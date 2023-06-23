Umfangreiche Finanzierung der EU-Bank für Wasser- und Sanitärprojekte, nachhaltige Mobilität und Gesundheitsversorgung in Bosnien und Herzegowina

Mittel aus dem Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan helfen dem Land, die städtische Mobilität zu verbessern und sich gegen wirtschaftliche Turbulenzen und Klimaprobleme zu wappnen

Gesamtfinanzierungen der EIB Global für wichtige Infrastruktur und kleine und mittlere Unternehmen in Bosnien und Herzegowina erhöhen sich auf 3,4 Milliarden Euro

Die EIB Global, der auf Projekte außerhalb der Europäischen Union spezialisierte Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat ein Finanzpaket von 116 Millionen Euro geschnürt, um in Bosnien und Herzegowina nachhaltige Mobilität, Wasser- und Sanitärinfrastruktur und die Gesundheitsversorgung zu fördern. 75 Millionen Euro fließen in die Sanierung und den Ausbau bestehender Gesundheitseinrichtungen und den Bau eines neuen medizinischen Campus für das Universitätsklinikum in Banja Luka. Das Projekt soll die Gesundheitsversorgung und das Fachkräfteangebot verbessern und so das Gesundheitssystem besser auf künftige Krisen vorbereiten.

35 Millionen Euro sind für die Modernisierung und den Ausbau des Straßenbahn- und Oberleitungsbusnetzes in Sarajevo vorgesehen. Zusammen mit den 40 Millionen Euro, die die EIB seit 2021 für dieses Verkehrsprojekt bereitgestellt hat, steigt ihr Finanzierungsbeitrag damit auf 75 Millionen Euro. Mit dem Geld der EIB Global will die Hauptstadt den Verkehr entlasten, die Luftverschmutzung eindämmen und den öffentlichen Personenverkehr sicherer und komfortabler machen.

Parallel zu den Darlehen unterzeichnete die EIB Global eine Vereinbarung für EU-Zuschüsse von sechs Millionen Euro aus dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA). Die Mittel fließen in den Ausbau der Wasserversorgung und der Abwassersammlung und -behandlung in landesweit rund 20 Gemeinden. Die Zuschussmittel werden mit anderen Geldern kombiniert, die unter dem umfassenden Programm bereitstehen. Ziel ist, die Umweltverschmutzung einzudämmen und landesweit den Zugang zur Wasser- und Sanitärversorgung zu verbessern.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Die EIB Global sieht diese Investitionen als enorme Chance für das Land, die Infrastruktur in mehreren Sektoren nachhaltiger und resilienter gegenüber dem Klimawandel und wirtschaftlichen Schocks zu machen und gleichzeitig den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern. Außerdem werden diese wichtigen Projekte nach den Verfahren der EU und in Einklang mit dem Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan durchgeführt. Dabei wird der konkrete Bedarf berücksichtigt und sichergestellt, dass die Projekte den lokalen Gemeinschaften langfristig nützen.“

Die Delegation der EIB Global traf gestern die Vorsitzende des Ministerrates Borjana Krišto in Sarajevo, um das Finanzpaket zu unterzeichnen. Wie die Vorsitzende erklärte, setzt sich Bosnien und Herzegowina weiterhin für die europäische Integration und regionale Prozesse ein. Grundlage dafür seien eine gute Konnektivität in der Kommunikation und strukturelle Anpassungen. „Unser Land muss die Zusammenarbeit mit der EIB weiter intensivieren. Denn genau diese Prozesse gehören zu den Hauptaufgaben der Bank. Die EIB ist einer der wichtigsten Entwicklungspartner von Bosnien und Herzegowina. Von ihr bekommen wir die meisten Kredite und Zuschüsse für lokale und regionale Entwicklungsprojekte von öffentlichem Interesse.“

Botschafter Johann Sattler, Leiter der EU-Delegation und EU-Sonderbeauftragter in Bosnien und Herzegowina: „Dieses umfangreiche Finanzpaket ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir unsere Versprechen halten. Mit dem Geld wird der Alltag für die Menschen in ganz Bosnien und Herzegowina besser. Sie erhalten ein nachhaltiges Verkehrsangebot, eine bessere Gesundheitsversorgung und bessere Wasser- und Sanitärsysteme. Bosnien und Herzegowina hat keinen loyaleren und engagierteren Partner als die EU. Unsere Zuschüsse und günstigen Kredite tragen dazu bei, die Lebensbedingungen zu verbessern und die Wirtschaftsentwicklung auf dem Weg in die EU zu fördern.“

Zusammen mit dem neuen Paket hat die EIB Global in Bosnien und Herzegowina nunmehr 3,4 Milliarden Euro für wichtige Infrastruktur und kleine und mittlere Unternehmen vergeben. Über die Hälfte dieses Kreditvolumens (1,6 Milliarden Euro) wurde für Verkehrsprojekte bereitgestellt, gefolgt von 880 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen, rund 300 Millionen Euro für Energieprojekte und 250 Millionen Euro für Wasser- und Abwasserinfrastruktur.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Die EIB-Gruppe unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Wir wollen bis Ende 2027 Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global im Westbalkan

Die EIB Global ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region Projekte im Volumen von 10,3 Milliarden Euro finanziert.

Weitere Informationen zur Arbeit der EIB im Westbalkan.

Die EIB Global in Bosnien und Herzegowina

Die Bank der EU ist seit 1977 in Bosnien und Herzegowina tätig. Bisher hat sie dort 3,4 Milliarden Euro vergeben, vor allem für den Verkehrssektor und kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen zu den EIB-Projekten in Bosnien und Herzegowina unter:

