ELENA unterstützt Zagreb mit technischer Hilfe bei Vorbereitung von Energieeffizienzprojekten im Volumen von rund 85 Millionen Euro

Energetische Sanierung von rund 50 öffentlichen Gebäuden

80 Prozent weniger CO 2 und 70 Prozent eingesparte Energie

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Stadt Zagreb haben eine neue Vereinbarung über technische Hilfe unter dem Europäischen Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen (ELENA) bekannt gegeben. Öffentliche Gebäude in der Hauptstadt sollen energieeffizienter werden und weniger CO 2 ausstoßen. Mithilfe des ELENA-Zuschusses können die Behörden 50 öffentliche Gebäude energetisch sanieren, etwa indem sie Solarmodule und Ladestationen für Elektroautos installieren.

Die finanzielle Hilfe bringt den grünen Wandel der kroatischen Hauptstadt voran. Kroatiens nationaler Energie- und Klimaplan 2030 sieht vor, den Anteil der Erneuerbaren am Bruttoenergieverbrauch bis 2030 auf 36,4 Prozent zu steigern und massiv in den gesamten Energiesektor zu investieren, darunter in Wasser- und Windkraft, Solarparks und Wasserstoff. Das heute angekündigte Projekt wird einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung dieses Ziels leisten. Pro Jahr werden dann mehr als 14,9 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Quellen produziert, 8 700 Tonnen CO 2 vermieden und 29,8 Gigawattstunden Energie pro Jahr gespart.

Die neue Vereinbarung zwischen der EIB und Zagreb wurde am 1. Juni 2023 bei einer Veranstaltung im Rathaus von Zagreb bekannt gegeben.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die EIB unterstützt die Stadt Zagreb gerne dabei, ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine sauberere und grünere Zukunft zu bieten. Zagreb erhält technische Hilfe bei der Vorbereitung von ökologisch wertvollen Energieeffizienzsanierungen, die CO 2 -Emissionen verringern und die Stadt mit erneuerbarer Energie versorgen. Das stärkt die potenzielle finanzielle und beratende Unterstützung der EIB, um Zagreb bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen grünen und digitalen Prioritäten in den kommenden Jahren zu helfen.“

Tomislav Tomašević, Bürgermeister von Zagreb: „Zunächst fließen 2,7 Millionen Euro, die zu 90 Prozent von der EIB mit Unterstützung der Europäischen Kommission kofinanziert werden, in die Vorbereitung der Projektdokumentation für die energetische Sanierung von 50 öffentlichen Gebäuden der Stadt Zagreb. Die Investitionsprojekte belaufen sich insgesamt auf 85 Millionen Euro und umfassen die Nachrüstung von Kindergärten, Schulen, Altersheimen und anderen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen mit energieeffizienten Anlagen. Nach Fertigstellung erscheinen die öffentlichen Gebäude in komplett neuem Gewand. Darüber hinaus ist energieeffiziente Infrastruktur auch kostengünstiger – die deutliche Senkung der Energie- und Wartungskosten spart viel Geld.“

Die technische Hilfe läuft bis April 2026. Die Stadt Zagreb wird ein ELENA-Team zusammenstellen, das vorhandene Energieaudits und Dokumentationen prüft. Weitere Schwerpunkte sind die Beantragung von Zuschüssen, die Überprüfung eines großen Gebäudebestands auf die Eignung für Fotovoltaikanlagen sowie die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und deren Veröffentlichung.

Hintergrundinformationen

ELENA – Unterstützung für nachhaltige lokale Projekte in Europa

Das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen ist eine gemeinsame Initiative der EIB und der Europäischen Kommission. ELENA gewährt Zuschüsse, um die Vorbereitung nachhaltiger Projekte zu fördern. Das Geld wird für technische Hilfe für Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte in Gebäuden sowie für innovative Lösungen im Stadtverkehr vergeben. Die EIB unterstützt die Endbegünstigten bei der Ausarbeitung von Programmen, die die Wirkung der Investitionen maximieren. Das 2009 eingerichtete Instrument ELENA hilft öffentlichen und privaten Einrichtungen bei der Durchführung von Energieeffizienz-, Erneuerbare-Energien- und nachhaltigen Verkehrsprojekten und trägt so zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei. Unterstützung kann für drei Schlüsselbereiche beantragt werden: nachhaltige Energie, nachhaltiger Verkehr und nachhaltiges Wohneigentum. Von 2014 bis 2020 wurde ELENA aus dem Horizont-2020-Programm finanziert, im laufenden mehrjährigen Finanzrahmen der EU (2021–2027) aus dem InvestEU-Programm.