EIB Global schließt Vereinbarungen mit OTP banka Srbija und OTP Leasing Serbia über 80 Millionen Euro für bessere Kreditversorgung von kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen in Serbien

OTP banka Srbija und OTP Leasing Serbia steuern weitere 80 Millionen Euro bei für mehr wirtschaftliche Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Land

EIB-Gruppe hat bisher fast 5,6 Milliarden Euro für kleine und mittlere Unternehmen im Westbalkan vergeben und damit insgesamt rund 800 000 Arbeitsplätze gesichert

Die EIB Global, der auf Projekte außerhalb der Europäischen Union spezialisierte Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), vergibt ein Darlehen über 80 Millionen Euro an die OTP banka Srbija und die OTP Leasing Serbia. Die beiden serbischen Institute ergänzen es durch einen Beitrag in gleicher Höhe aus eigenen Mitteln. Die Gelder werden zu günstigen Konditionen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcaps in verschiedenen Sektoren ausgereicht, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken und in der anhaltenden Krise neue Investitionen zu finanzieren. Durch den besseren Zugang zu langfristigen Krediten können serbische Unternehmen in Innovationen investieren, wachsen und dabei Arbeitsplätze schaffen.

Die Finanzierungsvereinbarung steht in Einklang mit der Wirtschafts- und Investitionsoffensive für den Westbalkan, mit der die Europäische Kommission über Team Europa die nachhaltige Entwicklung in der Region noch stärker fördern will. Sie trägt zur Wettbewerbsfähigkeit und zu einem vom Privatsektor getragenen Wachstum bei und hilft bei der Umsetzung der neuen nationalen Strategien zur Entwicklung von KMU.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Serbien: „Ich möchte der OTP-Gruppe für die langjährigen, konstruktiven Partnerschaften danken. So konnten wir den Privatsektor in der Region maßgeblich unterstützen. Gemeinsam bauen wir die Kreditengpässe ab, mit denen KMU infolge der Kombination von Energie-, Nahrungsmittel- und Coronakrise konfrontiert sind. Das fördert die Wirtschaft und schafft viele Arbeitsplätze. Durch die Mittel können sie ihre Liquiditäts-, Beschäftigungs- und Investitionsziele erreichen und sich dadurch schneller an eine neue digitale, grüne Wirtschaft anpassen. Die neuen Investitionen machen die Wirtschaft resilienter, sorgen für Jobs und helfen dem Land, sich weiter in die globalen Wertschöpfungsketten zu integrieren.“

Die EIB arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit der OTP Group Serbia zusammen, die EIB-Mittel in den letzten 15 Jahren effizient an KMU und Midcaps weitergeleitet hat. Durch die gemeinsamen Operationen konnten die serbischen Institute kleine Unternehmen in den Bereichen Energie, Umweltschutz, Industrie, Gesundheit, Bildung, Dienstleistungen, Tourismus und Landwirtschaft unterstützen.

Predrag Mihajlović, CEO der OTP banka Srbija: „Wir haben heute unsere bisher umfangreichste Finanzierung mit einer internationalen Institution unterzeichnet, und ich freue mich besonders, dass die EIB langfristig unser Partner bleibt. 2022 war das bisher erfolgreichste Jahr für die OTP-Gruppe in Serbien. Wir haben in allen Geschäftsbereichen Rekordergebnisse und ein zweistelliges Wachstum erzielt und unsere Position als größter Kreditgeber für Unternehmen und Privatkunden weiter ausgebaut. Aber mit den neuen 80 Millionen Euro der EIB und unseren 80 Millionen Euro können wir KMU und Midcaps in Serbien nun noch besser helfen, ihren Finanzierungs- und Investitionsbedarf zu decken. Davon bin ich überzeugt.“

Branimir Spasić, CFO der OTP banka Srbija: „Durch unseren regionalen Aktionsradius und unsere Ausrichtung auf den Unternehmenssektor können wir kleinste, kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen im ganzen Land mit günstigen Krediten versorgen. Vor allem aber können wir ihnen durch das neue Darlehen helfen, in Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze zu investieren.“

Bislang hat die EIB-Gruppe, also die EIB und der Europäische Investitionsfonds, knapp 5,6 Milliarden Euro für KMU auf dem Westbalkan mobilisiert, ihnen damit bei Wachstum, Erholung und Transformation geholfen und dabei rund 800 000 Arbeitsplätze gesichert.

Hintergrundinformationen

Die OTP banka Srbija

Die OTP banka Srbija ist der größte Kreditgeber für Privat- und Unternehmenskunden in Serbien. Sie ist in den Bereichen Factoring, E-Commerce und Leasing marktführend und unterhält 155 Niederlassungen in 91 Städten und sechs Regionen des Landes. 2022 wurde die OTP banka Srbija von den zwei renommierten Fachzeitschriften Euromoney (Award for Excellence 2022) und The Banker als beste Bank in Serbien ausgezeichnet. 2023 gewann sie bei Global Finance in der Kategorie Best Foreign Exchange Bank, und Euromoney kürte sie im Corporate Banking zum Marktführer in Serbien. Die OTP Leasing Serbia und die OTP Osiguranje gehören ebenfalls zur OTP-Gruppe in Serbien.

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für KMU, die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in dem Land hat die Bank insgesamt mehr als 7,2 Milliarden Euro für KMU und die Sanierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank 10,3 Milliarden Euro für Projekte in der Region bereitgestellt.