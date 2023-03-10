Erster Besuch von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix in Ecuador seit Einrichtung der EIB Global

Vizepräsident kündigt Unterstützung an und führt Gespräche über neue Finanzierungsmöglichkeiten

Treffen mit hochrangigen Vertretern und Bekanntgabe einer neuen Finanzierung im Gesundheitswesen zeugen vom verstärkten Engagement der EIB in Ecuador

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Lateinamerika, ist nächste Woche mit einer hochrangigen Delegation erstmals zu Besuch in Ecuador.

Bei ihrem dreitägigen Aufenthalt in Quito und Portoviejo wird die EIB-Delegation die anhaltende Unterstützung der EU-Bank für Projekte bekräftigen, die die nachhaltige Entwicklung in Ecuador und Lateinamerika voranbringen. Ricardo Mourinho Félix wird die Finanzierung einer Impfkampagne für mehr als zwei Millionen Kinder in Ecuador bekannt geben. Außerdem finden Treffen mit wichtigen Akteuren statt, um die Zusammenarbeit zwischen der EIB und Ecuador weiter zu vertiefen.

In Portoviejo eröffnet der EIB-Vizepräsident ein Einkaufszentrum – eines der Projekte, die aus dem EIB-Darlehen für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben finanziert werden. Außerdem besucht er Gebiete in der Provinzhauptstadt, die Mittel aus einem EIB-Darlehen für den Ausbau von Wasser- und Abwassernetzen in der Region erhalten. Die EIB Global, die 2022 an den Start ging, will mit dem Besuch ihrer Delegation in Ecuador die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden vertiefen. Dazu sind Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Ministerien, Banken und Gebietskörperschaften geplant.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix im Vorfeld des Besuchs: „Ecuador ist der drittgrößte Empfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Wir wollen auch weiterhin wichtige Projekte im Land und in der gesamten Region unterstützen. Die EIB hat seit 2006 in Ecuador mehr als 875 Millionen Euro vergeben, und ich freue mich darauf, bei meinem Besuch die Finanzierung eines Gesundheitsprojekts bekannt zu geben. Als Klimabank der Europäischen Union haben wir im Rahmen der Global-Gateway-Initiative die EIB Global eingerichtet. Sie ist unser neuer Geschäftsbereich für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Durch diese soliden Partnerschaften können wir uns in den kommenden Jahren in Ecuador und Lateinamerika noch stärker einbringen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der Europäischen Union entsprechen. Mit der Erfahrung und dem Fachwissen ihrer Ingenieurinnen und Ökonomen hilft die Bank, Projekte von höchster Qualität zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU, die über ein AAA-Rating verfügt und sich an den EU-Zielen orientiert, bietet die EIB attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB in Ecuador

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie etwa neun Milliarden Euro für Vorhaben außerhalb der Europäischen Union. Ecuador gehört zu den Hauptempfängern von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Die Bank der EU ist seit 2006 in Ecuador tätig und hat dort bislang über 800 Millionen Euro für zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit bereitgestellt. Diese Finanzierungen sollen dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen im Land zu verbessern.

Die EIB in Lateinamerika

Die EIB unterstützt in Lateinamerika Projekte mit langfristigen Darlehen zu günstigen Konditionen. Zudem gewährleistet sie mit technischer Hilfe, dass diese Projekte positive soziale, wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse erzielen. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat bislang insgesamt 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Global-Gateway-Initiative der EU. Sie fördert solide Projekte, die die regionale und globale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 60 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den EU-Ländern wollen wir bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben. Das ist etwa ein Drittel des Gesamtbudgets der Initiative.

