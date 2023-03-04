©John Adams/ Unsplash

Die EIB Global finanziert Ausbau des Glasfasernetzes für 2,5 Millionen Menschen im Osten des Landes – ein wichtiger Schritt für Start des Global Gateway Digital Package in der Demokratischen Republik Kongo

Neue Infrastruktur ermöglicht Versorgung von 319 Schulen und 70 Krankenhäusern mit Highspeed-Internet

Finanzierung gibt Rückendeckung für nationalen Digitalisierungsplan des Landes

Mehr als 2,5 Millionen Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) erhalten einen schnelleren, kostengünstigeren und zuverlässigeren Internetzugang. Möglich wird dies durch die Investitionen der Bandwidth and Cloud Services Group (BCS) in ein neues Glasfasernetz, die von der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterstützt werden. Die neue Glasfaserinfrastruktur bringt Hochgeschwindigkeits-Breitbandinternet in Privathaushalte, Schulen und Krankenhäuser, erleichtert den Zugang zu digitalen Diensten und Informationen und trägt zur digitalen Transformation des Landes bei. Die Investitionen fallen unter die Global-Gateway-Initiative, mit der die EU vertrauenswürdige und nachhaltige Verbindungen mit Partnerländern fördert.

Die EIB und die BCS haben heute auf dem Wirtschaftsforum in Kinshasa einen Vertrag über Optionsscheine unterzeichnet. Die BCS kann jetzt ihre Pläne für die Einrichtung eines neuen Glasfaser-Backbone-Netzes im Osten der DR Kongo vorantreiben. Der Optionsscheinvertrag schließt an eine Quasi-Eigenkapitalbeteiligung der EIB Global über zehn Millionen US-Dollar an. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Das Finanzierungspaket deckt den unmittelbaren Finanzierungsbedarf der BCS für schnelles und langfristiges Wachstum.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir freuen uns, diesen Schritt gemeinsam mit der BCS zu gehen. Er ist Teil des Engagements der Europäischen Investitionsbank für eine schnellere Digitalisierung in der DR Kongo und in ganz Afrika. Die Digitalisierung ist ein so starker Motor für Gerechtigkeit, Teilhabe und Wachstum, dass die EU sie zu einer Säule ihrer Global-Gateway-Strategie gemacht hat. Der Ausbau des Glasfasernetzes öffnet lokalen Gemeinschaften, Schulen und Krankenhäusern das Tor zu mobiler Breitbandnutzung und damit zu neuen Chancen für das Lernen, die Wirtschaft, Arbeitsplätze und das Gesundheitswesen.“

Yonas Maru, Gründer und Geschäftsführer der BCS Group: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Vorhaben, unterversorgte Gebiete in der DR Kongo und im gesamten Ost-, Zentral- und südlichen Afrika mit hochwertigen und bezahlbaren digitalen Breitbandanschlüssen zu versorgen. Für uns bedeutet die Fortsetzung der Partnerschaft mit der EIB: Wir können unsere Pläne für den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben und mehr als 20 000 Kilometer digitale Infrastruktur errichten, davon 12 000 Kilometer in der DR Kongo. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarung zwischen der Regierung der DR Kongo und der BCS, mehr als 1 900 Schulen, 1 640 öffentliche Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen an die Backbone- und die urbane Glasfaserinfrastruktur von BCS anzuschließen. Im Gegenzug verzichtet die Regierung auf eine kilometerabhängige Lizenzgebühr für Glasfaserkabel und gewährt Wegerechte für öffentliche Infrastruktur – Eisenbahnlinien, Strommasten, Flüsse und Seen. Wir sind stolz bei der BCS, Teil des afrikanischen Weges zur regionalen Konnektivität zu sein, und freuen uns auf die fortgesetzte Partnerschaft mit der EIB.“

Jutta Urpilainen, Europäische Kommissarin für Internationale Partnerschaften: „Dieses Glasfasernetz zeigt, worum es bei der Global-Gateway-Strategie der EU geht: die Menschen in unseren Partnerländern mit einer zuverlässigen und nachhaltigen Infrastruktur zu vernetzen. Das Netz wird das Leben von mehr als 2,5 Millionen Menschen in der DR Kongo verändern, indem es Hochgeschwindigkeits-Internet in wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen bringt. Mit Global Gateway wird die EU die zentralafrikanischen Partnerländer auch weiterhin beim Ausbau ihrer digitalen Netze unterstützen, um Familien und Unternehmen mehr Chancen zu eröffnen.“

Schnellere Verbindungen für mehr Menschen in der DR Kongo

Das von der EIB unterstützte Projekt der BCS wird unterversorgte Gebiete anschließen. Ein besserer Internetzugang schafft Jobs und neue Chancen für Unternehmen im Land. Direktanschlüsse für 319 Schulen und 70 Krankenhäuser und Gesundheitszentren verbessern das Bildungs- und Gesundheitswesen.

Das Projekt verhilft von Konflikten betroffenen Regionen zu einer besseren mobilen Breitbandabdeckung und einer zuverlässigeren Kommunikation.

Die BCS Group hat mit der EIB eine langfristige Finanzierungspartnerschaft vereinbart. Die EIB setzt ihre Zusammenarbeit mit der BCS fort, nachdem sie 2018 bereits 18 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat.

Diese Finanzierung ermöglicht die Verlegung von 1 200 Kilometern Glasfaserkabeln. Sie gehören zu den 20 000 Kilometer, die die BCS in den nächsten drei Jahren in Zentral- und Ostafrika sowie im südlichen Afrika verlegen will.

Auf dem Wirtschaftsforum in Kinshasa kamen der Präsident der Demokratischen Republik Kongo Félix Tshisikedi, der französische Präsident Emmanuel Macron, die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften Jutta Urpilainen und der EU-Kommissar für den Binnenmarkt Thierry Breton zusammen, um Möglichkeiten für eine strategische Zusammenarbeit und eine dauerhafte Partnerschaft zu prüfen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

In den letzten zehn Jahren hat die EIB für Telekom-Projekte (Glasfaser, Rechenzentren und elektronische Ausweise) des öffentlichen und privaten Sektors in Afrika mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die BCS Group

Bandwidth and Cloud Services (BCS Group) ist ein betreiberunabhängiger Anbieter von Internetbandbreite mit Präsenz in Ost-, Zentral- und im südlichen Afrika. Das Unternehmen bietet Internet- und Glasfaserkapazitäten und Bauleistungen für Mobilfunkbetreiber, Internetanbieter, Content Provider und Social-Media-Plattformen. Die BCS ist in Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Uganda, Sambia, Simbabwe, Mosambik und Malawi aktiv und versorgt darüber hinaus Äthiopien, Botsuana, Burundi, Namibia und Südsudan an den jeweiligen Grenzpunkten.

Als panafrikanischer Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur mit Schwerpunkt Glasfasernetze und Konnektivitätslösungen erreicht das Unternehmen mit einer Netzlänge von 12 500 Kilometern geschätzt über 80 Millionen Endnutzer.