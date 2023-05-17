Modernisierung der Wärmeversorgung und des Verteilnetzes in Brno, um Emissionen und Abhängigkeit von Gasimporten zu verringern

Projekt beinhaltet Bau eines mit Biomasse befeuerten Heizkraftwerks, das Sicherheit, Effizienz und Flexibilität der Wärmeversorgung verbessert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Teplarny Brno haben ein Darlehen über 75 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel finanzieren die Modernisierung der Wärmeerzeugung und des Verteilnetzes der Stadt Brno in der Tschechischen Republik. Das Projekt umfasst auch den Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks für Holzhackschnitzel, das die Treibhausgasemissionen und die Umweltverschmutzung verringert.

Teplarny Brno ist ein Versorgungsunternehmen, das Wärme für die Stadt Brno und Strom für das nationale Netz erzeugt. Neben dem Bau einer Biomasse-Anlage wird es die EIB-Finanzierung für die Modernisierung von 5 Kilometern bestehenden und den Bau von 5,5 Kilometern neuen Rohrleitungen verwenden sowie für die Modernisierung von 16 bestehenden und den Bau von 105 neuen Fernwärme-Verteilerstationen. Durch die modernisierte Infrastruktur werden die Netzverluste verringert und können neue Kunden an das Netz angeschlossen werden.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die heutige Vereinbarung steht für unser entschlossenes Engagement für einen gerechten Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft. Der Umstieg von Erdgas auf erneuerbare Energien wie Biomasse hat höchste Priorität nicht nur für die Zukunft unseres Planeten und die öffentliche Gesundheit, sondern auch für die Sicherheit und die Bezahlbarkeit unserer Energieversorgung. Sie ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie die Bank der EU die Kohäsionspolitik unterstützt.“

Das Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren wird den Ausstieg aus Erdgas zum Heizen in der zweitgrößten Stadt Tschechiens begleiten. Es wird dem Land außerdem helfen, die Ziele seines nationalen Energie- und Klimaplans zu erreichen. Eines der vorrangigen Ziele der EIB ist die Modernisierung der Energieverteilnetze, um Verluste zu verringern und erneuerbarer Energien stärker zu nutzen.

Markéta Vaňková, Bürgermeisterin von Brno: „Die Stadt Brno als Eigentümerin von Teplarny Brno begrüßt die heutige Unterzeichnung des EIB-Darlehens für die Modernisierung der Wärmeerzeugung und der Verteilnetze unserer Stadt. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Stadt nach und nach unabhängiger von Gas zu machen.“

Das Darlehen kommt einer – gemessen am Pro-Kopf-BIP – weniger entwickelten Region der EU zugute und unterstützt das Ziel der EIB, ein gerechtes Wachstum und den territorialen Zusammenhalt in der EU zu fördern. Das Projekt ist auch Teil des Beitrags der EIB zum REPowerEU-Programm, das Europa von fossilen Brennstoffen unabhängig machen soll.

Petr Fajmon, CEO von Teplarny Brno: „Wir freuen uns, bei unserem ersten wirklich grünen Projekt einen so wichtigen Partner wie die EIB zu haben. Es geht um den Bau einer Biomasse-Anlage für die Wärme- und Stromerzeugung aus Holzchips.“

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB unterstützt Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen. 2022 unterzeichnete sie Finanzierungen für Projekte in der Tschechische Republik über 1,85 Milliarden Euro.