Moldaus Verteilnetzbetreiber Premier Energy Distribution will mit 30 Millionen US-Dollar von der EIB Global das Stromnetz besser und zuverlässiger machen

Modernisierung, Digitalisierung und Ausbau des Verteilnetzes in den zentralen und südlichen Teilen der Republik Moldau, einschließlich Chişinău

Investitionen tragen zur Bewältigung der Energiekrise bei; durch weniger Verteilungsverluste bleibt Strom bezahlbar; auch Service für Endnutzer soll besser werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierungen, das vierjährige Investitionsprogramm der Republik Moldau für die Stromverteilung. Das Programm wird von ICS Premier Energy Distribution, Moldaus größtem privaten Stromverteilnetzbetreiber, durchgeführt. Das Unternehmen versorgt rund 70 Prozent des Landes. Die EIB-Finanzierung entspricht der Global-Gateway-Strategie der Europäischen Union und fördert die Modernisierung, Digitalisierung und den Ausbau des Stromverteilnetzes im zentralen und südlichen Teil der Republik Moldau, einschließlich der Hauptstadt Chișinău.

Das vierjährige Investitionsprogramm zur Modernisierung des Stromverteilnetzes ist erforderlich, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und veraltete Anlagen zu ersetzen, die am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt sind und nicht mehr den vorgeschriebenen Standards entsprechen. Das Programm sorgt für die Dienstkontinuität, eine bessere Qualität und eine höhere Zuverlässigkeit der Stromverteilung. Neue Mess- und Übertragungsgeräte steigern den Digitalisierungsgrad.

Mit dem Darlehen will Premier Energy Distribution das konventionelle Verteilnetz in ein digitales Smart Grid umbauen und so die Versorgung sichern und den Service für die Endnutzer verbessern. Die erwarteten Outcomes des Programms stehen in Einklang mit den Zielen der EU und der EIB und entsprechen Moldaus nationaler Energiestrategie 2030.

Das Projekt wird von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) mit einem Darlehen von ebenfalls 30 Millionen US-Dollar kofinanziert.

Jose Luis Gomez Pascual, Country Manager von Premier Energy Distribution in Moldau: „Wir schätzen unsere Partnerschaft mit der EIB und ihren Beitrag zur Modernisierung unseres Stromverteilnetzes mit soliderem Material und sauberen Technologien. Das steigert die Netzeffizienz. Moldau will sich auf den EU-Beitritt vorbereiten. Das heißt für Premier Energy Distribution, seine Servicequalität an die höheren Qualitätsstandards der EU anzupassen.“

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der EIB Global in Moldau: „Wir unterstützen die Modernisierung des moldauischen Stromverteilnetzes. Sie ist dringend notwendig und macht die Energieversorgung des Landes resilienter. Eine gut ausgebaute Strominfrastruktur gewährleistet die zuverlässige Stromversorgung der Menschen und Unternehmen in Moldau. Als Klimabank der EU fördert die EIB moderne Stromnetze. Denn nur so können wir erneuerbare Energien stärker nutzen und beim Klimaschutz vorankommen. Die EIB unterstützt die Republik Moldau auf ihrem Weg zum EU-Beitritt und investiert in die grüne, nachhaltige Zukunft des Landes.“

Alberto Carlei, Leiter der EIB-Vertretung in Moldau: „Das Projekt kommt zu einer kritischen Zeit. Denn Moldau steckt in einer schweren Energiekrise. Die Investitionen, die wir mitfinanzieren, helfen dem Land, die Energieversorgung zu sichern, private Investitionen durchzuführen und zum Klimaschutz beizutragen. Die Finanzierung, die auch den Zielen der EU entspricht, trägt der zunehmenden Nachfrage Rechnung und macht das Stromverteilnetz besser und zuverlässiger.“

Jānis Mažeiks, Botschafter der Europäischen Union in Moldau: „Wir begrüßen das neue EIB-Darlehen, das zur Umsetzung des Aktionsplans zur Digitalisierung des Energiesystems beiträgt. Der Aufbau eines cybersicheren, transparenten und wettbewerbsorientierten Marktes für digitale Energiedienstleistungen ermöglicht eine effiziente Integration erneuerbarer Energien. Wir freuen uns, dass die Europäische Union unser Land auf dem Weg zu mehr Energieversorgungssicherheit, Privatinvestitionen und Klimaschutz unterstützt.“

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung und ein zentraler Partner bei der Umsetzung von Global Gateway. Wir wollen wir bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben, das ist gut ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

