©Zbynek Burival/ Unsplash

Finanzierung von 26 Fotovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von bis zu 255 Megawatt in Italien

Anlagen erzeugen nach Inbetriebnahme pro Jahr rund 470 Gigawattstunden Ökostrom und decken jährlichen Bedarf von mehr als 190 000 Haushalten

EIB steuert als wichtigster Geldgeber rund 120 Millionen Euro zur langfristigen Finanzierung bei, CA-CIB und Natixis CIB fungieren als Mandated Lead Arranger für die Strukturierung, Bookrunner, Hedging-Banken und Koordinatoren für grüne Kredite, Natixis CIB zudem als einziger Underwriter und CA-CIB und Crédit Agricole Italia als Agent Bank bzw. Account Bank

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch (CA-CIB), die Natixis Corporate and Investment Banking (Natixis CIB) und Reden haben eine Projektfinanzierung über rund 264 Millionen Euro für eines der größten Greenfield-Fotovoltaikprojekte in Italien vereinbart.

Finanziert werden der Bau und Betrieb von bis zu 26 Fotovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von maximal 255 Megawatt. Die Anlagen verteilen sich über ganz Italien; elf entstehen im Süden, acht im Norden und sieben im Zentrum des Landes.

Alle Anlagen werden bis zum ersten Quartal 2025 in Betrieb gehen und pro Jahr etwa 470 Gigawattstunden grünen Strom erzeugen. Das reicht aus, um den jährlichen Bedarf von mehr als 190 000 italienischen Haushalten zu decken und hilft dem Land bei der Erreichung seiner Ziele im Bereich der regenerativen Stromerzeugung. Während der Nutzungsdauer der Fotovoltaikanlagen dürften laut Schätzungen außerdem etwa 3,3 Millionen Tonnen weniger CO 2 ausgestoßen werden.

Die meisten Anlagen profitieren von dem im italienischen „FER 1-Dekret“ vorgesehenen Anreiztarif, da sie auf Industrieflächen errichtet werden und somit 20 Jahre Einnahmen aus Verträgen generieren. Für die Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen dürfte der Darlehensnehmer Reden Development Italy langfristige Stromabnahmeverträge unterzeichnen oder den Strom am Markt verkaufen.

Die Finanzierung gilt nach den Grundsätzen der Loan Market Association (LMA) für grüne Darlehen als „grünes Darlehen“. Das Projekt stellt eine wichtige Referenz für die Branche dar, da es sich um eines der größten Fotovoltaikvorhaben in Italien handelt, bei dem Tarifanreize, langfristige Energieabnahmeverträge und kommerzielle Einnahmen kombiniert werden.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Als Klimabank der EU freuen wir uns, eines der größten Greenfield-Fotovoltaikportfolios in Italien mitzufinanzieren, das genügend grünen Strom erzeugt, um den jährlichen Bedarf von mehr als 190 000 italienischen Familien zu decken. Dieses Projekt ist ein weiterer Beleg dafür, wie sehr die EIB die REPowerEU-Initiative unterstützt und Europa dabei hilft, zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu werden.“

Thierry Carcel, Vorsitzender von Reden Solar: „Nachdem wir uns 2021 strategisch dazu entschieden haben, auf dem italienischen Markt tätig zu werden, bekräftigt diese erste Finanzierung in Italien unser Bestreben, unsere Präsenz in dem Land auszubauen und aktiv zu seiner grünen Energiewende beizutragen. Mit Unterstützung der Gruppe wird unser in Rom ansässiges Team unter der Leitung von Luca Crisi den Bau und Betrieb dieser Anlagen sicherstellen. Zudem arbeiten wir bereits an weiteren innovativen Projekten, um in Italien bis 2027 eine installierte Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt zu erreichen.“

Jamie Mabilat, Country Head bei CA-CIB in Italien: „Als wichtige Partnerbank von Reden freuen wir uns, die Expansion des Unternehmens auf dem italienischen Markt und seinen ehrgeizigen Wachstumsplan zu unterstützen. Die Transaktion unterstreicht das starke Engagement der CA-CIB für die Energiewende und unsere Führungsposition auf dem Markt für grüne Kredite. Wir danken dem Managementteam von Reden für sein Vertrauen und die Übertragung der Federführung für diese sehr wichtige Transaktion.“

Guido Pescione, Country Head bei Natixis CIB – Milan Branch: „Wir sind stolz, bei Redens erstem Greenfield-Projekt in Italien als alleiniger Underwriter zu fungieren. Diese bemerkenswerte Transaktion zeigt, dass Natixis sich im Rahmen der Energiewende für den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie für die Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzt.“

Alle Anlagen werden vollständig im Eigentum des Darlehensnehmers „Reden Development Italy Srl“ stehen, der zur Reden-Solar-Gruppe gehört. Die Gruppe wurde kürzlich von der Mandel Consortium übernommen, deren Mehrheitseigner der weltweit führende Investmentfonds Macquarie ist. Reden stellt über seine italienische Tochtergesellschaft „Reden Solar Italy Srl“ auch den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen sicher.

Hauptberater der Transaktion sind Legance – Avvocati Associati (Rechtsberatung), EOS Consulting Spa (technische Beratung), Willis Towers Watson Ltd (Versicherung) und PWC Business Services Srl (Modellprüfung).

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 46 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

REDEN

Reden ist ein unabhängiger Solarstromerzeuger, dessen Geschäft auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarkraftwerken in Frankreich und im Ausland ausgerichtet ist. Das Unternehmen wurde 2008 im Departement Lot-et-Garonne gegründet. Es besitzt und betreibt Anlagen mit einer installierten Leistung von fast 800 Megawatt und hat mehr als 150 Beschäftigte in acht Ländern. Verantwortliches und ethisches Handeln sowie Engagement und Professionalität bilden das Fundament der Tätigkeit der Gruppe. Seit Juli 2022 begleitet die Macquarie Asset Management in einem Konsortium mit der British Columbia Investment Management Corporation (BCI) und der MEAG die neue Wachstumsphase der Gruppe.

CA-CIB

Die Crédit Agricole CIB bedient das Firmenkunden- und Investment-Banking-Segment der Crédit Agricole-Gruppe, der weltweit zehntgrößten Bankengruppe nach Bilanzsumme (The Banker, Juli 2022). Mit ihren 8 900 Beschäftigten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, im Nahen Osten und in Nordafrika hilft die Bank ihrer Kundschaft weltweit bei der Deckung ihres Finanzbedarfs. Die Crédit Agricole CIB bietet großen Unternehmen und institutionellen Kunden eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen strukturierte Finanzierungen, Kapitalmarkt, Investment Banking, Commercial Banking und internationaler Handel. Die Bank ist ein Pionier in Sachen Klimafinanzierung und in diesem Segment derzeit Marktführer mit einem Komplettangebot für alle Kunden. Die Crédit Agricole CIB profitiert von der Finanzkraft der Gruppe und verfügt über solide Ratings (Standard & Poor’s: A+, Moody's: Aa3, Fitch: A+).

Natixis Corporate & Investment Banking

Die Natixis Corporate & Investment Banking ist ein weltweit führendes Finanzinstitut, das Unternehmen, Finanzinstituten, Finanzsponsoren sowie staatlichen und supranationalen Organisationen Beratungs-, Investment-Banking-, Finanzierungs-, Firmenkunden- und Kapitalmarktdienste anbietet. Sie berät ihre Kunden in 30 Ländern bei ihrer strategischen Entwicklung, und hilft ihnen, ihr Geschäft aus- und umzubauen und ihre positive Wirkung zu maximieren. Das Institut unterstützt die Energiewende, indem es seine Finanzierungsbilanz bis 2050 auf einen Pfad von +1,5 °C ausrichtet. Als Teil des Geschäftsbereichs Global Financial Services der BPCE-Gruppe, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs, die über die beiden Retail-Banking-Netze der Banque Populaire und der Caisse d'Epargne agiert, profitiert die Natixis CIB von der Finanzstärke und den soliden Ratings der Gruppe. (Standard & Poor‘s: A, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: A+).