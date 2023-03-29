© Toivo Group Oyj

Die Toivo Group Plc und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Darlehensvertrag über 60 Millionen Euro für 19 Entwicklungsprojekte für energieeffiziente Wohngebäude unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Bau von über 700 Wohnungen in Finnland, hauptsächlich in Helsinki, aber auch in Tampere und Turku.

Die geplanten komfortablen und energieeffizienten kleinen und mittelgroßen Wohnungen werden in Finnland stark nachgefragt. Wohnimmobilien mit hohen Energieeffizienzstandards dürften einen wesentlichen Beitrag zum REPowerEU-Plan leisten, der die EU von Gas- und Ölimporten unabhängig machen soll, und zum gemeinsamen Netto-Null-Ziel.

Das Projekt entspricht der Priorität der EIB, saubere Energie zu fördern, und erfüllt die Energieeffizienzkriterien für neue Wohngebäude. Das Darlehen dient daher entsprechend den aktuellen Klimaschutzkriterien der EIB für Neubauten zu 100 Prozent dem Klimaschutz.

Markus Myllymäki, CEO der Toivo Group: „Wir freuen uns sehr über diese erste Zusammenarbeit mit der EIB, die damit unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung mit nachhaltigem Bauen und Energieeffizienz anerkennt. Die EIB-Finanzierung ermöglicht es uns, unser Geschäftsmodell ‚Planung, Bau und Betreiben‘ umzusetzen und vor allem, Europa bei der Abkehr von fossilen Energieträgern zu unterstützen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit der Toivo Group beim Bau energieeffizienter Wohngebäude in Finnland. Das Projekt dient insbesondere der Energieeffizienz von Gebäuden, einem wichtigen Ziel des europäischen Grünen Deals und einem Hauptanliegen von REPowerEU. Energieeffizienz gehört zu den wirksamsten Mitteln, um die Energiekrise anzugehen und den Klimawandel zu bekämpfen.“

Hintergrundinformationen

Toivo

Toivo ist ein finnisches Immobilienunternehmen, das 2015 gegründet wurde. Es konzentriert sich auf die Projektentwicklung und den langfristigen Besitz von Wohnungen. Sein Geschäftsmodell ist besonders, weil es die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft abdeckt – von Projektentwicklung und Bau bis hin zu Besitz, Verwaltung und Vermietung der fertiggestellten Immobilien. Toivo verwaltet den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie mit einem eigenen Team, von der Erschließung von Grundstücken über die Aushandlung von Mietverträgen bis hin zur Instandhaltung der Immobilien. Dadurch schafft Toivo einen Mehrwert für seine Kunden, Anteilseigner und Interessengruppen.

Die Strategie von Toivo besteht darin, Immobilien gemäß dem Toivo-Konzept zu entwickeln. Ziel ist es, beim Bau eine hohe Marge und danach eine stabile und attraktive Rendite zu erzielen. Das ermöglicht den langfristigen Besitz und einen hohen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden von Toivo. Toivo beschäftigt ein kompetentes und erfahrenes Team von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im Immobiliengeschäft. Die Mitarbeitenden von Toivo waren an der Planung und dem Bau von mehr als 17 000 Wohnungen beteiligt und verfügen durchschnittlich über zehn Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft.

Der Umsatz von Toivo belief sich 2022 auf 20,3 Millionen Euro und das Betriebsergebnis auf 15,6 Millionen Euro.

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als die Hälfte der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.