstützung von EIB und EU kommt zur richtigen Zeit: Wir können damit Investitionslücken schließen und die Widerstandsfähigkeit gegen globale Wirtschafts-, Inflations- und Energieschocks und gegen besondere Herausforderungen vor Ort erhöhen.“

EIB-Vizepräsidentin Vigliotti: „Die EIB unterstützt Unternehmensinvestitionen mit hoher Wirkung in Zusammenarbeit mit führenden Finanzierungspartnern vor Ort im Nahen Osten und weltweit. Diese neue Vereinbarung mit der Palestine Investment Bank mobilisiert 19 Millionen Euro, damit palästinensische Firmen in allen wichtigen Branchen mehr investieren und gerade kleine Betriebe ihre Aktivitäten ausweiten, Arbeitsplätze schaffen und in Kompetenzen investieren können. Diese besonders wirkungsvolle Initiative zeigt, dass EIB, EU und PIB entschlossen sind, gemeinsam die wirtschaftliche Resistenz zu stärken und KMU den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern, damit sie ökonomische Herausforderungen besser meistern.“

EU-Vertreter Sven Kühn von Burgsdorff: „Die EU weiß, dass die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft Palästinas und der Zugang palästinensischer Unternehmen zu Finanzierungen verbessert werden müssen. Diese neue Vereinbarung speziell für Betriebe wird von der EU, der EIB und der PIB unterstützt. Sie mobilisiert dringend benötigte Investitionen des Privatsektors und trägt zu mehr wirtschaftlicher Eigenständigkeit, Wohlstand und Wohlergehen in Palästina bei.“

Die EIB stellt im Rahmen der neuen Initiative eine Garantie für Kredite, die die PIB an Unternehmen vergibt.

Unterstützt wird sie durch den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung der EU über die Initiative für den Zugang von KMU zu Finanzmitteln.

In den vergangenen 28 Jahren hat die EIB Investitionen Tausender palästinensischer Firmen im Gesamtvolumen von über 490 Millionen Euro gefördert.

Hintergrundinformationen

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.