BNP Paribas Bank Polska erhält EIB-Darlehen von bis zu 100 Millionen Euro zur Finanzierung von Energieeffizienzprojekten

EIB und BNP Paribas Bank Polska unterzeichnen auch eine neue Garantievereinbarung für ein Portfolio von 115 Millionen Euro unter dem Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE), einer gemeinsamen Initiative der Europäischen Kommission und der EIB

BNP Paribas Bank Polska (und ihre Leasingtochter) erhalten zudem beratende Unterstützung unter dem Green-Gateway-Programm der EIB, um Kapazitäten zur Bewertung und Ermittlung grüner Projekte aufzubauen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und BNP Paribas Bank Polska (Teil der BNP Paribas-Gruppe) haben eine Vereinbarung über bis zu 100 Millionen Euro unterzeichnet, um Energieeffizienzprojekte in Polen zu fördern. Die polnische Bank ist ein langjähriger Partner der EIB; die beiden Institute haben gemeinsam mehrere Finanzierungsoperationen erfolgreich durchgeführt. Mit den neuen Mitteln kann die BNP Paribas Bank Polska ihre Führungsrolle in den Bereichen Energieeffizienz und grüne Energiekredite auf dem polnischen Markt stärken und Privatpersonen, Wohnungsgesellschaften, Baugenossenschaften, Eigentümergemeinschaften und andere qualifizierte Akteure, die Energieeffizienzprojekte durchführen, mit Krediten versorgen.

Zudem unterzeichneten die EIB und die BNP Paribas Bank Polska zur weiteren Unterstützung polnischer Energieeffizienzvorhaben eine Garantievereinbarung für ein Portfolio von 115 Millionen Euro. Die Garantie fällt unter das Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE), eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der EIB zur Förderung der Energieeffizienz in Europa. Dies ist die zweite Vereinbarung mit der BNP Paribas Bank Polska unter PF4EE. Die erste wurde vollständig umgesetzt und kam mehr als 24 000 Endbegünstigten mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 180 Millionen Euro (860 Millionen Zloty) zugute. Dadurch werden jährlich 117 600 Megawattstunden erneuerbare Energie erzeugt, 33 300 Megawattstunden Energie eingespart und somit 96 000 Tonnen weniger CO 2 ausgestoßen.

Seit Inkrafttreten der zweiten Vereinbarung im August 2022 hat die BNP Paribas Bank Polska weitere 5 500 Endbegünstigte bei Projekten mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 53,5 Millionen Euro (251 Millionen Zloty) unterstützt. Dies bedeutet jährlich weitere 35 500 Megawattstunden an erneuerbarer Energie und Einsparungen von 8 500 Megawattstunden sowie 28 000 Tonnen weniger CO 2 .

Bis Ende 2022 wurden im Rahmen der beiden Vereinbarungen über 30 000 Endbegünstigte mit Investitionen von insgesamt 236 Millionen Euro (1,1 Milliarden Zloty) gefördert. Das brachte folgende ökologische Vorteile mit sich:

Erzeugung von jährlich 153 100 MWh Strom aus erneuerbaren Energiequellen

Energieeinsparungen von jährlich 41 800 MWh

jährlich 124 000 Tonnen weniger CO 2

Das PF4EE-Programm bietet Geschäftsbanken eine Absicherung des Kreditrisikos, fachkundige Unterstützung bei der Bewertung und Durchführung von Energieeffizienzprojekten und ein zweckgebundenes Darlehen der EIB für bessere Finanzierungsbedingungen.

Unter dem Green-Gateway-Programm erhalten die BNP Paribas Bank Polska und ihre Leasingtochter ferner zusätzliche Beratung (in Form von Schulungen und neuen Support-Tools), um Kapazitäten für die Ermittlung und Bewertung grüner Projekte und die entsprechende Berichterstattung aufzubauen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die EIB freut sich, die Zusammenarbeit mit der BNP Paribas Bank Polska, einem führenden polnischen Anbieter grüner Finanzierungen, zu intensivieren. Für die grüne Wende müssen wir jetzt entschlossen handeln, denn der Zeitraum bis 2030 wird für die Bewältigung der Klima- und Umweltkrise unseres Planeten entscheidend sein. Als Klimabank der EU will die EIB die Energiewende in Polen und europaweit vorantreiben, da davon der Erfolg der Klimaschutzmaßnahmen abhängt.“

Die EIB gehört zu den weltweit größten Geldgebern für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. 2022 stieg das Volumen der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit auf 36,5 Milliarden Euro bzw. 58 Prozent ihres gesamten Finanzierungsvolumens. Die EIB unterstützt als EU-Klimabank den europäischen Grünen Deal und hilft Europa dabei, als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden. Außerdem trägt sie zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei. In Polen vergab die EIB 2022 Darlehen von insgesamt 5,45 Milliarden Euro, 49 Prozent davon für die grüne Transformation der Wirtschaft.

Kadri Simson, für Energie zuständige EU-Kommissarin: „Energieeffizienz ist für den ökologischen Wandel in der EU und eine größere Energieunabhängigkeit unerlässlich. Ein Beispiel: Unser ‚Fit für 55‘-Paket würde bis 2030 den gesamten Gasverbrauch in Europa um 30 Prozent senken. Mehr als ein Drittel davon würde durch die Umsetzung des Energieeffizienzziels erreicht, das im Rahmen der kürzlich überarbeiteten Energieeffizienzrichtlinie vereinbart wurde. Ich freue mich, dass die EIB unsere gemeinsamen Anstrengungen, bis 2050 klimaneutral zu werden, weiterhin unterstützt. Die Verbesserung der Energieeffizienz kommt nicht nur unseren Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen zugute, sondern erleichtert auch weitere Investitionen in der EU.“

Jarek Rot, Executive Director und Chief Sustainability Officer der BNP Paribas Bank Polska: „Wir sind stolz, dass wir dank unserer Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und der EIB nach zwei erfolgreichen Jahren das PF4EE-Instrument weiter nutzen und unseren Kunden bei der Energiewende stärker zur Seite stehen können. Investitionen in erneuerbare Energien und die energetische Sanierung von Gebäuden sind ein Kernaspekt unserer Geschäftsstrategie GObeyond 2022–2025, mit der wir auf die aktuelle Energiekrise reagieren und die dringend notwendige Unabhängigkeit von anderen Energiequellen erreichen wollen. Als wir vor zwei Jahren dieses Projekt in Angriff nahmen und dabei von der Nationalen Kontaktstelle für Finanzierungsinstrumente der EU-Programme des polnischen Bankenverbands tatkräftig unterstützt wurden, hatten wir nicht mit so schnellen Ergebnissen gerechnet. Wir können bereits jetzt die Garantie verlängern und aufstocken sowie zusätzliche EIB-Mittel in Anspruch nehmen, die zu 100 Prozent in grüne Finanzierungen fließen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Die EIB will im Jahrzehnt bis 2030 Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Die BNP Paribas Bank Polska S.A. ist seit 2011 an der Warschauer Börse notiert. Sie gehört zur Bankengruppe BNP Paribas, die in 65 Ländern tätig ist. Als Universalbank mit globaler Reichweite bietet sie in Polen Bankdienstleistungen in den Bereichen Retail Banking, Wealth Management, Mikrounternehmen, KMU und Firmenkunden an. Grüne Initiativen liegen der BNP Paribas am Herzen: Sie unterstützt ihre Kundschaft beim Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft, minimiert die negativen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und gibt ihrer Kundschaft Impulse für gute Finanzentscheidungen. Über 40 000 Haushalte haben bislang einen Kredit der BNP Paribas für Fotovoltaikanlagen erhalten. Die Bank finanziert polnische Unternehmen und unterstützt für das Land strategisch wichtige Investitionen mit einer positiven sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wirkung.