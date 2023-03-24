Grüner Kredit trägt zu Investitionsplan 2022–2026 der REN für Ausbau und Modernisierung des portugiesischen Stromübertragungsnetzes bei

EIB-Mittel ermöglichen auch die Einspeisung zusätzlichen Stroms aus Erneuerbaren in das Netz und tragen damit zum REPowerEU-Plan bei, der Europa weniger abhängig von fossilen Brennstoffen machen soll

Die meisten finanzierten Investitionen betreffen Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat der Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A. (REN) 450 Millionen Euro zugesagt. Die Mittel fließen in die Integration erneuerbarer Energien sowie den Ausbau und die Modernisierung des portugiesischen Stromübertragungsnetzes. Damit unterstützt die EIB das fünfjährige Investitionsprogramm der REN für die Stromübertragung (2022–2026), das mehrere portugiesische Regionen betrifft.

Das grüne Darlehen der EIB von 450 Millionen Euro fällt unter den REPowerEU-Plan, der grüne Energien voranbringen und die EU autonomer und wettbewerbsfähiger machen soll. Mit einem Beitrag von 30 Milliarden Euro zu REPowerEU will die EIB bis 2027 mehr als 115 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in grüne Technologien und Europas Energieautarkie mobilisieren.

Bei der heutigen Unterzeichnung in Lissabon unterstrichen EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und Rodrigo Costa, der CEO der REN, die Bedeutung der 450 Millionen Euro für die Modernisierung und den Ausbau des portugiesischen Stromübertragungsnetzes.

Rodrigo Costa, CEO der REN: „Wir freuen uns sehr, dass die EIB uns bei der Energiewende unterstützt. Die REN steht im Zentrum dieser Bewegung, und das grüne Darlehen hilft uns, in einem immer komplexeren Energiesystem mehr zu leisten. Das Darlehen erhöht unsere Investitionskapazität und beschleunigt neue Netzprojekte, die die Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Die Projekte sind Teil der europaweiten Anstrengungen, ohne die wir den Gefahren des Klimawandels nichts entgegensetzen können.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Widerstandsfähige, effiziente Energienetze sind für die Wirtschaft und die Menschen eines Landes von großer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, enger mit der REN zusammenzuarbeiten und die Modernisierung und den Ausbau des portugiesischen Stromübertragungsnetzes zu fördern. Mit dem Darlehen unterstützen wir den Anschluss zusätzlicher Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien und ermöglichen die Versorgung von Privathaushalten und Unternehmen im ganzen Land mit grünem Strom. Die Höhe des Darlehens zeigt, dass die EIB sich als wichtiger Partner für die grüne Wende Portugals sieht.“

Das Projekt dient dem effizienten Betrieb des Stromübertragungsnetzes in Portugal. Es soll die Netzkapazität verbessern und das Netz modernisieren, um die Einspeisung zusätzlichen Stroms aus erneuerbaren Energien (zusätzliche 4,2 Gigawatt) zu ermöglichen und die weitere gute und zuverlässige Stromübertragung durch die REN zu gewährleisten. Die Arbeiten umfassen den Ausbau, die Instandsetzung und die Modernisierung von Leitungen, Umspannwerken sowie Leit- und Schutzsystemen. Mit einem Teil des Projekts (zehn Prozent) soll das Netz klimaresilienter gemacht werden, etwa durch die Verstärkung von Masten und Kabeln.

Das Programm verteilt sich geografisch auf das gesamte portugiesische Festland, und die Investitionen dürften mehrheitlich Kohäsionsregionen der EU betreffen. Damit bekräftigt die EIB ihre Unterstützung für eine Angleichung der Lebensstandards und gerechtes und nachhaltiges Wachstum in der EU.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, hat 2022 mit Unterzeichnungen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro erneut beeindruckende Ergebnisse in Portugal erzielt.

REN

Redes Energéticas Nacionais (REN) ist in zwei Hauptgeschäftsbereichen tätig: zum einen die Übertragung von Hochspannungsstrom und das globale technische Management des Stromnetzes; zum anderen der Transport von Erdgas unter hohem Druck und das globale technische Management des Erdgasnetzes, das die Einspeisung, Speicherung und Rückvergasung von Flüssigerdgas sowie die unterirdische Speicherung von Erdgas sicherstellt. Die REN ist über RENTELECOM auch im Telekommunikationsgeschäft aktiv und bietet diversifizierte Dienstleistungen wie Infrastruktur, Betreibermodelle oder Beratung. Die REN erfüllt alle geforderten Qualitäts- und Sicherheitskriterien und will einer der effizientesten europäischen Betreiber des Stromübertragungs- und Erdgasfernleitungsnetzes sein und damit einen Mehrwert für ihre Aktionäre schaffen.