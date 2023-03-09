EIB-Gruppe unterzeichnete 2022 Finanzierungen von insgesamt 9,961 Milliarden Euro

Rekordfinanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit machten mit 5,182 Milliarden Euro mehr als die Hälfte aller Unterzeichnungen der EIB-Gruppe in Spanien aus

Mit erstmals mehr als drei Milliarden Euro für nachhaltige Energieprojekte ist Spanien zweitgrößter Empfänger in der EU; Ziel ist Unabhängigkeit von ausländischem Öl und Gas

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und ihre Tochtergesellschaft, der Europäische Investitionsfonds (EIF), vergaben 2022 in Spanien Rekordfinanzierungen für Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit sowie für nachhaltige Energie, Innovation und Digitalisierung. Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2022 in Spanien Verträge über 9,961 Milliarden Euro.[1]

Die Gesamtfinanzierungen entsprechen 0,76 Prozent des spanischen BIP und dürften Investitionen von mehr als 23 Milliarden Euro ermöglichen. Spanien gehört zu den drei EU-Ländern, die 2022 von der EIB-Gruppe die meisten Mittel erhielten.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien und Portugal: „Diese Zahlen spiegeln das Engagement der EIB-Gruppe für die Zukunft der spanischen Wirtschaft wider. Wir finanzieren Projekte für die grüne und die digitale Wende, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und den wirtschaftlichen, territorialen und sozialen Zusammenhalt. In Zeiten makroökonomischer Unsicherheit werden wir mit unserer Unterstützung keinesfalls nachlassen. Vielmehr haben wir sie in strategischen Bereichen verstärkt und uns damit bei der Förderung von Innovationen in Spanien und der Klimaneutralität seiner Wirtschaft als Hauptakteur positioniert.“

Mourinho Félix weiter: „Die Finanzierungen der EIB-Gruppe 2022 in Spanien tragen wesentlich dazu bei, Europa unabhängiger vom Import fossiler Brennstoffe zu machen und angesichts extrem hoher Energieunsicherheit infolge des Ukrainekonflikts die Versorgung mit nachhaltiger Energie zu sichern. Diese Unsicherheit verlangsamt die grüne Wende nicht, sondern beschleunigt sie. Das bestätigt, dass die Bank mit ihrer Entscheidung, auf nachhaltige Energie zu setzen, richtig liegt.“

Finanzierungen der EIB-Gruppe nach ihren übergeordneten Zielen

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen: Die Finanzierungen in diesem Bereich beliefen sich auf 3,197 Milliarden Euro. Das entspricht 32 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens der Gruppe im Jahr 2022. Gemessen am Volumen ist Spanien bei diesem übergeordneten Finanzierungsziel das zweitgrößte Empfängerland in der EU. Diese Zunahme spiegelt das verstärkte Engagement der Gruppe für nachhaltige Energie in Zeiten großer Energieunsicherheit wider. Sie steht auch für die Fortschritte, die die EIB mit ihrem Sonderpaket zur Unterstützung des REPowerEU -Plans macht, der Europa weniger abhängig von Öl- und Gasimporten aus Russland machen wird und bei dem Spanien eine zentrale Rolle spielen soll.

Die Finanzierungen in diesem Bereich beliefen sich auf 3,197 Milliarden Euro. Das entspricht 32 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens der Gruppe im Jahr 2022. Gemessen am Volumen ist Spanien bei diesem übergeordneten Finanzierungsziel das zweitgrößte Empfängerland in der EU. Diese Zunahme spiegelt das verstärkte Engagement der Gruppe für nachhaltige Energie in Zeiten großer Energieunsicherheit wider. Sie steht auch für die Fortschritte, die die EIB mit ihrem Sonderpaket zur Unterstützung des -Plans macht, der Europa weniger abhängig von Öl- und Gasimporten aus Russland machen wird und bei dem Spanien eine zentrale Rolle spielen soll. Innovation, Digitalisierung und Humankapital: Die Finanzierungen in diesem Schwerpunktbereich erreichten 2022 mit insgesamt 2,115 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Rekord. Sie stiegen um mehr als 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Spanien gehört zu den drei EU-Ländern, die von der EIB-Gruppe die meisten Darlehen für die Zukunft ihrer Wirtschaft erhalten.

Die Finanzierungen in diesem Schwerpunktbereich erreichten 2022 mit insgesamt 2,115 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Rekord. Sie stiegen um mehr als 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Spanien gehört zu den drei EU-Ländern, die von der EIB-Gruppe die meisten Darlehen für die Zukunft ihrer Wirtschaft erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps: Die Finanzierungen in diesem Bereich beliefen sich auf 2,485 Milliarden Euro. Gemessen am Volumen ist Spanien in diesem Förderbereich der Gruppe das zweitgrößte EU-Empfängerland. Die Unterstützung für diese Träger der Wirtschaft bleibt gemessen am Finanzierungsvolumen der zweitgrößte Förderbereich der Gruppe in Spanien. Ihre 2022 vergebenen Mittel kamen etwa 64 800 Unternehmen und mehr als 770 000 Beschäftigten zugute. Der EIF, die auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcaps spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, erzielte bei Projekten für Nachhaltigkeit und grüne Transformation einen neuen Rekord (42 Prozent der gesamten EIF-Operationen), ebenso beim Risikokapital (355 Millionen Euro, die voraussichtlich langfristige Finanzierungen von zwei Milliarden Euro mobilisieren). Außerdem stellte der EIF 2022 themenspezifische Garantien für KMU, die unter das InvestEU -Programm (grüne Wende, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, soziale Wirkung) fallen. Sie haben bereits Finanzierungen von 670 Millionen Euro ermöglicht und werden voraussichtlich knapp vier Milliarden Euro für KMU-Investitionen in die grüne Wende, Innovation und andere Bereiche mobilisieren.

Die Finanzierungen in diesem Bereich beliefen sich auf 2,485 Milliarden Euro. Gemessen am Volumen ist Spanien in diesem Förderbereich der Gruppe das zweitgrößte EU-Empfängerland. Die Unterstützung für diese Träger der Wirtschaft bleibt gemessen am Finanzierungsvolumen der zweitgrößte Förderbereich der Gruppe in Spanien. Ihre 2022 vergebenen Mittel kamen etwa 64 800 Unternehmen und mehr als 770 000 Beschäftigten zugute. Der die auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcaps spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, erzielte bei Projekten für Nachhaltigkeit und grüne Transformation einen neuen Rekord (42 Prozent der gesamten EIF-Operationen), ebenso beim Risikokapital (355 Millionen Euro, die voraussichtlich langfristige Finanzierungen von zwei Milliarden Euro mobilisieren). Außerdem stellte der EIF 2022 themenspezifische Garantien für KMU, die unter das -Programm (grüne Wende, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, soziale Wirkung) fallen. Sie haben bereits Finanzierungen von 670 Millionen Euro ermöglicht und werden voraussichtlich knapp vier Milliarden Euro für KMU-Investitionen in die grüne Wende, Innovation und andere Bereiche mobilisieren. Nachhaltige Städte und Regionen: Für dieses übergeordnete Finanzierungsziel der EIB-Gruppe wurden in Spanien 2022 insgesamt 2,163 Milliarden Euro vergeben. Der Schwerpunkt lag dabei auf Schienenverkehr, städtischem Nahverkehr und nachhaltigem Wohnen.

Noch mehr Unterstützung für die grüne Wirtschaft

Die Finanzierungen der EIB-Gruppe für Klimaprojekte und ökologische Nachhaltigkeit, die den Übergang zu einer grünen Wirtschaft – ein Querschnittsziel der Gruppe – fördern, erreichten in Spanien mit 5,182 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Dieser Betrag entspricht 52 Prozent aller Finanzierungen der Gruppe in Spanien.[2] Förderschwerpunkte waren erneuerbare Energien und Energieeffizienz (2,605 Milliarden Euro) sowie emissionsarmer Verkehr (1,598 Milliarden Euro).

Mit diesem Rekordbetrag erhöhte die EIB ihre Finanzierungen um mehr als 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht damit ihr Engagement als Klimabank der EU für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. In Zeiten makroökonomischer Unsicherheit wird die Bank mit ihrer Unterstützung keinesfalls nachlassen. Vielmehr hat sie sie in strategischen Bereichen verstärkt und sich damit bei der Förderung der Klimaneutralität der spanischen Wirtschaft als Hauptakteur positioniert. In fünf Jahren hat die Bank ihre grünen Finanzierungen in Spanien vervierfacht.

Für mehr Zusammenhalt

Nachdem die Pandemie überstanden ist, sorgt nun der Ukrainekrieg für Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund hat die EIB-Gruppe an ihrem Engagement für den Zusammenhalt festgehalten und noch mehr Geld für nachhaltigere Städte und Regionen bereitgestellt, damit sie ihre Infrastruktur an die Bedürfnisse der Menschen anpassen können. Denn das fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa. Für dieses Querschnittsziel hat die Gruppe 2022 in Spanien 4,193 Milliarden Euro bereitgestellt.[3] Dieser Betrag veranschaulicht, was die Bank für ein ausgewogenes Wachstum und die Konvergenz zwischen den Regionen tut.

Gesamtergebnisse der EIB-Gruppe im Jahr 2022

Vergangenes Jahr unterzeichnete die EIB-Gruppe Finanzierungen von insgesamt 72,5 Milliarden Euro. Damit werden bis 2026 voraussichtlich Investitionen von 260 Milliarden Euro angestoßen und 950 000 Arbeitsplätze geschaffen. Die EIB Global, der vor einem Jahr eingerichtete Geschäftsbereich der EIB für Projekte außerhalb der EU, vergab 2022 Finanzierungen von 9,1 Milliarden Euro.

Ihre grünen Finanzierungen hat die EIB erneut kräftig erhöht. Sie belaufen sich nun auf 36,5 Milliarden Euro. Damit hat die Bank ihr Ziel, spätestens 2025 mindestens die Hälfte ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu vergeben, bereits erreicht. Außerdem will die EIB-Gruppe in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für grüne Investitionen mobilisieren. Nachdem sie in den letzten zwei Jahren dafür bereits Investitionen von 222 Milliarden Euro angestoßen hat, ist sie auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Unmittelbar nach Kriegsausbruch schnürte die EIB ein Soforthilfe-Paket für die Ukraine und stellte 1,7 Milliarden Euro für die notdürftige Instandsetzung zerstörter Infrastruktur bereit. Die Bank ist fest entschlossen, ihre Aktivitäten in der Ukraine noch zu verstärken – in Einklang mit dem Mandat der Führungsspitzen Europas und in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und internationalen Partnern.

Die EIB-Gruppe in Spanien: Das Jahr 2022 im Überblick