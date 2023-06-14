Finanzierungsplattform von Team Europa für erneuerbaren Wasserstoff in Chile fördert grünen Wasserstoff, damit das Land bis 2050 zu 100 Prozent saubere Energie nutzen kann

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die KfW Entwicklungsbank, die Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) und das chilenische Finanzministerium haben heute in Santiago de Chile eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die wachsende chilenische Industrie für sauberen Wasserstoff über die Finanzierungsplattform von Team Europa für erneuerbaren Wasserstoff in Chile zu fördern. Anwesend waren Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Gabriel Boric, Präsident der Republik Chile.

Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von Kristin Lang, Leiterin der EIB-Abteilung „Öffentlicher Sektor – Lateinamerika und Karibik“, Mario Marcel Cullell, Finanzminister der Republik Chile, und José Miguel Benavente, Executive Vice-President von CORFO.

Die Plattform soll die Dekarbonisierung der chilenischen Wirtschaft fördern, grüne Arbeitsplätze schaffen, Geschäftschancen für chilenische und europäische Unternehmen eröffnen und gleichzeitig die europäische Nachfrage nach sauberem Wasserstoff decken.

Die EIB und die KfW können Chile über die Plattform jeweils bis zu 100 Millionen Euro, insgesamt also höchstens 200 Millionen Euro, zur Verfügung stellen. CORFO leitet die Mittel als Durchführungsstelle an Initiativen für sauberen Wasserstoff weiter. Ein weiterer Zuschuss von 16,5 Millionen Euro stammt aus der Investitionsfazilität der EU für Lateinamerika und die Karibik (LACIF). Die Finanzierungsplattform von Team Europa für erneuerbaren Wasserstoff in Chile hilft dem Land, erneuerbare und saubere Energien zur Hauptquelle und bis spätestens 2050 zur einzigen Quelle für Strom und Wärme zu machen.

Kristin Lang, Leiterin der EIB-Abteilung „Öffentlicher Sektor – Lateinamerika und Karibik“: „Team Europa fördert mit vereinten Kräften eine Investitionspriorität der Global-Gateway-Initiative, die Chiles ehrgeizigen Klimaschutzzielen entspricht. Die EIB Global ist der richtige Partner für das Land. Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit zwischen Europa und Chile dank Projekten wie diesem wächst.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Mit der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Ingenieurinnen und Ökonomen helfen wir, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Chile

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde 2022 als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Seit der Aufnahme ihrer Aktivitäten in Chile im Jahr 1994 hat die Bank der EU über 776 Millionen Euro zu günstigen Konditionen bereitgestellt – was die Laufzeit und die Zinsen betrifft. Damit will sie die Lebensqualität der Menschen verbessern.

Die EIB Global in Lateinamerika

Die EIB Global unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika aktiv und hat rund 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 65 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Brasilien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.